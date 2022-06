Những yếu tố giúp Nothing Phone (1) là điện thoại “độc" nhất trên thị trường Android

Nothing Phone (1) sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 12/7, đây là sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên đánh dấu sự nghiệp của CEO Nothing, Carl Pei, nhà đồng sáng lập thương hiệu OnePlus đình đám. Trước đó, công ty đã tiết lộ kế hoạch ra mắt Nothing Phone (1) trong một sự kiện trực tuyến vào ngày 23/3 với sự dẫn dắt của CEO Carl Pei.

Mới đây, một video được thực hiện bởi Marques Keith Brownlee, YouTuber hàng đầu thế giới về công nghệ đã tiết lộ thiết kế hoàn chỉnh của Nothing Phone (1), từ mặt trước tới mặt sau. Với smartphone này, nhà sáng lập Pei hứa hẹn sẽ thay đổi ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang "bế tắc" với những thiết kế nhàm chán hiện nay.

Không phụ lòng người yêu công nghệ, đoạn video được đăng tải cho thấy một Nothing Phone (1) rất khác biệt với hệ thống đèn LED thông báo độc đáo ở phần mặt lưng phía sau. Đúng như lời Carl Pei tuyên bố, Nothing Phone (1) chắc chắn là một smartphone có thiết kế mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Dưới đây là những điều đặc biệt mà chỉ chiếc điện thoại này mới có.

Thiết kế lạ mà… quen

Trước hết, Nothing Phone (1) có thiết kế kiểu dáng khá giống iPhone 12 với khung máy hình hộp, điều mà chúng ta chưa từng thấy trên điện thoại Android. Máy có kích thước nhỏ gọn tương tự như iPhone 12, khác xa với phần lớn mẫu smartphone đang mang hơi hướng Tablet hiện nay.

Theo chiến lược thiết kế của Nothing, Nothing Phone (1) mang đến một thiết kế xuyên thấu với phần linh kiện được phô ra đằng sau mặt lưng trong suốt.

Hệ thống đèn LED thông báo nằm trong mặt lưng cùng với đèn flash được đồng bộ hoá với mọi ngữ cảnh âm thanh. Cụm đèn này cũng có chức năng thông báo cuộc gọi, trạng thái sạc của máy…

Trước đó Xiaomi đã từng giới thiệu chiếc Xiaomi Mi 8 Explorer Edition với mặt lưng trong suốt. Tuy nhiên, thành phần bên trong mặt lưng của chiếc Mi 8 này chỉ là linh kiện ngoài được gắn lên, không liên quan đến linh kiện hoạt động bên trong máy.

Tính năng đặc biệt

Nothing Phone (1) cho phép bạn ghép các số liên lạc riêng lẻ với nhạc chuông, mỗi số có một mẫu kí tự mã hoá (Glyph). Bên cạnh đó là khả năng cho phép bạn thay đổi Glyph cho từng số liên hệ. Ngoài ra, phần đèn LED thông báo sẽ hiển thị trạng thái sạc, do đó, người dùng không cần phải bật màn hình mỗi khi muốn kiểm tra phần trăm pin.

Đoạn video tiết lộ rằng phần mặt lưng phía sau cũng là một đế sạc không dây. Khi bạn sạc tai nghe Nothing (1) trên máy, các đèn LED thông báo này sẽ sáng ngay khi bạn đặt tai nghe lên.

Camera

Về hệ thống camera, máy bao gồm một hệ thống camera kép ở phía sau được đặt theo chiều dọc giống như iPhone 12. Ở mặt trước, có một camera đục lỗ đặt theo hướng bên phải. Hiện tại, thông số kỹ thuật máy ảnh của máy vẫn chưa được tiết lộ.

Phần mềm

Nothing Phone (1) sẽ sử dụng hệ điều hành Nothing OS (dựa trên Android 12). Máy sở hữu một giao diện trực quan, tương tự như Android gốc, nhưng lại vô cùng độc đáo với phần hiển thị thông tin ngày giờ bằng phông chữ Mini Pixel.

Mặc dù chưa ra mắt trên thị trường toàn cầu, nhưng hiện nay có 100 chiếc Nothing Phone (1) đang được đem ra đấu giá.

Thái Hoàng