Theo Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, mới đây, Công ty Cổ phần Nova F&B đã có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.

Ngay sau khi lan truyền thông tin Nova F&B đã được bán cho đối tác ngoại, trang chủ chính thức của Nova F&B đã không thể truy cập.

Nova F&B là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực, dịch vụ quản lý và vận hành các thương hiệu trong lĩnh vực ẩm thực tại các dự án do Novaland phát triển.

Cụ thể, Nova F&B được Novaland ra mắt ngày 12/8/2020. Các cửa hàng trong chuỗi chiếm các vị trí đắc đạo tại các quận trung tâm TP.HCM.

Gần 3 năm qua, danh mục các thương hiệu do đơn vị này quản lý gồm: mảng nhà hàng Jumbo Seafood, The Dome Dining &Drinks, Dynasty House Hongkong Dimsum & Hotpot, Au Lac Do Brazil; Marina Club, Embassy Lounge, Number 1 Beach Club, Food Train Restaurant, Grand Lounge; Mảng chuỗi cà phê: Saigon Casa Cafe, Gloria Jean’s Coffees; Mojo Coffee, PhinDeli, Cà phê Cô Ba,...

PhinDeli tại Ngã Sáu Phù Đổng thời điểm đổi chủ tháng 10/2022. (Ảnh: Chí Hùng)

Ở thời điểm ra mắt, Nova F&B cho biết đang trong tiến trình làm việc để hợp tác cùng các thương hiệu Magal BBQ, Lotteria, Pizza Maru (Hàn Quốc), Mango Tree (Thái Lan), Yakiniku BBQ (Nhật Bản)...

Mới đây, theo ghi nhận thực tế của PV. VietNamNet, mặt bằng PhinDeli tại khu vực Hồ Con Rùa (quận 1, TP.HCM) được dọn đồ đạc, bỏ trống; còn Saigon Casa Cafe trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1) cũng đã được đổi tên. Trước đó, hồi tháng 10 năm ngoái, PhinDeli cũng đã bỏ lại mặt tiền “vàng” Ngã Sáu Phù Đổng (quận 1) sau một thời gian hoạt động.

Bà Nguyễn Thanh Hà Ngọc, phụ trách mới của Nova F&B đồng thời cũng là Tổng giám đốc Công ty CP IN Hospitality. Đây là đơn vị có tiếng trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực hội nghị, yến tiệc và nhà hàng tại TP.HCM với GEM Center, Trung tâm hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ; Trung tâm tổ chức sự kiện và triển lãm White Palace Phạm Văn Đồng; Nhà hàng The Log, W Gourmet.

Mới đây, IN Hospitality cũng công bố các chỉ tiêu tài chính năm 2022 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong năm ngoái, doanh nghiệp ghi nhận mức lãi 130 tỷ đồng, cao gấp cả chục lần so với năm 2021 (xấp xỉ 12 tỷ đồng).