Tại TP.HCM, Apax có tất cả 41 trung tâm Anh ngữ. Đơn vị này đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT, trong đó, kiến nghị tiếp tục tạm dừng hoạt động trung tâm 5 và 15 đến tháng 6/2024. Từ tháng 3 đến tháng 6, đơn vị này sẽ dạy trực tuyến.

Apax Leaders xin giải thể 26 trung tâm, tuy nhiên do vướng thủ tục thanh lý mặt bằng nên chưa hoàn tất hồ sơ xin giải thể. 26 trung tâm sẽ giải thể gồm:

13 trung tâm còn lại xin tạm đóng, chờ cơ cấu lại và chuyển địa điểm:

Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay, đối với 39 trung tâm Anh ngữ của Apax Leaders đã bị đình chỉ hoạt động (thời hạn đến hết 31/12/2023), Sở GD-ĐT đã ban hành thông báo chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

Lý do hiện nay, Sở chưa nhận được tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại kèm hồ sơ minh chứng báo cáo định hướng cụ thể của Apax về hoạt động của 39 Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders còn lại.

Trong khi đó, theo đề nghị của phía Apax và kết quả buổi làm việc ngày 6/3 vừa qua giữa Sở GD-ĐT và Apax, Sở GD-ĐT sẽ ban hành quyết định giải thể đối với 26 trung tâm.

Với 13 trung tâm còn lại, Sở GD-ĐT sẽ xem xét và giải quyết theo quy định sau khi rà soát các minh chứng liên quan đến quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trung tâm của Apax và hồ sơ minh chứng thực tế do cơ quan quản lý địa phương cung cấp.

Trường hợp nhà đầu tư muốn đăng ký chuyển địa điểm cần cung cấp minh chứng về thanh lý hợp đồng thuê chỗ cũ và hợp đồng thuê chỗ mới, cùng với các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục trung tâm.

Đối với 2 trung tâm Apax Leaders 5 và 15 (ở Quận 6 và Phú Nhuận) tại buổi họp mới đây do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì, đại diện UBND Quận 6 và quận Phú Nhuận đã báo cáo về việc nhiều nhóm phụ huynh thường xuyên tập trung đòi học phí và gây mất trật tự an ninh khu vực; đồng thời không đảm bảo an toàn cho học sinh đang tham gia học trực tiếp tại 2 địa điểm này.

Phía Apax báo cáo “đang tạm dừng hoạt động, sẽ chuyển sang học online từ tháng 3-6/2024”. Về nội dung này, Sở GD-ĐT chưa cho phép trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tổ chức dạy học trực tuyến, đơn vị cần thực hiện hồ sơ đăng ký cấp phép theo quy định (chuyển đổi từ hình thức dạy học trực tiếp sang trực tuyến).

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện tổng số học sinh của các trung tâm ngoại ngữ Apax Leaders tại thành phố là 11.295 em. Số tiền học phí Apax phải hoàn trả là 108.100.112.947 đồng, trong đó, đã trả 14.277.542.472 đồng. Apax còn nợ 93.822.570.475 đồng.

Phía đơn vị này đề xuất phương án: “Từ tháng 1/2025-12/2025: Mỗi quý trả 4.000.000.000 đồng, chia đều định mức cho phụ huynh đến khi hoàn thành; phần nợ còn lại chuyển tiếp sang năm sau. Từ tháng 1/2025: Mỗi quý sẽ thanh toán 4.500.000.000 đồng cho đến hết”.

Bên cạnh đó, đơn vị còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2/2023 là 11.574.439.307 đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỷ đồng. Đơn vị vẫn chưa báo cáo nội dung về các phương án và tiến độ thực hiện cụ thể nhằm khắc phục sai phạm và trách nhiệm đối với người học, cá nhân, tổ chức liên quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật theo yêu cầu của Sở GD-ĐT.