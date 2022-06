NSƯT Hữu Châu khóc, Diễm My nghẹn ngào trong phim về mẹ

Phim Giấc mơ Của Mẹ do Nguyễn Minh Chung đạo diễn, kể câu chuyện về cuộc đời bà Thanh. Bà làm lụng, hy sinh cả đời chỉ để chăm lo cho chồng và ba người con nhưng đến mãi sau này các con mới hiểu nỗi lòng của mẹ.

'Hạnh phúc của mẹ' quy tụ dàn diễn viên nổi bật của lĩnh vực sân khấu - truyền hình.

Trong phim, NSND Hồng Vân thủ vai bà Thanh - người mẹ tần tảo vì gia đình. NSƯT Hữu Châu vào vai ông Quốc, chồng của bà Thanh. Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng lần lượt thủ vai ba người con của cặp vợ chồng.

Vốn là nghệ sĩ gạo cội với nhiều vai diễn đa dạng nhưng khi đảm nhận vai ông Quốc, NSƯT Hữu Châu vẫn không khỏi xúc động và thương cảm cho nhân vật của mình.

Hữu Châu tâm đắc với vai diễn trong phim.

Vai diễn của Hữu Châu là một người chồng, người cha hết lòng vì vợ con. Suốt cuộc đời của ông luôn dành sự vun đắp để tình yêu thương gia đình được trọn vẹn.

“Chưa có phim nào mà nhân vật tôi đảm nhận lại có nhiều cảnh khóc đến vậy. Ngay từ ngày đầu tiên bấm máy tôi đã phải thực hiện các cảnh khóc khó rồi”, Hữu Châu chia sẻ.

Trong khi đó, Diễm My 9x đóng vai Trà My – cô con gái được bố yêu thương nhất. Tính cách bộc trực, thẳng thắn nhưng khá nóng nảy khiến Trà My nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với mẹ nhưng sau cùng, cô vẫn là người yêu thương ba mẹ hết lòng. Tính cách này của nhân vật được Diễm My miêu tả khá giống với bản thân ngoài đời.

Diễm My, Kim Nhã có vai diễn thử thách sau nhiều năm làm nghề.

Theo Diễm My, đây là nhân vật có tính cách mạnh mẽ, có ý chí và mục tiêu trong cuộc sống. Vai diễn cũng chứa đựng nhiều sự mâu thuẫn về gia đình và những cảm xúc cá nhân.

Khi chia sẻ về sự liên kết của nhân vật so với bản thân ngoài đời, nữ diễn viên nghẹn ngào nhớ đến mẹ mình. Cô bộc bạch: “Tôi thích mọi thứ của nhân vật này vì tính cách của cô ấy rất giống với mình ở thời điểm trước. Cả tôi và nhân vật của mình đều là những cô gái nóng tính, thích tự do, không gò bó và dù yêu thương mẹ nhiều nhưng ít khi tìm được tiếng nói chung dẫn đến việc khắc khẩu với bà”. Phim còn có sự góp mặt của diễn viên Kim Nhã thủ vai Thùy Linh. Đây được xem là nhân vật mang tính thử thách nhiều nhất phim và khiến người xem không khỏi tò mò ngay từ thời điểm ê-kíp hé lộ.

Sau thành công của các bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ và Cây táo nở hoa, Giấc mơ của mẹ được kỳ vọng là sản phẩm gây được tiếng vang lớn trong thị trường phim truyền hình phía nam về chủ đề gia đình.

Ngoài dàn diễn viên NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh, Quốc Anh, phim quy tụ những gương mặt như: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn, nghệ sĩ Khánh Huyền, nghệ sĩ Hương Giang, bé Bảo Vi (Vimini), Phi Thanh Vân, Huỳnh Kiến An…Phim lên sóng từ ngày 4/7 trên kênh truyền hình HTV2.

Trailer phim 'Giấc mơ của mẹ'

Thúy Ngọc