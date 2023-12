{"article":{"id":"2225676","title":"Nữ sinh lớp 9 “bom” hàng và hành động bất ngờ của chủ shop","description":"Nhặt ve chai đặt bộ quần áo online cho mẹ bị bệnh nhưng nữ sinh lớp 9 “bom” hàng vì chưa đủ tiền. Chủ shop online đã có hành động bất ngờ.","contentObject":"<p>Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip chủ shop quần áo ở Bình Định điện thoại trao đổi với một bé gái để hỏi vì sao cô bé không đủ tiền mà lại đặt hàng rồi <a href=\"https://vietnamnet.vn/tim-kiem?q=%22bom%22+h%C3%A0ng&od=2&bydaterang=all&newstype=all\">\"bom\" hàng</a>.</p>

<p>Trong điện thoại, cô bé nghẹn ngào phân trần: “Do thấy mẹ bệnh nặng mà không có đồ để thay, em lấy hết dũng cảm để đặt cho mẹ bộ đồ mới, rồi bán ve chai trả tiền nhưng chỉ mới được 30 ngàn”.</p>

<p>Nghe đến đó, chủ shop bán hàng online đã bật khóc và gọi cho shipper nhờ gửi tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ. Đồng thời, người này còn mượn của shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ cho cô bé.</p>

<p>Nữ sinh đặt hàng online trên là Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).</p>

<p>Một ngày giữa tháng 12, chúng tôi tìm đến đội 3, thôn Tường Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Ngôi nhà của gia đình em Phan Thị Ca đã cũ kỹ, xuống cấp nằm sâu trong một hẻm nhỏ giữa cánh đồng lúa mênh mông.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-1-1-1005.jpg?width=768&s=6z5DW1_SZLZOxPb9vjm_6Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-1-1-1005.jpg?width=1024&s=rt30HpE8uwdFRFVyPd9qAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-1-1-1005.jpg?width=0&s=TWfDv5oAQ-f17kdjRJFaPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-1-1-1005.jpg?width=768&s=6z5DW1_SZLZOxPb9vjm_6Q\" alt=\"W-bom-hang-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-1-1-1005.jpg?width=260&s=6isBySS7BVNxXqD1DjPB2Q\"></picture>

<figcaption>Căn nhà của gia đình em Ca trống rỗng, chỉ có những vật dụng đơn sơ (Ảnh: DP).</figcaption>

</figure>

<p>Bên trong ngôi nhà chỉ có những vật dụng đơn sơ. Trên chiếc giường đặt cạnh cửa ra vào, bà Phạm Thị Lan (40 tuổi, mẹ em Ca) oằn mình đau đớn vì bệnh.</p>

<p>Em Ca cho biết, căn bệnh này của mẹ em xuất hiện cách đây 4 năm khiến mẹ rất đau đớn, cần phải uống thuốc duy trì. Cách đây hơn 10 ngày, mẹ của Ca phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phù Cát.</p>

<p>Những ngày bà Lan nằm viện, mưa kéo dài, áo quần giặt không kịp khô, bà Lan phải mặc liên tục một bộ đồ trên giường bệnh khiến cô con gái xót thương.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-2-1-1006.jpg?width=768&s=9gso4J61fVVg0aKTHTkFrQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-2-1-1006.jpg?width=1024&s=cyHzt7OSdHPE10p3HGBG1A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-2-1-1006.jpg?width=0&s=sCQroW3JCfeqOnnEKQYcNA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-2-1-1006.jpg?width=768&s=9gso4J61fVVg0aKTHTkFrQ\" alt=\"W-bom-hang-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-2-1-1006.jpg?width=260&s=67rSt6SL0pBmGSEw4mMlhg\"></picture>

<figcaption>Mẹ em Ca đã bị bệnh nhiều năm nay khiến kinh tế kiệt quệ (Ảnh: DP).</figcaption>

