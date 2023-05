NSND Lan Hương tại sự kiện.

NSND Lan Hương đang được khán giả yêu mến với vai bà Cúc trong Gia đình mình vui bất thình lình. Nữ diễn viên là thành viên Ban giám khảo hạng mục giải thưởng Phim Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất (diễn ra từ 9-13/5).

Trong sự kiện họp báo ở Đà Nẵng, NSND Lan Hương chia sẻ: "Không chỉ là lần thứ nhất này mà tôi mong có nhiều sức khỏe để tham gia, dõi theo sự phát triển của liên hoan phim những lần tiếp theo".

'Nhà bà Nữ' - phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt sẽ tranh giải ở hạng mục Phim Việt Nam.

NSND Lan Hương sẽ chấm các phim Nhà bà Nữ, Đêm tối rực rỡ, 1990, Cô gái đến từ quá khứ, Em và Trịnh, Thanh Sói, Memento Mori: Đất, Maika: Cô gái đến từ hành tinh khác ở hạng mục Phim Việt Nam.

Trong khi đó, một gương mặt kỳ cựu khác của điện ảnh là NSND Như Quỳnh sẽ là thành viên Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi. Dù mới bị cảm nhưng nữ diễn viên Hương vị tình thân may mắn hồi phục sức khoẻ để kịp đến Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất.

Hạng mục Phim châu Á dự thi sẽ do nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Moon So-ri làm chủ tịch. TS. Ngô Phương Lan - Giám đốc Liên hoan phim cho hay Ban tổ chức đã may mắn mời được nữ diễn viên Moon So-ri sang Việt Nam nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn Phan Đăng Di. Dù liên hệ trước nhiều tháng nhưng có lúc tưởng không thể đón được nữ diễn viên The Handmaiden vì lịch trình của cô quá bận. Tuy nhiên, Moon So-ri cùng phu quân sẽ có mặt ở Đà Nẵng để dự lễ khai mạc tối 9/5.

Hạng mục Phim châu Á gồm 12 phim tranh giải đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau. Đáng chú ý nhất là phim Người môi giới (Broker) của Hàn Quốc từng tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2022 và mang về giải Nam diễn viên xuất sắc cho diễn viên gạo cội Song Kang Ho.

Phim tài liệu 'Những đứa trẻ trong sương' từng giành 14 giải thưởng trước khi tranh tài ở Đà Nẵng.

Bộ phim này sẽ đứng cùng hạng mục với hai đại diện Việt Nam xuất sắc là Những đứa trẻ trong sương và Tro tàn rực rỡ.

Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan sẽ có tổng cộng 89 suất chiếu phim tranh giải và không tranh giải tại các cụm rạp ở Đà Nẵng và hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, có 3 đêm chiếu phim ngoài trời tại Công viên APEC mở cửa cho mọi đối tượng khán giả. Đây là khác biệt lớn giữa Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng và các sự kiện tương tự trên thế giới bởi giá vé xem phim thường khá cao.

Bên cạnh đó, sẽ có chương trình giao lưu nghệ sĩ cùng khán giả, hai hội thảo điện ảnh quy mô, workshop Ươm mầm tài năng với hai lớp diễn xuất cơ bản và nâng cao.

'A Tourist's Guide to Love', bộ phim gây sốt gần đây trên Netflix với những cảnh quay tuyệt đẹp thực hiện tại Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, cũng được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng.

TS. Ngô Phương Lan - Giám đốc Liên hoan phim chia sẻ, dù kết quả thế nào, phim Việt Nam hay nước nào được chọn thì chúng ta cũng làm xong một nhiệm vụ là giới thiệu điện ảnh Việt Nam ra thế giới và khán giả sẽ là người có lợi nhất.