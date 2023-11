NSƯT Đỗ Kỷ bối rối khi nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ để xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10.

Theo đó, thông báo do Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly ký có nội dung: "Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do: Cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10".

NSƯT Đỗ Kỷ cho biết rất buồn, cảm thấy "choáng" khi nhận văn bản trả lời.

"Tôi sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và cố gắng chứ nào có ham danh lợi vậy mà vẫn có người ganh ghét, tỵ hiềm. Văn bản làm tôi choáng bởi lẽ lần đầu tiên có người quan tâm đến bằng đơn thư vào đúng thời gian nhạy cảm. Hơn 40 năm trong nghề tôi có ở vị trí nào để có quyền quyết định mọi thứ đâu. Ấy vậy mà bây giờ có người gửi đơn thư", NSƯT Đỗ Kỷ bày tỏ.

NSƯT Đỗ Kỷ cho biết thông báo này làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự nên sẽ tìm hiểu sự việc tới cùng.

"Tôi bị khiếu kiện hay khiếu nại vì nội dung gì cũng không ai cho tôi hay. Giờ tôi muốn biết nội dung đó là gì và muốn giải đáp nội dung của đơn thư thì liên hệ, giải trình với ai? Nếu nội dung trong đơn thư không đúng với sự thật người làm đơn có mắc tội vu khống không?

Đây không đơn thuần chỉ là việc dừng hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND mà còn là danh dự và uy tín của tôi nữa. Tôi hoàn toàn không thấy thỏa mãn với văn bản mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi cho mình", NSƯT Đỗ Kỷ nói.

NSƯT Đỗ Kỷ cho biết, hồ sơ của anh đã vượt qua rất nhiều vòng, nếu vi phạm điều gì đến mức phải xử lý thì Cục Nghệ thuật biểu diễn - là Hội đồng cấp cơ sở đã không xem xét và trình hồ sơ của anh lên Hội đồng cấp Bộ.

"Tôi rất khó hiểu là tại sao khi nhận được đơn thư tố cáo của ai đó, các cơ quan chức năng không liên hệ nào để nghe tôi giải trình và làm rõ. Điều đó khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi về sự minh bạch trong quá trình xem xét", NSƯT Đỗ Kỷ cho biết.

NSƯT Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục chỉ là đơn vị tiếp nhận chỉ đạo từ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và gửi thông báo đến nghệ sĩ Đỗ Kỷ. Việc xem xét hồ sơ ở cấp cao là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

"Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét hồ sơ của nghệ sĩ Đỗ Kỷ với vai trò là Hội đồng cấp cơ sở thấy có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để xem xét xét tặng danh hiệu NSND nên mới trình hồ sơ lên cấp Bộ", NSƯT Trần Ly Ly cho hay.

NSƯT Đỗ Kỷ có 26 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam, 14 năm công tác tại Cục Nghệ thuật biểu diễn.

NSƯT Đỗ Kỷ giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam trong những năm 2001 - 2008, từng dàn dựng một số vở kịch tiêu biểu của Nhà hát như: Hoa cúc xanh trên đầm lầy (1999), Đi tìm điều không mất (2003), Chuyện vặt người lính (2005)... Mới đây nhất, năm 2022, nam nghệ sĩ lại dựng vở Thiên mệnh - vở diễn gây tiếng vang lớn trong giới sân khấu. Từ năm 2008, NSƯT Đỗ Kỷ chuyển sang công tác ở Cục Nghệ thuật biểu diễn. Năm 2022, NSƯT Đỗ Kỷ chính thức nghỉ hưu theo chế độ.