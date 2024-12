Tuần trước, tiến sĩ Ally Louks đăng bức ảnh cô cầm cuốn luận án của mình lên mạng X (trước đây là Twitter) với nụ cười tự hào sau khi hoàn tất chặng đường học thuật đầy thử thách.

Theo BBC, trên bìa cuốn luận án tiến sĩ của cô ghi tiêu đề "Olfactory Ethics: The politics of smell in modern and contemporary prose" (tạm dịch: Đạo đức của khứu giác: Tính chính trị của mùi hương trong văn xuôi hiện đại và đương đại). Cùng bức ảnh, cô chia sẻ, công trình này được mình hoàn thành sau 3,5 năm nghiên cứu và viết lách.

Bài đăng tưởng chừng vô hại của nữ tiến sĩ đã thu hút hơn 117 triệu lượt xem, khiến Louks trở thành tâm điểm của một cuộc chiến văn hóa trực tuyến. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng cũng hứng chịu vô số bình luận tiêu cực, thậm chí cả lời đe dọa đang được cảnh sát điều tra.

Ally Louks bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý bất đắc dĩ khi chia sẻ về luận án tiến sĩ của mình trên mạng. Ảnh: Ally Louks/X

Tại sao lại có phản ứng dữ dội?

Tiêu đề của luận án là nguyên nhân chính thu hút sự chú ý. Nhiều bình luận trên mạng chỉ trích đề tài của cô là “vô nghĩa” và cho rằng nghiên cứu này lãng phí thời gian và tiền bạc.

Louks cho biết, cô không để những bình luận này ảnh hưởng đến mình. “Tôi thấy rõ đây là sự kỳ thị phụ nữ, đặc biệt khi tôi là một phụ nữ trẻ đạt được thành tựu cao”, cô nói.

Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng những chỉ trích này không chỉ nhắm vào cá nhân mà còn phản ánh một xu hướng lớn hơn: nghi ngờ giá trị của ngành nhân văn và học thuật nói chung.

Trong số hàng ngàn bình luận, một lời đe dọa qua email khiến Louks cảm thấy vượt quá giới hạn. “Người đó đã cố tình tìm kiếm thông tin cá nhân của tôi trên mạng. Điều này thực sự nghiêm trọng”, cô nói với đài CBC.

Cảnh sát tại Cambridgeshire (Anh) đã mở cuộc điều tra liên quan đến vụ việc này, nhưng Louks khẳng định cô không cảm thấy bị đe dọa đến mức phải rời khỏi mạng xã hội.

“Tôi không muốn họ nghĩ rằng họ đã làm tôi sợ hay tác động đến tôi theo bất kỳ cách nào, bởi vì thực sự, họ không thể làm được điều đó”, nữ tiến sĩ khẳng định.

Ally Louks tại nhà cô ở Cambridge, Anh. Ảnh: The New Statesman

Luận án về “tính chính trị của mùi hương” có ý nghĩa gì?

Louks thừa nhận đề tài của mình khá chuyên biệt nhưng cô tin rằng mục tiêu của một luận án tiến sĩ là đóng góp kiến thức mới, độc đáo.

Nghiên cứu của cô tập trung vào cách mô tả mùi hương trong văn học có thể được sử dụng như một công cụ để củng cố các định kiến xã hội, chẳng hạn như việc gắn mùi khó chịu với người da đen trong thời kỳ buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương để tước đi phẩm chất con người của họ.

“Tôi hy vọng mọi người sẽ chú ý hơn đến yếu tố mùi hương khi đọc sách. Tất nhiên, nghiên cứu này không phải để chữa ung thư nhưng tôi nghĩ nó có ứng dụng rộng rãi”, cô giải thích.

Louks kêu gọi mọi người theo đuổi các chủ đề họ cảm thấy đáng giá và thú vị, bất chấp những ý kiến trái chiều. “Việc theo đuổi tri thức tự nó đã là một giá trị quan trọng”, nữ tiến sĩ bày tỏ. Dù đối mặt với sóng gió, cô vẫn kiên định và bày tỏ: “Tôi ổn và tôi sẽ tiếp tục là chính mình”.