</figure>

<p>“Mẹ nằm viện đau đớn còn phải mặc mãi một bộ đồ khiến em rất xót xa. Sau khi lên mạng tìm hiểu, thấy cô Lê Thị Quỳnh Nha bán quần áo online, em đã đặt một bộ quần áo cho mẹ với giá 90 ngàn đồng.</p>

<p>Em dự định trong thời gian đó sẽ đi nhặt ve chai để trả tiền đồ cho cô. Nhưng em nhặt chưa kịp, chỉ mới bán mới được 30 ngàn, họ đã đến giao hàng. Em không biết phải làm sao nên mới phải từ chối nhận hàng và gọi điện xin lỗi cô”, em Ca nghẹn ngào kể lại.</p>

<p>Chị Lê Thị Quỳnh Nha, chủ shop online kể, lúc nghe bé “bom” hàng, chị định mắng. Nhưng khi nghe bé Ca nghẹn ngào nói phải đi nhặt ve chai gom tiền mua quần áo cho mẹ bị bệnh nằm viện, chị khựng lại vì xúc động.</p>

<p>“Tim tôi như thắt lại sau khi nghe câu chuyện của bé Ca. Lúc này tôi chỉ nghĩ, bé Ca cũng chỉ bằng tuổi con mình, đang ở giai đoạn vô lo vô nghĩ nhưng đã phải chịu khổ cực. Tôi rất mến phục bé Ca, cháu còn nhỏ nhưng rất giàu tình thương, có lòng hiếu thảo, biết suy nghĩ lo lắng cho cha cho mẹ. Trong giây phút đó, tôi đã quyết định nhờ shipper gửi tặng bộ quần áo đó cho mẹ em Ca và mượn shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình em Ca”, chị Nha nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-3-1-1007.jpg?width=768&s=ORLvQ_Y836deOxsdabaR8A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-3-1-1007.jpg?width=1024&s=omwTNtcY68e7QVXC78r7vg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-3-1-1007.jpg?width=0&s=YHuUwCkWcJYAVFKb9PRE4g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-3-1-1007.jpg?width=768&s=ORLvQ_Y836deOxsdabaR8A\" alt=\"w-bom-hang-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/w-bom-hang-3-1-1007.jpg?width=260&s=yyt3AsYf2Q6pQBoyuSvDDA\"></picture>

<figcaption>Em Ca xúc động kể lại sự việc (Ảnh: DP).</figcaption>

</figure>

<p>Gia đình Ca có 4 anh chị em, trên em Ca còn có một người anh và dưới em còn có hai em gái nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Theo ông Phan Văn Ta (45 tuổi, cha em Ca), bao nhiêu năm nay chủ yếu làm nông và một số công việc làm thêm để vừa lo lắng, vừa kiếm tiền chạy chữa cho vợ.</p>

<p>Ngày bà Lan nhập viện, ông Ta đang làm thuê ở TP.HCM không về kịp. Khi clip lan truyền trên mạng xã hội, ông Ta mới biết chuyện con đi nhặt ve chai để mua đồ cho mẹ.</p>

<p>“Ngày mẹ bé Ca nhập viện, tôi đang đi làm không về kịp nên không biết chuyện. Tôi xem clip trên mạng vừa xúc động nghẹn ngào vừa xót xa. Con còn quá nhỏ...”, ông Ta nghẹn lòng.</p>

<p>Ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường, xác nhận, gia đình ông Ta, bà Lan thuộc diện hộ nghèo của xã. Từ nhiều năm nay bà Lan đau ốm, gia đình chạy chữa rất nhiều nơi dẫn đến kinh tế kiệt quệ.</p>

<p>“Hiện gia đình ông Ta, bà Lan rất khó khăn. Chúng tôi cũng kêu gọi vận động bà con chung tay đóng góp hỗ trợ kinh phí cho gia đình nhưng cũng chỉ được phần nhỏ. Tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu để gia đình cháu vượt qua khó khăn, mẹ cháu có thể chữa bệnh”, ông Sinh nói.</p>

