Mùa hè sôi động tại NovaWorld Phan Thiet

Theo báo cáo của Cục Thống kê Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 4,46 triệu lượt (tăng 86,36% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có khoảng 134.000 lượt khách quốc tế, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Trung Quốc... (tăng 5,41 lần so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 10.400 tỷ đồng (tăng gần 70% so với cùng kỳ 2022).

Riêng lượng khách du lịch trong tháng 6 ước đạt 829,4 ngàn lượt (tăng 2,4% so với tháng trước), khách quốc tế ước đạt 22,6 ngàn lượt (tăng 2,87% so với tháng trước), doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 474 tỷ đồng (tăng 2,37% so với tháng trước), dịch vụ ăn uống ước đạt 1.437,2 tỷ đồng (tăng 2,03% so với tháng trước) và hoạt động lữ hành hỗ trợ du lịch ước đạt 14,69 tỷ đồng (tăng 2,6% so với tháng trước).

Theo đại diện Cục Thống kê, mùa hè là tháng cao điểm của du lịch, cộng với việc các tuyến cao tốc kết nối Phan Thiết vừa đưa vào khai thác nên lượng khách tăng đáng kể. Tệp khách đến Bình Thuận cũng đa dạng hơn, từ các tour ngắn ngày, các doanh nghiệp đi team building đến nhóm khách lẻ, đặc biệt là các nhóm khách gia đình. Vì vậy, vào những ngày cuối tuần, Phan Thiết thường rơi vào tình trạng “cháy phòng”.

Biệt thự vận hành cho thuê khu Florida, NovaWorld Phan Thiet được lòng du khách

Vừa book được hai căn biệt thự nghỉ dưỡng tại NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) cho kỳ nghỉ 3 ngày của gia đình, chị Khánh Mai (TP.HCM) cho biết đã phải lùi ngày sang đầu tháng 8 thay vì tháng 7 như dự kiến vì không thể tìm được nơi ưng ý cho cả đại gia đình với hơn 15 thành viên.

“Dịp hè là khoảng thời gian hiếm hoi cả gia đình lớn chúng tôi được đi nghỉ cùng nhau, nên tôi muốn tìm một nơi có nhiều trò chơi cho con trẻ, có không gian rộng rãi, riêng tư cho những hoạt động gắn kết gia đình. Dù phải dời lịch đến gần nửa tháng, nhưng tôi hài lòng khi chọn được một điểm đến lý tưởng như NovaWorld Phan Thiet”, chị Mai hào hứng.

Du khách háo hức check - in tại NovaWorld Phan Thiet

Đô thị kinh tế - du lịch - giải trí NovaWorld Phan Thiet đã trở thành điểm check-in hàng đầu Phan Thiết khi đón lượng lớn khách đến vui chơi, trải nghiệm mỗi ngày. Đặc biệt, các biệt thự nghỉ dưỡng tiện nghi, đa dạng phong cách kiến trúc, nằm trong lòng đô thị đã và đang là điểm đến được nhiều gia đình, nhóm bạn, nhóm team building lựa chọn.

Anh Phạm Thành Long - đại diện Luxury Travel - đơn vị quản lý vận hành nhiều biệt thự nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiet cho biết: "Hiện tại công suất khai thác cho thuê đang vượt kỳ vọng của nhiều chủ biệt thự, đặc biệt trong tháng 5 và 6, tỉ lệ lấp đầy đạt tới hơn 80%”.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc trong chuyến khảo sát NovaWorld Phan Thiet để thiết kế tour đưa khách Hàn đến đây trong thời gian tới

Không chỉ hấp dẫn du khách trong nước, NovaWorld Phan Thiet còn tạo sức hút với các hãng lữ hành quốc tế. Nhìn thấy tiềm năng của đại đô thị từ sau khi các tuyến cao tốc thông xe, nhiều đoàn doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc, Hàn Quốc đã đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội, thiết kế lịch trình kết nối du lịch đưa khách quốc tế đến trong thời gian tới.

Tăng tốc hoàn thiện, đón đầu làn sóng du khách

Đón đầu làn sóng du lịch “đổ bộ” Phan Thiết - Bình Thuận nói chung và NovaWorld Phan Thiet nói riêng, nhiều nhà đầu tư tại đại đô thị NovaWorld Phan Thiet đã nhận bàn giao biệt thự, shophouse và đang khẩn trương hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác kinh doanh. Điển hình, tại tuyến phố thương mại Festival Street, chỉ trong nửa đầu tháng 7, hàng loạt cửa hiệu đã đưa vào khai thác để kịp thời đón khách như: nhà hàng hải sản Bảo Ngân, cơm Tasty, Sóng Coffee, sữa chua kem Vado, kem Coco Fresh, trang sức TJC, nón Sơn, Cửa hàng tiện lợi 7days Mart, Sea Market, hệ thống siêu thị Xin chào Korea Mart…

Chỉ trong nửa đầu tháng 7, hàng loạt thương hiệu đã “đổ bộ” tuyến phố Festival Street mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách

Ông Lim Maeng San - Chủ tịch Hệ thống siêu thị Xin chào Korea Mart chia sẻ: "Bên cạnh 4 tỉnh thành bao gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi tiếp tục mở rộng đến Bình Thuận để đón đầu làn sóng du khách và cư dân đổ về đô thị NovaWorld Phan Thiet trong thời gian tới".

Ngoài ra, còn khá nhiều thương hiệu được yêu thích cũng đang “loading” những khâu cuối cùng để “trình làng” du khách khi đến tuyến phố Festival Street trong thời gian tới, như: Warning Zone, Lotteria, kem Baskin Robbins, nhà hàng Viễn Đông, siêu thị trái cây Bình An farm…

Các cửa hàng đã vận hành thu hút đông đảo khách du lịch trải nghiệm dịch vụ

Đại diện Ban quản lý dự án NovaWorld Phan Thiet cho biết: “Hiện tại, công suất lưu trú của cụm resort Movepick, Radisson và các biệt thự nghỉ dưỡng khai thác cho thuê có thể đáp ứng tối đa khoảng 1.000 khách, nên những ngày cuối tuần hay những hôm có khách đoàn, lượng khách tăng vọt thường dẫn đến tình trạng kín phòng”.

“Để đáp ứng nhu cầu lưu trú tăng cao khi loạt tiện ích vui chơi, giải trí “ngày - đêm” đưa vào vận hành trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phát triển thêm các loại hình lưu trú mới đồng thời liên kết với nhiều đối tác thi công nội thất, đối tác khai thác vận hành, đưa ra những gói hợp tác hấp dẫn để khách đã nhận bàn giao nhà sớm hoàn thiện nội thất, đưa vào khai thác cho thuê, đón đầu lượng du khách lớn đổ về dự án trong dịp cuối năm”, đại diện Ban quản lý dự án chia sẻ.



Ngọc Minh