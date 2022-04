Nữ sinh Ngoại thương giảm 17 kg thi Miss World Vietnam 2022

Trong các thí sinh vòng chung khảo Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Lương Thành Minh Châu (sinh năm 2001, quê ở Tiền Giang) được đánh giá cao bởi nét đẹp dịu dàng, thuần Việt. Cô cao 1,78 m, nặng 60 kg với số đo 3 vòng: 85 - 63 - 96 cm, hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh doanh và thương mại quốc tế, ĐH Ngoại thương TP.HCM.





Minh Châu hiện là sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương cơ sở 2.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Châu cho biết: "Ngoài học tập, tôi luôn muốn thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới như dự thi nhan sắc. Miss World Vietnam là một cuộc thi uy tín, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Do đó, tôi quyết định đăng ký tham gia để có cơ hội học hỏi, phát triển''.





Minh Châu tại vòng sơ khảo phía Nam.

Sở hữu chiều cao 1,78 m, nữ sinh cho biết mình là trường hợp đặc biệt vì bố cao 1,7 m và mẹ 1,6 m. Trong 4 chị em gái, Minh Châu cao vượt trội. Do vậy, Minh Châu từng tự ti về chiều cao nổi trội của mình so với bạn bè đồng trang lứa.



"Bất cứ ai khi có sự khác biệt trên cơ thể cũng ít nhiều tự ti về nó. Trước đây, tôi thường sợ mình quá cao so với bạn bè nên hay đi gù lưng, gây ra thói quen xấu. Sau này, tôi đón nhận mọi thứ như một món quà. Tôi cố gắng thay đổi dáng đi, đứng và tự tin với hình thể hiện tại", 10x trải lòng với VietNamNet.





Minh Châu quyết tâm giảm 17 kg để có vóc dáng đẹp và sức khỏe tốt.

Ít ai biết, nữ sinh 21 tuổi từng tự ti về cân nặng 75 kg khi mới vào đại học. Việc tăng cân nhanh chóng dẫn đến sức khỏe không tốt, Minh Châu cố gắng giảm 17 kg trong gần 2 năm bằng chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp để tự tin thi nhan sắc. Vượt qua những lời dè bỉu về hình thể, quá trình giảm cân rèn luyện cho cô ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan để mạnh mẽ và trưởng thành như hiện tại.



Là sinh viên ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM, Minh Châu coi đây là mái nhà thứ hai. Với chuyên ngành đã chọn, cô có 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm du học Đài Loan. Người đẹp muốn học hỏi thêm văn hoá, kinh nghiệm ở một đất nước mới, thúc đẩy bản thân cố gắng nhiều hơn nên quyết tâm theo học chương trình đào tạo liên kết này.





Chiều cao 1,78 m giúp Minh Châu nổi bật trong các hoạt động tại cuộc thi.

Minh Châu hiện là thành viên của CLB thể dục cổ vũ trong trường, giữ vị trí base (nâng đỡ đồng đội bằng đôi vai hoặc cánh tay). Trải nghiệm thú vị này vừa giúp cô được tập nhảy, vừa rèn luyện sức bền và bản lĩnh sân khấu. Cô có thể giao tiếp tốt cả tiếng Anh và tiếng Trung và tự tin thể hiện khả năng song ngữ này tới BGK trong vòng sơ khảo. "Với tiếng Anh, tôi học học từ nhỏ như nhiều bạn trẻ khác. Còn tiếng Trung, đây là ngôn ngữ yêu cầu cho chương trình du học Đài Loan nên tôi bắt đầu học khoảng 2 năm qua. Tôi vẫn đang tích cực trau dồi để sử dụng thông thạo 2 ngoại ngữ này", cô bộc bạch.



Video Huyền Trân nói tiếng Anh:



Video Huyền Trân nói tiếng Trung



Với Minh Châu, sử dụng tốt tiếng Anh là trách nhiệm của giới trẻ hiện nay chứ không riêng thí sinh hoa hậu. 10x nhận thấy thế hệ mình có nhiều cơ hội tiếp xúc ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hoá, việc giao lưu với thế giới ngày càng được nâng cao. Do vậy, cô luôn cổ vũ bản thân trau dồi ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để có nền tảng vững chắc khi bước vào đời.



Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, nữ sinh 21 tuổi từng lọt vào Top 30 Miss FTU Charm 2021 (Hoa khôi ĐH Ngoại thương). "Cuộc thi giúp tôi rèn luyện nhiều kỹ năng: chụp ảnh, trình diễn, ứng xử. Tôi nhớ mãi lần đầu làm quen với đôi giày cao gót 10 cm, tập dáng đứng mới, hô tên mình cũng như có thêm những người bạn đáng quý", Minh Châu tâm sự.

Là người ít chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân, việc thi nhan sắc cũng khiến Minh Châu tập thói quen lan toả hình ảnh và năng lượng tích cực nhiều hơn tới mọi người. "Tôi tin điều quan trọng là chúng ta cùng giao tiếp, tương tác ngoài đời thực thay vì chỉ qua mạng xã hội, thể hiện bản thân thật lung linh trên mạng. Khi đó, chúng ta mới có thể lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn", 10x thổ lộ.



Bên cạnh đó, chân dài sinh năm 2001 còn có năng khiếu vẽ thừa hưởng từ mẹ và khả năng sáng tạo của bố mẹ khi mẹ là hoạ sĩ, bố là điêu khắc gia. Đây là điều khiến cô luôn tự hào. "Từ bé, tôi đã làm mẫu cho những tác phẩm nghệ thuật của bố mẹ và điều này nuôi dưỡng tình yêu với văn hoá truyền thống trong tôi", cô kể.





Một bức tranh do Minh Châu vẽ.

Bố mẹ theo nghệ thuật và cũng muốn con gái nối nghiệp nhưng Minh Châu muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh hơn nên được gia đình ủng hộ. Với cô, hội hoạ vẫn luôn là đam mê trong thời gian rảnh để thể hiện tâm hồn mình qua từng nét vẽ.



Đến với Miss World Vietnam 2022, Minh Châu nghĩ chiều cao 1,78 m sẽ là một lợi thế nhỏ giúp cô nổi bật cùng năng khiếu vẽ. Tuy nhiên, người đẹp sẽ cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện những thiếu sót để được ban giám khảo, khán giả công nhận.





Người đẹp chuẩn bị tâm lý thoải mái cho những vòng thi sắp tới.

"Bất cứ ai đi thi cũng đặt mục tiêu chiến thắng, tôi không ngoại lệ. Nhưng tôi còn phải nỗ lực, rèn luyện nhiều hơn để xứng đáng tiến sâu trong hành trình sắp tới. Tôi đang tập gym, học catwalk và trau dồi thêm tri thức để có sự thể hiện tốt nhất tại cuộc thi năm nay", 10x tâm sự.



Đức Thắng