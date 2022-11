Nữ thiếu tá gây tai nạn khi say bị phạt 46 triệu đồng, tước giấy phép lái xe

XEM CLIP

Ngày 9/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thiếu tá Trần Thị Luận, hiện giữ chức Phó Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) số tiền 46 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi điều khiển ô tô lùi không đúng quy định gây tai nạn giao thông của Thiếu tá Luận bị phạt 11 triệu đồng; hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,833 mg/lít khí thở (vượt quá 0,4 mg/lít khí thở) bị phạt 35 triệu đồng.

Bà Luận cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 thời hạn 2 năm.

Hình ảnh nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn, gục đầu trên vô lăng. Ảnh cắt từ clip

Như VietNamNet đã thông tin, vào lúc 18h30’ ngày 28/10, tại ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân - Bà Triệu, bà Trần Thị Luận điều khiển xe ô tô BKS 81A-055.20 lưu thông trên đường Hùng Vương thì tông vào dải phân cách.

Sau đó, do lùi xe không quan sát, xe của bà Luận tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 81B1-218.21 do ông Trần Quốc Thịnh điều khiển lưu thông hướng ngược chiều và xe ô tô BKS 81A- 097.21 do bà Phan Ngọc Chung điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau, đang chuyển hướng sang trái qua đường Bà Triệu.

Bà Trần Thị Luận sau đó bị kỷ luật giáng chức từ Đội trưởng Đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Đắk Đoa xuống làm đội phó đội này.