<p><strong>Diễm Phúc</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-2225676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-1003.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-1004.jpg","updatedDate":"2023-12-11T16:30:01","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224150","title":"Chuyện tình từ giảng đường đại học của cặp đôi cùng đoạt Nobel","description":"NA UY- Cặp đôi thần kinh học nhà Moser đã kiên trì thực hiện cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ để tìm hiểu cách thức hoạt động của bộ não ở cấp độ tế bào.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-2224150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-850.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225377","title":"10X bỏ trường chuyên để du học, quyết định ‘gap year’ đi vòng quanh thế giới","description":"Ba mất kể từ khi Bình học lớp 6, mẹ từng bị tai nạn phải nghỉ làm trong suốt 2 năm, có giai đoạn Bình phải đi chụp ảnh thuê kiếm tiền. Vì thế, giấc mơ du học là điều nam sinh chưa từng nghĩ tới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-2225377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-1031.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225042","title":"Thạc sĩ công nghệ 25 tuổi sở hữu công ty gần 5.000 tỷ đồng sau 6 tháng thành lập","description":"TRUNG QUỐC - Quách Văn Cảnh (1998) là thạc sĩ Khoa học máy tính của Đại học Harvard. Hiện là CEO của Pika Labs, sau 6 tháng thành lập, công ty được Forbes định giá khoảng 1,4-2,2 tỷ NDT (4.849-7.274 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-4-849-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-2225042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-gan-4850-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225275","title":"Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2023","description":"Cả 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 đều giành huy chương, trong đó có 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-2225275.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-478.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225124","title":"Bà Cao Lan Thanh làm hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu","description":"Sở GD-ĐT Nghệ An đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2023-2028 cho bà Cao Thị Lan Thanh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-cao-lan-thanh-lam-hieu-truong-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau-2225124.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ba-cao-lan-thanh-lam-hieu-truong-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau-1183.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224367","title":"Nữ giảng viên nghỉ việc, về quê nuôi giun kiếm 34 tỷ đồng/năm","description":"TRUNG QUỐC - Nữ giảng viên Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) từ bỏ mức lương gần 2 triệu NDT/năm (6,8 tỷ đồng) về quê nuôi giun. Sau 9 năm gác lại sự nghiệp giảng dạy, đến nay Pháp Nguyệt Bình thu về hơn 10 triệu NDT/năm (34 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-nghi-viec-ve-que-nuoi-giun-kiem-34-ty-dong-nam-2224367.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nu-giang-vien-nghi-viec-ve-que-nuoi-giun-kiem-34-ty-dongnam-1141.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224214","title":"Từ chối chức danh 'Giáo sư xuất sắc' ở Mỹ, nhà toán học về nước công hiến","description":"TRUNG QUỐC - Nhà toán học nổi tiếng Thẩm Tiệp từ chối chức danh cao quý nhất - ‘Giáo sư xuất sắc’ do Đại học Purdue (Mỹ) phong tặng sau 21 năm làm việc để về nước cống hiến ở tuổi xế chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-2224214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-310.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223230","title":"Lý do kỹ sư phần mềm 28 tuổi bỏ lương 9 tỷ/năm","description":"MỸ - Eric Yu, 28 tuổi, cựu kỹ sư phần mềm Facebook (công ty con của Meta) từ bỏ mức lương 370.000 USD/năm (gần 9 tỷ đồng) vì áp lực công việc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-ky-su-phan-mem-28-tuoi-bo-luong-9-ty-nam-2223230.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ly-do-ky-su-phan-mem-28-tuoi-bo-luong-9-tynam-1458.