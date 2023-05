Tờ Page Six đưa tin, Britney Spears đã hơn 1 năm không gặp mặt các con. Nguyên nhân là do con trai không chấp nhận những hành vi khó hiểu trên mạng xã hội của cô, trong đó có việc khoe ảnh nhạy cảm. Một nguồn tin cho hay lần gần nhất mà Britney Spears gặp hai cậu con trai của mình (Sean Preston - 17 tuổi và Jayden - 16 tuổi) là đầu năm 2022.

Britney Spears chưa gặp hai con trai của mình hơn 1 năm qua.

Trong bộ phim tài liệu Britney Spears: The Price of Freedom (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do), nhà sản xuất Katie Hayes tiết lộ: “Vụ việc căng thẳng và tồi tệ đến mức các con của Britney Spears không trả lời tin nhắn của mẹ. Nữ ca sĩ đã rất tức giận”.

Kevin Federline, chồng cũ Britney Spears nói rằng sở thích đăng ảnh nude lên mạng xã hội của cô đã làm mối quan hệ mẹ con trở nên tồi tệ hơn. Tình cảm của Britney Spears với hai con căng thẳng hơn vào tháng 8/2022 khi cậu con trai Jayden công khai chỉ trích kỹ năng nuôi dạy con của nữ ca sĩ. “Tôi không nghĩ là mẹ đủ yêu thương anh Preston. Tôi cảm thấy điều đó thật tồi tệ”, Jayden chia sẻ với tờ Daily Mail.

Việc nữ ca sĩ thường xuyên đăng ảnh gợi cảm khiến hai con trai thấy khó chịu.

Chồng cũ Britney Spears cũng đã cố gắng giải thích với các con rằng việc đăng ảnh nhạy cảm chỉ là cách để cô thể hiện bản thân. “Thế nhưng điều đó không giúp ích được nhiều. Tôi không dám tưởng tượng cảnh các con đi học và bị bạn bè bàn tán khi mẹ chúng đăng ảnh nude lên mạng”, Kevin Federline nói.

Sau khi bị con trai trách móc là không phải người mẹ như mong đợi, Britney Spears cảm thấy tức giận và buồn bã. “Tôi đã dành cho các con quá nhiều sự quan tâm nhưng hình như điều đó có vẻ thật thảm hại”, nữ ca sĩ chia sẻ trên Instagram. Mối quan hệ giữa Britney Spears và hai con hiện vẫn chưa được cải thiện.

Mối quan hệ giữa Britney Spears và hai con vẫn căng thẳng.

Thời gian gần đây những câu chuyện đời tư của Britney Spears được quan tâm nhiều hơn khi bộ phim tài liệu Britney Spears: The Price of Freedom tung trailer. Bộ phim hứa hẹn phơi bày những góc khuất trong sự nghiệp và hôn nhân của Britney Spears với vũ công Sam Asghari. Tuy nhiên, ngày 15/5, vũ công Sam Asghari - chồng Britney Spears đã lên tiếng khẳng định rằng những gì được đề cập đến trong phim là sai sự thật.

Chồng hiện tại của Britney Spears lên tiếng chỉ trích bộ phim tài liệu.

Britney Spears từng được mệnh danh là công chúa nhạc Pop với hàng loạt bài hát nổi tiếng cùng nhiều giải thưởng và đề cử. Nổi tiếng từ rất sớm, Britney Spears đã trở thành biểu tượng của văn hóa nhạc Pop và có sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp đáng mơ ước, Britney Spears lại có đời tư đáng buồn. Cô bị chính cha ruột giám hộ trong suốt 13 năm và không được làm theo ý mình. May mắn là đến năm 2021, cô đã giành chiến thắng sau một quá trình dài đấu tranh chống quyền bảo hộ.