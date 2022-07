Nữ du khách Ấn Độ 'mất tích', công ty du lịch trình báo Công an TP.HCM

Công an quận 1 vừa báo cáo Công an TP.HCM về vụ việc nói trên. Theo thông tin ban đầu, chiều 28/7, đại diện Công ty TNHH Appe 1 Travel đi cùng một nam du khách Ấn Độ đến Công an phường Đa Kao để trình báo vụ việc vợ của người này, là bà S.K. (66 tuổi) "mất tích" kỳ lạ khi đi tham quan chùa Ngọc Hoàng đóng trên địa bàn phường.

Phía Công an quận 1 đã lập hồ sơ ban đầu, báo cáo cấp trên và đã tổ chức tìm kiếm cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác.

Lực lượng công an đang tìm kiếm nữ du khách người Ấn Độ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (đại diện Công ty TNHH Appe 1 Travel) cho biết, công ty của bà tổ chức chuyến du lịch cho một nhóm 12 du khách Ấn Độ.

Chiều tối 27/7, nhóm du khách này nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú tại một khách sạn ở đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1.

Đến sáng 28/7 công ty tổ chức cho nhóm du khách tham quan một số địa điểm như: Dinh Thống Nhất, Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà... Và sau khi ăn trưa, tầm 13h đoàn đi tham quan chùa Ngọc Hoàng, ở đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao.

Tại vị trí gần giao lộ Điện Biên Phủ - Mai Thị Lựu, cách cổng chùa vài chục mét, xe của đoàn dừng lại để uống nước mía tại một quán ở đây. Nhóm du khách tiếp tục đi bộ vào tham quan chùa Ngọc Hàng, riêng nữ du khách S.K. ở lại.

Chừng 20 phút sau, cả nhóm từ chùa Ngọc Hoàng quay ra để lên xe thì phát hiện không thấy bà S.K.

Hướng dẫn viên cùng các thành viên trong đoàn đã tổ chức tìm kiếm. Ban đầu, đoàn đã hỏi chủ quán nước mía, được biết khi đoàn di chuyển vào chùa Ngọc Hoàng chừng vài phút thì bà S.K. đi bộ theo sau. Đoàn đã tổ chức tìm kiếm ở phạm vi 1km xung quanh chùa.

Trong chiều 28/7, công ty lữ hành đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, hỏi khắp các bệnh viện ở nhiều quận, huyện nhưng không có kết quả. Sau đó, đại diện công ty lữ hành cùng chồng của bà S.K. đến Công an phường Đa Kao trình báo.

Phía công ty tổ chức chuyến du lịch cũng đã nhờ kiểm tra camera an ninh trước chùa Ngọc Hoàng và xác định, khi đoàn từ quán nước mía vào chùa Ngọc Hoàng, chừng 3 – 4 phút sau, bà S.K. có đi bộ ngang qua cổng chùa.

Được biết, trong ngày 29/8, phía công ty cùng chồng nữ du khách Ấn Độ đã tìm đến lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM để nhờ hỗ trợ, và đến Công an TP.HCM để trình báo.

Bà Hương còn cho hay, khi mất tích, bà S.K. chỉ mang theo một túi xách có chứa đồ ăn, không hề có tiền bạc, còn giấy tờ cá nhân thì do chồng của bà cất giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đang nỗ lực tìm kiếm.

Đến tối 29/7, một nguồn tin cho hay, Công an phường Đa Ka (quận 1) đã tìm thấy nữ du khách Ấn Độ. Được biết, người dân phát hiện bà S.K tại một địa điểm ở TP.HCM và báo cơ quan chức năng. Bà S.K. được tìm thấy trong tình trạng khoẻ mạnh.