Nicole Kidman tại LHP Venice. Ảnh: WireImage

Ngày 7/9, Liên hoan phim Venice 2024 đã tiến hành trao giải sau 10 ngày diễn ra vô cùng sôi động. Nicole Kidman kịp dự buổi công chiếu Babygirl nhưng không thể ở lại nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai chính trong phim, bởi mẹ cô - bà Janelle Ann Kidman - đột ngột qua đời.

Đầu tháng 1/2022, Nicole Kidman cho biết sức khỏe của mẹ đang rất tệ nhưng không chia sẻ thêm. Nữ diễn viên 57 tuổi tiết lộ mẹ là người thúc đẩy sự nghiệp của mình và luôn nhắc cô tập trung vào bản thân. "Bà truyền cho tôi ngọn lửa để theo đuổi nghiệp diễn", Nicole Kidman chia sẻ trên The Sydney Morning Herald năm 2020.

Đạo diễn Halina Reijn thay mặt Nicole Kidman nhận giải và chia sẻ: "Tôi vẫn còn sốc và giờ phải về với gia đình, nhưng giải thưởng này là dành cho Nicole Kidman".

Năm nay, giải Sư Tử Vàng cho Phim hay nhất thuộc về The Room Next Door của Pedro Almodóvar. Trong khi đó, Brady Corbet nhận giải Sư Tử Bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất với The Brutalist. Vincent Lindon thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong The Quiet Son. Giải thưởng của Ban giám khảo thuộc về Vermiglio của Maura Delpero.

Phim Việt Nam Mưa trên cánh bướm thắng 2 giải cho Bộ phim sáng tạo nhất và Phim hay nhất tại Tuần lễ Phê bình Phim Quốc tế trong khuôn khổ LHP Venice năm nay.

Quỳnh An - Theo Hollywood Reporter