Béo phì đang là một căn bệnh mạn tính và là dịch bệnh toàn cầu, được ví như "kẻ giết người thầm lặng" do gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như tiểu đường, huyết áp cao, ngưng thở khi ngủ, gan nhiễm mỡ không do bia rượu, đau xương khớp,… Trong khi đó, Việt Nam đang có tỷ lệ béo phì gia tăng cao hằng năm là 38% so với mức 10 - 20% ở các quốc gia Đông Nam Á khác và có gần 1/5 dân số đang gặp tình trạng thừa cân.

Công nghệ đông hủy mỡ triển khai tại Bệnh viện Tâm Anh là phương pháp không xâm lấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giúp người bệnh kiểm soát béo phì hiệu quả

Vừa qua, lãnh đạo cao cấp của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) và Công ty Novo Nordisk Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi thông tin khoa học để xác định lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong việc xử lý những thách thức do bệnh béo phì gây ra tại Việt Nam.

Ths.BS Phương Lễ Trí, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh cho biết, hiện nay bệnh béo phì vẫn chưa được hiểu đúng một cách rộng rãi. Tình trạng rnhiều thông tin sai lệch đang ngày càng phổ biến và trầm trọng hơn do sự phát triển của các mạng xã hội hiện đại, lan truyền nhanh chóng qua nhiều kênh truyền thông khác nhau.

BS. Phương Lễ Trí phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ths.BS Phương Lễ Trí chia sẻ, "Chúng tôi vinh dự được gặp gỡ và thảo luận về các cơ hội hợp tác với Novo Nordisk Việt Nam - một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng các giải pháp kiểm soát thừa cân béo phì. Điều này hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng; nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh không lây nhiễm, tập trung vào bệnh béo phì. Điều quan trọng là người mắc bệnh béo phì phải có quyền tiếp cận nguồn thông tin chuyên môn chất lượng, đáng tin cậy cũng như các phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả.

Với chuyên môn và nguồn lực của Novo Nordisk Việt Nam, chúng tôi đã sẵn sàng cải thiện việc điều trị bệnh béo phì và các bệnh không lây nhiễm liên quan khác, cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho những bệnh nhân cần điều trị”.

Người bệnh đang thực hiện các bài tập vận động điều trị thừa cân béo phì. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu chuyên sâu

Theo Ths.BS Phương Lễ Trí, sự hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Novo Nordisk tạo điều kiện cho việc trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn cũng như thực hành tốt nhất giữa các chuyên gia quốc tế và các chuyên gia y tế Việt Nam; mở ra các cơ hội nghiên cứu và phân tích dữ liệu nhằm giải quyết những thách thức do các bệnh không lây nhiễm gây ra, đặc biệt tập trung vào béo phì. Các nghiên cứu về bệnh béo phì ở Việt Nam còn khan hiếm và những yếu tố để xác định béo phì chưa được hiểu đầy đủ trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và điều trị béo phì (Trung tâm), Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết thêm, những thảo luận này phù hợp với hoạt động của Trung tâm – nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện, điều trị đa mô thức với các chuyên gia về nội tiết, tim mạch, tiêu hóa, dinh dưỡng, hoạt động thể chất và các phương pháp điều trị tiên tiến - tất cả đều được đào tạo để đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này đều nhằm mục tiêu giúp người bệnh giảm cân an toàn, hiệu quả, dễ thực hiện.

Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng tư vấn thực đơn duy trì cân nặng ổn định cho khách hàng sau điều trị. Ảnh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Anand Shetty, Phó Chủ tịch Tập đoàn Novo Nordisk Khu vực Đông Nam Á (BASEA) nhấn mạnh, trong hơn một thế kỷ, Novo Nordisk đã đi đầu trong việc chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường. Di sản đó đã mang lại kiến thức chuyên môn và quyết tâm để giải quyết một số bệnh mạn tính khác như béo phì - một trong những thách thức về sức khỏe của thời đại. Novo Nordisk cam kết thúc đẩy sự thay đổi về béo phì bằng việc phát triển các loại thuốc tiên tiến; hợp tác với các đối tác địa phương để hỗ trợ phát triển năng lực và chuyên môn chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đơn vị đi đầu trong việc áp dụng các phác đồ điều trị quốc tế và công nghệ y tế hiện đại, liên tục được xếp hạng trong số 10 bệnh viện hàng đầu tại TP.HCM trong ba năm liên tiếp. Viện Nghiên cứu Tâm Anh là viện nghiên cứu tư nhân duy nhất của Việt Nam, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên thúc đẩy điều trị và nghiên cứu, và đóng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và các tổ chức y tế quốc tế hàng đầu. Ngày 18/9/2024, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa đưa vào hoạt động Hệ thống Trung tâm Kiểm soát cân nặng và điều trị béo phì mới tại Hà Nội, TP.HCM. Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ chuyên sâu về điều trị béo phì và các lĩnh vực liên quan như tim mạch, nội tiết, dinh dưỡng, được trang bị công nghệ y tế hiện đại, trung tâm đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Hàng trăm lượt tư vấn thăm khám được tiến hành hàng ngày và những bệnh nhân béo phì lâu năm với nhiều bệnh liên quan… đã có cải thiện. Nhiều bệnh nhân hiện đang bắt tay vào hành trình giảm cân để lấy lại sức khỏe và hạnh phúc.

Hưng Thanh