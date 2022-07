Những vụ triệu hồi với lý do nực cười của các hãng xe nổi tiếng

Dưới đây là danh sách những vụ thu hồi xe vì những lỗi khó hiểu đến “nực cười” của những hãng xe nổi tiếng:

Mazda - Đài radio không thể chuyển kênh

Mazda đã phải mở một đợt triệu hồi do trục trặc đài radio (Ảnh: Carscoop)

Đợt triệu hồi gần đây của Mazda vào năm 2022 đã diễn ra một cách kì lạ đối với các sản phẩm được xây dựng từ năm 2014 đến năm 2017 ở khu vực Seattle của tiểu bang Washington. Một chủ sở hữu xe Mazda đột nhiên thấy mình không thể thay đổi kênh radio hoặc màn hình thông tin đài bước vào chu kỳ khởi động lại vô tận.

Lamborghini - Thiếu nắp che cho đinh vít điều chỉnh đèn xe

Hơn 4000 chiếc Lamborghini Huracan bị thu hồi vì lỗi lắp đặt (Ảnh: Carscoop)

Vào đầu năm 2021, Lamborghini đã có một vụ thu hồi ngớ ngẩn khi 4.796 chiếc Huracan được bán ra mà không có nắp che đinh vít điều chỉnh ngang của đèn chiếu sáng tầm thấp.

Lamborghini đã nộp đơn cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) yêu cầu “Việc không tuân thủ không nghiêm trọng”, coi sự cố này không quan trọng. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã từ chối yêu cầu và buộc hãng này phải thu hồi sản phẩm xe của mình.

Ferrari - Lỗi kẹt cốp xe

Chiếc Ferrari 458 bị thu hồi vì lỗi đóng mở cốp xe (Ảnh: Carscoop)

Hãng xe Ý đã phải thu hồi hơn 3000 chiếc 458 vào năm 2014 vì bị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ “tuýt còi” do vấn đề kẹt cốp xe. Mặc dù có dung tích cốp lớn nhưng hệ thống đóng mở cốp của 458 hoạt động không tốt, khiến cốp xe không thể mở ra được trong một số trường hợp, có thể gây tổn thương hoặc thậm chí tử vong khi có người bị nhốt trong cốp.

Ford - Cần gạt nước kính chắn gió có thể đứt rời

Ford phải thu hồi xe tải và SUV vì lỗi đến từ nhà cung cấp linh kiện (Ảnh: Carscoop)

Cần gạt nước kính chắn gió là bộ phận hiển nhiên không thể có sai phạm vì sự đơn giản của nó. Tuy nhiên, vấn đề sản xuất từ một nhà cung cấp linh kiện cho Ford đã dẫn đến việc thu hồi vào tháng 4 năm 2022, ảnh hưởng đến hơn 600.000 xe tải và SUV.

Nguyên nhân nằm ở phần chèn lõi dụng cụ gạt nước bị mòn từ khâu sản xuất dẫn đến chiều cao răng rãnh không đủ, có thể gây đứt cần gạt nước khi nó được sử dụng với động cơ gạt nước có mô-men xoắn mạnh.

Tesla - Xe không dừng trong chế độ tự lái

Hệ thống tự lái “quá hoàn toàn” khiến 50.000 chiếc Tesla bị thu hồi (Ảnh: Carscoop)

Có lẽ đây là lý do thu hồi ngớ ngẩn nhất trong danh sách này. Hãng Tesla đã tung ra một bản cập nhật hệ thống tự lái FSD “quá hoàn toàn” do không cài đặt tính năng dừng xe tại các biển báo dừng. Đây được coi là một tính năng “bất hợp pháp” khi di chuyển xe trên đường, do đó hãng này đã phải thu hồi gần 54.000 chiếc xe.

Honda - Sai vị trí của logo sản phẩm

Hãng xe Nhật tự nguyện triệu hồi mẫu xe Odyssey do gắn sai vị trí logo (Ảnh: Carscoop)

Những chiếc xe Honda Odyssey bị triệu hồi với nguyên nhân trớ trêu liên quan đến vị trí của logo Odyssey được đặt ở bên trái đuôi xe, trong khi vị trí đúng là ở bên phải. Và việc thu hồi này do chính Honda tự nguyện thực hiện. Theo hãng này, việc gắn sai vị trí logo sẽ gây ra hiểu lầm về việc chiếc xe đã qua sửa chữa, ảnh hưởng đến việc bán lại giá trị của chiếc xe.

Chevrolet - Mất má phanh

Hãng GM thu hồi hơn 4000 chiếc Chevrolet Sonic sau khi phát hiện lỗi má phanh (Ảnh: Carscoop)

Vào năm 2011, đã có 4.296 chiếc xe Chevrolet Sonic bị thu hồi để kiểm tra má phanh bị thiếu, có nguy cơ gây tai nạn nguy hiểm cho người sử dụng khi kéo dài việc khoảng cách để xe dừng lại khi nhấn phanh.

Điều kì lạ là chính người sử dụng mẫu xe này không hề nhận thấy hệ thống phanh không hoạt động bình thường mà vấn đề mà chỉ được phát hiện khi một chiếc Sonic cho thuê được đưa vào hãng để bảo hành.

Thanh Lam (theo Carscoop)

