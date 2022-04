'Nữ quái' với chiêu trò thuê nhiều xe ô tô rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Hôm nay (21/4), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thị Tuyên (SN 1983, trú thôn 2, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 8/5/2021, Tuyên đến Công ty TNHH Đầu tư và phát triển HL (địa chỉ phường Hồng Hà, TP Hạ Long) của anh V.S.H đề nghị thuê 2 xe ô tô bán tải để phục vụ công việc cá nhân.

Theo thỏa thuận, anh H giao cho Tuyên xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger BKS 14C-227.43 và xe Chevrolet Clorado BKS 14C-262.25, thời hạn thuê mỗi xe 1 tháng với giá tiền 23 triệu.

Để anh H tin tưởng, Tuyên đưa 43 triệu tiền cọc cho anh H, 1 bản photo chứng minh thư nhân dân và bản chính sổ hộ khẩu của mình. Sau khi được giao xe và giấy tờ, Tuyên điều khiển xe đi đến huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và TP Thái Nguyên để cầm cố lấy số tiền 300 triệu.

Lê Thị Tuyên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 9/5/2021, Tuyên đến Công ty TNHH H.P. H.L (địa chỉ phường Hồng Hà, TP Hạ Long) của anh T.N.H đề nghị thuê 1 xe ô tô 5 chỗ.

Sau khi được giao xe, Tuyên đã điều khiển xe đến TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để cầm cố cho 1 cửa hiệu cầm đồ lấy số tiền 200 triệu.

Đến thời hạn thanh toán hợp đồng, trả xe nhưng không thấy Tuyên liên lạc, kiểm tra thấy cả 3 xe ô tô đều bị tắt định vị. Hai chủ xe gọi điện thì Tuyên thừa nhận đã cầm cố các xe trên. Sau đó, Tuyên tắt máy và bỏ trốn.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập chứng cứ, tài liệu xác định Tuyên đã đưa ra thông tin gian dối để thuê 3 ô tô trên, sau đó đem đi cầm cố lấy tiền sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngày 13/12/2021, Tuyên đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 16/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thị Tuyên về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 ô tô Tuyên thuê vào thời điểm tháng 5/2021 được định giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Phạm Công