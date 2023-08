Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP.HCM. Thập niên 1980, chị được gọi là "ngôi sao nhạc rock" khi hát những ca khúc như: Hoàng hôn trên đại dương, Trị An âm vang mùa xuân, I hate myself for loving you, The house of rising sun... Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.