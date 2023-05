Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa (Hà Nội) sau một thời gian tìm hiểu và lựa chọn, đã quyết định đặt tour thám hiểm Phong Nha 3 ngày 2 đêm vào giữa tháng 4. Đơn vị chị Quỳnh Hoa lựa chọn có tên Trekking Viet Nam. Fanpage của đơn vị này có lượng thích, theo dõi và tương tác lớn, lên tới 15 nghìn, nên chị Hoa khá yên tâm và nhắn tin để book tour.

Đơn vị nơi chị Quỳnh Hoa đặt tour

Sau khi đã thống nhất thông tin gồm lịch trình tour, giá tour, Trekking Viet Nam yêu cầu chị Hoa phải cọc 50% số tiền và cần thanh toán đủ 100% trước khi tour khởi hành 7 ngày.

Nhóm chị Hoa có 3 người. Với giá tour gần 4 triệu đồng/người, tổng cộng chị Hoa đã chuyển khoản gần 12 triệu cho đơn vị Trekking Viet Nam qua số tài khoản cá nhân có tên Nguyễn Đức Hào. Đây cũng là người đã tư vấn, xử lý mọi thông tin về chuyến đi của chị Hoa.

Yêu cầu chuyển khoản đủ 100% trước ngày khởi hành

Tuy nhiên tới ngày khởi hành 14/4, bên chị Quỳnh Hoa vẫn không nhận được thông tin về việc xe sẽ đón ở đâu, lúc mấy giờ. Dù bắt đầu nghi ngờ nhưng chị Hoa vẫn kiên nhẫn chờ phản hồi của đơn vị tổ chức tour. Đơn vị này sau đó đã báo lại, là do thời tiết xấu nên không thể thực hiện tour và đưa ra 2 lựa chọn cho khách hàng, hoặc là bảo lưu tour trọn đời, hoặc đơn vị sẽ hoàn tiền 100% sau 10 ngày làm việc.

Do không sắp xếp được thời gian, nên nhóm của chị Hoa đã quyết định phương án nhận hoàn tiền. Từ sau ngày 14/4, chị Hoa liên tục liên hệ nhiều lần với đơn vị tổ chức tour. Những lần đầu đơn vị này phản hồi đã nhận thông tin, sẽ kiểm tra lại và xử lý ngay. Những lần sau đó lại lấy lý do như người chuyển tiền đang dẫn khách đi tour nên chưa thể thực hiện giao dịch.

Đến thời điểm hiện tại, sau rất nhiều lần yêu cầu hoàn tiền không thành công, đơn vị tổ chức tour thì vẫn im lặng, không có bất cứ liên hệ gì với khách hàng, chị Quỳnh Hoa đã đăng bài lên các hội nhóm du lịch để cảnh báo mọi người. Sau bài viết, nhiều thành viên trong nhóm đã lên tiếng về việc cũng đã từng bị đơn vị này quỵt tiền book các tour tương tự cũng như chất lượng tổ chức tour có nhiều vấn đề.

Chị Việt Hoa (Hà Nội) sau khi đọc được bài viết trên hội nhóm về leo núi, cũng đã chia sẻ về việc mình từng bị đơn vị này huỷ tour trị giá 4 triệu đồng và không trả lại tiền.

Anh Bùi Vinh (Hà Nội) cho biết, bản thân đã từng đặt tour của Trekking Viet Nam vào năm 2021, tuy nhiên chuyến đi của anh diễn ra đầy "bất ổn". Phương tiện di chuyển cho khách không đảm bảo, đoàn bị lạc nhiều giờ trong rừng, porter dẫn đoàn không được thanh toán tiền công...

Hoạt động từ năm 2019, Trekking Viet Nam từng tổ chức nhiều tour trekking như khám phá Phong Nha, tour leo núi Bạch Mộc Lương Tử, Lảo Thẩn, Fansipan... Tuy nhiên chất lượng các tour lại không được ổn định. Có những du khách đánh giá tour ổn, thành công, nhưng ngược lại cũng có nhiều ý kiến tour tổ chức không chuyên nghiệp, chất lượng kém dù giá tour không phải là rẻ.

"Mình đi tour của bên này 3 lần rồi. Về chất lượng thì hơi kém. Lần nào cũng thiếu nọ thiếu kia. Lần book tour Lảo Thẩn dịp Tết tây cho cả nhà (có trẻ con và người lớn tuổi), sau do thời tiết đợt đó lạnh sâu quá mình báo không đi. Bên tour không hoàn tiền nhưng bảo lưu. Tổng số tiền đã chuyển khoản là hơn 12tr. Sau đó dịp Tết ta mình book lại đi leo Fan, và mới 30/4 vừa xong book đi Lảo Thẩn. May mắn là vấn đề tiền nong được bù trừ rõ ràng dù chất lượng tour thì hơi kém, do tổ chức ko chuyên nghiệp." Anh Đức Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Chia sẻ với báo VietNamNet, ông Lê Minh Đức - Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ Du lịch Viettrekking cho biết, đây cũng là một trong những trường hợp không mong muốn của ngành dịch vụ. Theo tình hình thực tế, khi thị trường du lịch ngày càng phát triển và có nhiều công ty tự phát được thành lập như hiện nay thì rất khó tránh khỏi. Đa phần những đơn vị tự phát sẽ không có một lịch trình tour rõ ràng và chuyên nghiệp, chính vì vậy nên khi khách hàng tham gia tour trekking sẽ dễ xảy ra những vấn đề không mong muốn như: thay đổi lịch trình tour, thiếu hướng dẫn viên, chất lượng tour không đảm bảo,...

"Do đó, để hạn chế những rủi ro không đáng có cho chuyến đi của mình, du khách nên tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin đơn vị tổ chức tour gồm: giấy phép kinh doanh của công ty, địa chỉ văn phòng (để yên tâm hơn quý khách có thể chọn phương án giao dịch trực tiếp tại văn phòng/trụ sở làm việc), lịch trình tour bao gồm giá cả, các điều khoản rõ ràng,...

Đồng thời, có thể tham khảo thêm ý kiến, kinh nghiệm từ bạn bè, người thân, gia đình, những người đã trải nghiệm dịch vụ của các công ty uy tín.

Đặc biệt, thông tin giao dịch rõ ràng cũng là một phần vô cùng quan trọng. Du khách nên tìm hiểu thật kỹ qua facebook, zalo, hotline, website,... để lựa chọn chính xác các kênh truyền thông của những đơn vị uy tín bản thân muốn tham gia vì hiện nay có rất nhiều trang facebook, website tên gần giống nhau, gây nhiều hiểu lầm, nhầm lẫn cho khách hàng." Ông Lê Minh Đức đưa ra lời khuyên với những khách hàng đang tìm kiếm các tour trekking.

Hiện tại, những cá nhân bị Trekking Viet Nam nợ tiền tour đang cùng thu thập thông tin để gửi đến đơn vị công an quận Hoàn Kiếm. Phóng viên cũng đã liên hệ đến đơn vị Trekking Viet Nam, tuy nhiên hotline trang này không có người bắt máy. Trang Facebook cá nhân của người đại diện đơn vị cũng đã khoá. Tuy nhiên trang fanpage của đơn vị vẫn đang chạy quảng cáo rất tích cực và nhận nhiều comment hỏi về tour.

Ảnh: NVCC