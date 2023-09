"Mamba forever". Hơn cả những giá trị thể thao và chiến thắng. Một khoảnh khắc không bao giờ quên với khán giả Mỹ và những người yêu thể thao trên khắp thế giới.

Djokovic lần thứ 24 giành Grand Slam

Chiến thắng cho Kobe

Màn đêm buông xuống ở New York và quần vợt đang viết lại lịch sử của môn thể thao này khi Novak Djokovic đánh bại Daniil Medvedev 3-0 (6-3, 7-6[7-5] và 6-3) trong 3 giờ 17 phút, qua đó chinh phục được điều khiến anh mất ngủ bao lâu nay: Grand Slam lần thứ 24.

Tay vợt người Serbia ăn mừng danh hiệu thứ 4 ở Flushing Meadows và cân bằng kỷ lục của Margaret Court - huyền thoại người Australia. Bà nắm giữ cột mốc này kể từ 1973, bao gồm cả kỷ nguyên Amateur.

Vui mừng và phấn khích, Djokovic khoác lên mình chiếc áo có số 24 mà cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant từng mặc trong suốt một thập kỷ (anh cũng mặc số 8 trong 10 năm), người qua đời vào năm 2020 trong một vụ tai nạn trực thăng. Chiến thắng được dành cho Kobe.

"Chúng tôi nói rất nhiều về tâm lý chiến thắng, cũng như khi tôi gặp khó khăn với chấn thương khuỷu tay và đang chiến đấu để trở lại đỉnh cao. Chuyện xảy ra với anh ấy khiến tôi tổn thương sâu sắc", Nole nhắc về Kobe.

Khao khát chiến thắng của anh vẫn còn nguyên vẹn. Hoặc, chiến thắng là không đủ với anh. Nole chưa bao giờ no nê với danh hiệu.

Đối với anh, con số nào cũng sẽ thiếu và khoảng cách nào cũng sẽ nhỏ. Chạy và chạy, luôn tiến về phía trước.

Ở tuổi 36 và khi đại đa số sắp nghỉ ngơi, Djokovic chắc chắn là tay vợt xuất sắc nhất mùa giải. Ngoại trừ Wimbledon, thua Carlos Alcaraz trong trận chung kết, 3 trong 4 giải lớn thuộc về anh.

Một số nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò và Djokovic thể hiện mình là nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu. Anh vượt qua một người Australia khác, Ken Rosewall, lên ngôi ở tuổi 35 tại giải đấu năm 1970.

Novak không quan tâm tuổi tác, thời đại hay thế hệ. Nói một cách đơn giản, chỉ có chiến thắng. Thói quen của anh. Bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào.

24 Grand Slam của Djokovic

Sự thống trị của Nole

Chặng đường mới nhất này không phải là rực rỡ nhất, khi đối thủ chính Alcaraz thất bại ở bán kết và chiến thắng trước Medvedev khá dễ.

Vững vàng trong suốt hành trình - anh chỉ thua 2 set trước Laslo Djere ở vòng 3 - Nole một lần nữa chiến thắng ở Flushing Meadows bất chấp những tiếng la ó từ khán đài.

Năm 2019, anh bỏ cuộc ở US Open do gặp chấn thương vai, rồi một năm sau bị loại vì đánh bóng vào trọng tài biên, hoặc không được nhập cảnh vào Mỹ vì không tiêm vắc xin Covid-19.

Vì lý do này hay lý do khác, anh không đăng quang trên sân Arthur Ashe kể từ 2018. Giờ đây, anh trở lại thống trị New York và thay đổi lịch sử.

Trong trận chung kết, Nole bay lượn ở New York. Nhanh nhẹn và hoàn hảo với những cú đánh của mình, khả năng phán đoán tốt, anh kiểm soát được mọi thứ.

"Tại thời điểm này, mọi trận chung kết tôi chơi đều có thể là trận cuối cùng", anh giải thích.

Medvedev mạnh mẽ với ánh mắt sắc bén, nhưng tay vợt Balkan quá bản lĩnh. Như một lính cứu hỏa, anh dập tắt ngọn lửa đến từ nước Nga.

Djokovic như khiêu vũ khi trở lại New York

Medvedev, với thể lực tuổi 27, bị ép hết lần này đến lần khác. Không giống như khi đánh bại Alcaraz, anh có phần uể oải trong set đầu.

Set thứ hai mang tính quyết định, tay vợt Nga chiến đấu tốt hơn. Nhưng đây là Djokovic, người chiến đấu rất thảnh thơi để thắng ở lượt tie-break.

Mùa giải này, Djokovic áp đảo về điểm số tie-break: 26-5. Một chuyên gia về kỹ năng và tâm lý.

Lịch sử vừa được viết nhưng Nole không đưng lại. Anh lên kế hoạch để bỏ lại huyền thoại Court ở phía sau. Ngay từ bây giờ, tâm trí anh đã nghĩ về Australian Open 2024, cho chức vô địch thứ 11 và Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.