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223304","title":"Nữ PGS từ chối lời mời ở lại Nhật, quay trở về vì 'sinh viên cần'","description":"Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bậc đại học và thạc sĩ tại ĐH Tokyo, sau đó hoàn thành luận án tiến sĩ ở Viện Tin học quốc gia Nhật Bản, dù có cơ hội ở lại, PGS.TS Nguyễn Phi Lê vẫn quyết định trở về.","displayType":12,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-pho-giao-su-tu-choi-loi-moi-o-lai-nhat-quay-tro-ve-vi-sinh-vien-can-2223304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nu-pgs-tu-choi-loi-moi-o-lai-nhat-quay-tro-ve-vi-sinh-vien-can-1437.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2223184","title":"Kỹ sư phần mềm cao cấp của Facebook bỏ việc lương 20 tỷ đồng/năm","description":"MỸ - Rahul Pandey rời vị trí kỹ sư phần mềm cao cấp với mức lương 830.000 USD/năm (20 tỷ đồng), sau 5 năm cống hiến tại Facebook (Meta) khiến nhiều người tiếc nuối.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dong-nam-2223184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dongnam-777.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222709","title":"Cô gái 23 tuổi phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới sau 5 phút","description":"Sau 5 phút, Phương Trinh (23 tuổi, quê Lâm Đồng) đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên để phá được kỷ lục thế giới trong cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-2222709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-1126.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222863","title":"Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho thầy giáo lao xuống nước cứu 3 người bị lũ cuốn","description":"Bộ GD-ĐT đã quyết định tặng bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy - giáo viên Trường THPT Hương Vinh (TP Huế), để ghi nhận hàng động dũng cảm lao xuống dòng lũ cứu sống 3 người.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-2222863.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-1501.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222150","title":"Nam sinh lớp 11 sở hữu công ty gần 500 tỷ đồng sau 2 năm kinh doanh","description":"MỸ - Eric Zhu hiện là học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở Indiana (Mỹ). Ở tuổi 16, nam sinh là CEO công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-2222150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221792","title":"Nữ giảng viên bất ngờ nổi tiếng với video 'lên đồ' một tuần không trùng bộ nào","description":"Có học trò là những người trẻ gen Z, ngoài việc phải tạo sự gần gũi, thiện cảm từ phong thái, nữ giảng viên 8X cũng thường xuyên cập nhật xu hướng để đến gần sinh viên. Cô cho rằng đôi khi trang phục của giáo viên cũng sẽ tạo cảm hứng cho giờ học.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-len-do-di-day-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-2221792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-giang-vien-bat-ngo-noi-tieng-voi-video-len-do-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222000","title":"Nữ sinh lớp 8 đạt IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên","description":"Em Trần Minh Anh (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) vừa đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên, trong đó, kỹ năng Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-8-dat-ielts-8-5-ngay-lan-thi-dau-tien-2222000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-85-ngay-lan-thi-dau-tien-499.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221459","title":"Nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa, 12 năm nói không với học thêm","description":"TRUNG QUỐC - Tạ Hân Dĩnh hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). 12 năm không học thêm, nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và đại học của thành phố Trùng Khánh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-12-nam-khong-hoc-them-2221459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-noi-khong-voi-hoc-them-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220501","title":"Thủ khoa đầu vào, nam sinh lớp 9 lên thẳng đại học, thạc sĩ không cần thi","description":"TRUNG QUỐC - Trương Kiệt Minh là học sinh lớp 9 Trường THCS Trịnh Châu (Trung Quốc) được tuyển thẳng vào học thạc sĩ tại Đại học Giao thông Tây An, không cần tham gia 3 kỳ thi quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-2220501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-1528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220571","title":"Nữ sinh 13 tuổi đạt 8.0 IELTS, nói không với việc ‘học chỉ để đi thi’","description":"Đạt 8.0 IELTS năm 13 tuổi, Bùi Hương Linh Giang nói rằng em chưa từng xem bất kỳ chứng chỉ ngoại ngữ nào là mục đích cuối cùng của quá trình học. Tiếng Anh là một phương tiện giúp em tiếp cận với nguồn tri thức bất tận.