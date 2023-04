Theo Nutricare, sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus mới sở hữu công thức chuyên biệt Cao năng lượng 100Kcal được khuyến nghị bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dùng cho trẻ suy dinh dưỡng cùng Sữa non 24h, hỗ trợ trẻ tăng cân, cao khỏe vượt trội.

Theo số liệu thống kê, tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi tại Việt Nam đã giảm dần tính từ năm 2010 đến năm 2020, nhưng vẫn còn tồn tại sự chênh lệch giữa các vùng miền, đặc biệt, tỷ lệ này ở mức cao tại các vùng nông thôn, miền núi.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng tới tình trạng này là khẩu phần ăn không đáp ứng đủ nhu cầu về Vitamin và khoáng chất trong 5 năm đầu đời. Chế độ ăn thiếu hụt Protein, năng lượng và các vi chất dinh dưỡng khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao. Thực trạng này chính là tiền đề để Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare không ngừng nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thành tựu khoa học quốc tế nhằm cho ra đời những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, hướng tới đối tượng trẻ suy dinh dưỡng thấp còi trong 12 năm qua.

Kiên định đồng hành dinh dưỡng cùng người Việt nói chung và trẻ suy dinh dưỡng thấp còi nói riêng suốt hơn 1 thập kỷ, Nutricare đã dần khẳng định chất lượng vượt trội trong từng sản phẩm bằng việc đạt Thương hiệu quốc gia Dinh dưỡng Y học 6 năm liên tiếp. Đơn vị cũng công bố đã hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho hơn 6 triệu lượt trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi, giúp cải thiện chiều cao và cân nặng của trẻ.

Mới đây, Nutricare đã cho ra mắt Nutricare Colos24h Grow Plus mới. Sản phẩm là giải pháp dinh dưỡng cho trẻ nhẹ cân thấp còi, áp dụng công thức Cao năng lượng 100Kcal, được khuyến nghị bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho trẻ suy dinh dưỡng.

“Nutricare Colos24h Grow Plus mới là sản phẩm đóng vai trò chủ đạo trong việc bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, hỗ trợ trẻ tối đa trong việc tăng cân, tăng chiều cao, miễn dịch khỏe”, ông Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ.

Bên cạnh đáp ứng công thức Cao năng lượng 100Kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, Nutricare Colos24h Grow Plus mới còn bổ sung Đạm chất lượng cao, góp phần hỗ trợ trẻ tăng cân khỏe mạnh, bắt kịp đà tăng trưởng.

Nutricare Colos24h Grow Plus mới đồng thời bổ sung thành phần Sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ chứa kháng thể IgG, cùng Kẽm và hệ Antioxidant (Vitamin A, C, E, Selen), hỗ trợ trẻ tăng cường sức đề kháng, giảm ốm vặt. Sản phẩm cũng bổ sung bộ 3 Canxi, Vitamin D3, Phốt pho, cùng 52 dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ phát triển tối đa hệ xương và chiều cao của trẻ.

Không chỉ được lòng phụ huynh và trẻ nhỏ nhờ năng lượng và hệ dưỡng chất vượt trội, Nutricare Colos24h Grow Plus mới còn ghi điểm với hương vị thơm ngon, dễ uống.

“Bé nhà mình khểnh ăn nhưng trộm vía rất thích Nutricare Colos24h Grow Plus mới. Con chủ động uống chứ mẹ không cần bắt ép, và cũng tiện lợi vì có cả sữa bột và sữa bột pha sẵn, con mang đi học, đi chơi đều dễ dàng”, chị Hồng (Hà Nội) chia sẻ.

“Khẳng định sự tận tâm trong từng sản phẩm, Nutricare Colos24h Grow Plus mới với chất lượng vượt trội chính là minh chứng cho những nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ của Nutricare, nối dài hành trình tiếp thêm dinh dưỡng chất lượng cho trẻ em suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi tại Việt Nam”, đại diện Nutricare bày tỏ.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại: - Website: nutricare.com.vn/nutricare-colos24h-grow-plus.html - Facebook: facebook.com/colos24hgrowplus - Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

Bích Đào