Liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, theo cáo buộc của VKSND Tối cao, sau khi Nguyễn Thế Thành, Trương Tuấn Dũng và Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu") cùng bàn bạc, thống nhất với nhau về việc mua bán ma túy, khoảng tháng 4/2019, Thành gọi điện cho Hạ Bá Vừ (ở Lào) đặt mua 30kg ma túy “đá” và 400 gói “hồng phiến”.

Việc giao nhận ma túy theo thỏa thuận diễn ra tại đoạn đường gần Cửa khẩu Cầu treo, Hà Tĩnh. Ám hiệu khi nhận ma túy là “Hu huýt”. Tại điểm hẹn, khi người của Thành và Dũng hô ám hiệu thì từ trên đồi có 2 người của Vừ đi ra, mang theo 2 bao tải dứa đựng ma túy thả xuống rồi bỏ đi luôn vào rừng.

Số ma túy trên sau đó được các đối tượng vận chuyển về Hà Nội, giao cho “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hương để bán lẻ cho khách.

Vào khoảng tháng 3/2019, để chuẩn bị cho việc mua bán ma túy với Trương Tuấn Dũng và Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Thị Kim Hương đã nhờ ông Nguyễn Văn Hưng (cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) tìm giúp cho một căn nhà gần khu nhà trọ của Hương để cất đồ, nhưng ông Hưng chưa tìm được địa điểm thuê.

Đến khoảng tháng 5/2019, do thấy việc để ma túy tại nhà trọ ở phường Đức Giang (quận Long Biên) không an toàn nên Hương đã gặp ông Hưng tại quán trà đá vỉa hè và đặt vấn đề để nhờ ma túy tại nhà cựu cán bộ công an. Nhận lời đồng ý, ông Hưng để căn nhà gara cấp 4 phía sau nhà để Hương “Mẩu” giấu ma túy tại đó.

Sau đó, Hương đã chỉ đạo Nguyễn Thành Đức gom toàn bộ số ma túy còn lại, khoảng 4-5kg ma túy đá và rất nhiều hồng phiến, mang đến nhà cựu cán bộ công an gửi.

Khi đến nơi, Đức gọi điện báo cho ông Hưng ra mở cửa. Khi đó cựu cán bộ công an bảo kẻ buôn ma túy rằng, cứ để vào trong cửa gara ô tô phía sau nhà và để gọn vào vì nhà ông Hưng có trẻ con, sợ trẻ con thấy. Đức làm theo hướng dẫn của ông Hưng, để ma túy vào một thùng carton đã có sẵn trong gara rồi phủ bao tải dứa lên trên và ra về.

Những ngày sau đó, Hương “Mẩu” chỉ đạo đàn em nhiều lần đến nhà cựu cán bộ công an để lấy ma túy đem bán lẻ cho khách mua.

Mỗi lần Đức đến lấy ma túy đều phải gọi cho ông Hưng để lấy chìa khóa mở cửa gara. Một số lần, theo chỉ đạo của Hương, Đức cần lấy ma túy ở nhà ông Hưng để bán cho khách mua, nhưng do khi đó cựu cán bộ công an đang đi làm nên ông Hưng bảo Đức đến Công an phường Đức Giang gặp để lấy chìa khóa mở cửa gara.

Sau này, do ông Hưng thường đi làm nên việc đến nhà cựu cán bộ công an lấy ma túy không thuận tiện, “bà trùm” đã chỉ đạo Đức đến lấy toàn bộ số ma túy mang về nhà trọ của Hương.

Khoảng tháng 5-6/2019, ông Hưng sắp xếp bà Hương “Mẩu” gặp vợ một cán bộ công an để nhờ thuê phòng trọ. Thuê được phòng, Hương chỉ đạo đàn em mang toàn bộ số ma túy còn lại về đó cất giấu. Mỗi khi có khách mua ma túy, Hương chỉ đạo đàn em đến cân, chia lẻ ma túy và đóng gói mang về bán cho khách.

Theo tài liệu điều tra, toàn bộ 30kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến sau đó đã được Hương “Mẩu” và đồng phạm bán lẻ cho nhiều người nghiện trên địa bàn và bán cho các mối hàng, trong đó có Nguyễn Xuân Tuấn (ở Bắc Ninh), thu về số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.