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-13-tuoi-dat-8-0-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-2220571.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nu-sinh-13-tuoi-dat-80-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-1522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219883","title":"Vẻ đẹp gây 'sốt' mạng của nữ sinh 16 tuổi vào thẳng đại học, 20 tuổi học tiến sĩ","description":"TRUNG QUỐC - Vương Hiểu Tuyết (SN 2002) là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Đại học Công nghệ Tây An (Trung Quốc). Ở tuổi 16, nữ sinh được tuyển thẳng vào đại học ngành Công nghệ tạo hình và Điều khiển vật liệu.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-2219883.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-1567.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219472","title":"Thạc sĩ 27 tuổi nhận lương 68 tỷ đồng/năm","description":"TRUNG QUỐC - Hàn Bằng Thành là thạc sĩ kép duy nhất của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Từ bỏ công việc lương hàng triệu USD/năm về quê khởi nghiệp, ở tuổi 27, thu nhập của anh khoảng 20 triệu NDT/năm (hơn 68 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dong-nam-tot-nghiep-truong-danh-gia-2219472.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dongnam-1143.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219515","title":"Hành trình trở thành giáo sư tại Mỹ của chàng trai xứ Nghệ","description":"Từng tiếc nuối vì chưa chạm tay tới tấm huy chương quốc tế, thêm vài lần “vấp váp” khi học tập tại ĐH Bách khoa, nhưng Nguyễn Trung Quân vẫn không ngừng theo đuổi sự say mê với ngành robot và trở thành giáo sư sau 5 năm tới Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-2219515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-1133.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219183","title":"Thầy giáo thay vợ thực hiện ước nguyện cuối, hiến tài sản giúp sinh viên nghèo","description":"TRUNG QUỐC - Thay vợ hoàn thành ước nguyện cuối đời, thầy giáo Khương Thành Quốc (74 tuổi) hiến tặng 1,5 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) vào quỹ học bổng của Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để giúp sinh viên nghèo.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-2219183.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-1.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217125","title":"Nữ sinh giành học bổng Chính phủ Hàn Quốc từ lời can 'học ở Việt Nam rồi tính'","description":"Khi tham khảo ý kiến mọi người, Mai Anh thường nhận được câu trả lời: “Hồ sơ không đủ mạnh”, “Em nên theo học đại học ở Việt Nam rồi sau này học cao lên tính tiếp”… Tuy nhiên, cô gái đã không bỏ cuộc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/7-0-ielts-nu-sinh-gianh-hoc-bong-han-quoc-tu-loi-can-hoc-o-viet-nam-roi-tinh-2217125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/nu-sinh-gianh-hoc-bong-han-quoc-tu-loi-can-hoc-o-viet-nam-roi-tinh-1163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217774","title":"Nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH số 1 châu Á, 24 tuổi trở thành phó giáo sư","description":"TRUNG QUỐC - 16 tuổi, An Kỳ Nhi được tuyển thẳng vào Chương trình tài năng trẻ Vật lý của 'Harvard châu Á'. 8 năm sau, cô được bổ nhiệm làm phó giáo sư ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại đại học danh tiếng ở Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dh-so-1-chau-a-8-nam-sau-tro-thanh-pho-giao-su-2217774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/nu-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dh-so-1-chau-a-8-nam-sau-tro-thanh-pho-giao-su-1367.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213351","title":"Đêm trắng của cô giáo không tay được bí thư tỉnh đặc cách tuyển dụng","description":"Trước ngày chính thức đứng trên bục giảng, cả đêm đó, Thắm thức trắng. Giây phút chạm được vào ước mơ, em không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng.","displayType":12,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dem-trang-cua-co-giao-khong-tay-duoc-bi-thu-tinh-dac-cach-tuyen-dung-2213351.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/dem-trang-cua-co-giao-khong-tay-duoc-bi-thu-tinh-dac-cach-tuyen-dung-1293.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa