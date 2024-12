Tài xế xe tải bắt người đi đường tự suy đoán khi mình rẽ ẩu

Tình huống trên xảy ra vào chiều ngày 14/12 trên đường tỉnh 832, đoạn qua huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo video từ camera hành trình trên ô tô con ghi lại, thời điểm này xuất hiện phía trước là một ô tô tải cẩu đang bật đèn khẩn cấp nhưng lại rẽ sang làn đường bên trái. Tuy nhiên, ngay khi xe ô tô con sắp vượt qua thì chiếc ô tô tải bỗng bẻ lái quay lại làn bên phải khiến hai chiếc xe suýt xảy ra va chạm.

Nhiều ý kiến cho rằng có thể tài xế xe tải bẻ lái sang trái để lấy gốc cua rộng rẽ vào một cửa hàng nào đó nằm bên phải, và xe con chạy phía sau chưa hiểu ý nên không giảm tốc và định vượt qua.

Mặc dù vậy, hành động của tài xế xe tải là hoàn toàn không tuân thủ theo bất kỳ quy tắc giao thông đường bộ nào mà chủ yếu làm theo suy nghĩ đơn thuần: Bật đèn khẩn cấp và có phụ xe ngồi bên cạnh giơ tay xin đường. Đây là cách lái xe hết sức nguy hiểm, nhất là trên các đường quốc lộ vốn đông phương tiện qua lại, sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Tài xế Mazda vô tư đỗ xe kiểu "chướng tai gai mắt"

Vào khoảng 9h38p sáng ngày 8/12, trên đường Phan Đình Phùng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, một tình huống giao thông gây chú ý đã được ghi lại. Đường phố lúc này đang đông đúc với nhiều phương tiện di chuyển và ô tô dừng đỗ, dẫn đến ùn tắc giao thông. Trước số nhà 35 Phan Đình Phùng, một chiếc Mazda CX-5 màu trắng dừng lại, đuôi xe hơi chéo ra lòng đường, bật xi-nhan như đang chuẩn bị đỗ tạm để hành khách xuống xe.

Tài xế chiếc Mazda bất ngờ xuống xe, đóng cửa và băng qua đường, bỏ lại xe giữa lòng đường. Hành động này khiến tài xế ô tô gắn camera hành trình đứng đợi phía sau ngỡ ngàng và phải khéo léo lách qua để tiếp tục di chuyển.

Hành động của tài xế Mazda CX-5 thể hiện sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Việc dừng xe không đúng cách trong điều kiện giao thông đông đúc không chỉ cản trở lưu thông mà còn có nguy cơ gây ùn tắc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi các phương tiện khác phải tránh né.

Xe máy tạt đầu ô tô rồi ngã ra đường

Vụ va chạm giữa ô tô và xe máy xảy ra trên đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM, và được độc giả Đặng Trung Thành ghi lại qua camera hành trình. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời "nhá nhem" tối và mưa nhỏ. Khi đang di chuyển trên làn giữa, chiếc xe máy bất ngờ vượt lên từ bên phải và chuyển sang làn giữa, tạt đầu ô tô của anh Thành.

Cú va chạm khiến người đi xe máy ngã ra đường, nhưng may mắn chỉ bị xây xước nhẹ. Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nhẹ. Anh Thành cho biết, người lái xe máy có mùi rượu nồng nặc, có thể đã thiếu tỉnh táo khi di chuyển.

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, việc chuyển làn và chuyển hướng phải tuân thủ một số quy định: phương tiện phải di chuyển trong một làn đường và chỉ chuyển làn ở những nơi cho phép, cần có tín hiệu báo trước và đảm bảo an toàn. Khi chuyển hướng, người lái phải giảm tốc độ, có tín hiệu báo rẽ, nhường quyền cho người đi bộ, xe đạp trên phần đường của họ và xe ngược chiều, chỉ chuyển khi không gây nguy hiểm. Hành động của người lái xe máy trong tình huống này vi phạm quy tắc an toàn, có nguy cơ cao gây tai nạn.

Người đi xe máy cứu cháu nhỏ đạp xe thoát tai nạn với xe ben

Vào cuối giờ chiều ngày 9/12, tại ngã tư giữa đường Thịnh Lang và đường Trương Hán Siêu, thành phố Hòa Bình, đã xảy ra tình huống nguy hiểm. Camera hành trình trên ô tô phía sau ghi lại cảnh một chiếc xe ben chở đất đá rẽ trái từ đường Thịnh Lang sang đường Trương Hán Siêu. Do kích thước lớn, bánh sau của xe ben "chém" vào dải phân cách cứng, trong khi một cháu bé đang đạp xe gần đó.

Nhờ sự nhạy bén của một người đàn ông đi xe máy phía sau, đã tăng ga đuổi theo và dùng tay giữ chặt cổ áo cháu bé, tránh được va chạm nguy hiểm từ xe ben.

Tình huống này không chỉ đáng khen ngợi hành động "anh hùng" của người đi xe máy, mà còn mang đến bài học quan trọng về an toàn giao thông. Cha mẹ cần dạy con về kỹ năng đi xe đạp và xe đạp điện an toàn. Đặc biệt, cần chú ý quan sát kỹ khi qua ngã tư và đoạn rẽ, nhường đường hoặc tránh xa các loại xe gầm cao như xe tải và xe ben, do các phương tiện này thường có nhiều điểm mù không thể quan sát thấy.

Tổng hợp

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!