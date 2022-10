Ô tô đi vào vùng ngập nước ở Huế, Đà Nẵng cần lưu ý điều này

Trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 từ chiều đến tối 14/10 khiến hầu hết các tuyến đường ở miền Trung như Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu. Hàng loạt ô tô, xe máy bì bõm lội qua những khúc ngập sâu, trong đó nhiều xe bị ngập nước chết máy, người dân vất vả vận lộn với mưa ngập sau giờ tan ca.

Nhiều ô tô, xe máy bị hư hỏng do đi vào vùng ngập nước vào chiều và tối 14/10 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Hồ Giáp)

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ô tô, trường hợp xe phải đi vào những đoạn đường ngập nước là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu lái xe xử lý chưa đúng cách sẽ có nguy cơ hỏng hóc rất nặng, đồng thời có ảnh hưởng dai dẳng về sau. Chi phí để sửa chữa đối với các xe bị hỏng hóc do ngập nước cũng rất lớn và giá trị chiếc xe sau này sẽ giảm đáng kể.

Dưới đây là một số hư hỏng mà ô tô của bạn có thể gặp phải khi không may bị ngập nước và cách khắc phục:

1. Thủy kích

Thủy kích luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của hầu hết các tài xế sau khi di chuyển mắc phải những vùng ngập nước, đặc biệt những trường hợp xe bị ngập sâu. Đây là loại hỏng hóc nặng và phải mất nhiều thời gian, tiền bạc để khắc phục.

Theo các kỹ sư ô tô, thuỷ kích là hiện tượng xe ô tô chết máy do nước qua đường hút gió tràn vào buồng đốt của xi-lanh khi động cơ đang hoạt động khiến cho piston bị chặn lại và nhiên liệu không thể cháy trong buồng đốt, dẫn đến chết máy.

Nếu lúc này, lái xe cố khởi động lại động cơ, hệ thống hút gió sẽ tiếp tục hoạt động, các piston được trục khuỷu đẩy lên rất nhanh để nén khí gặp lực chặn của nước lọt vào buồng đốt sẽ làm ép tay biên (tay dên) biến dạng.

Tay biên bị biến dạng do thuỷ kích (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Xe bị thuỷ kích sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề, nhẹ thì tay biên bị cong, thành xi-lanh bị trầy xước; nặng thì tay biên bị gãy, dẫn đến chọc thủng thành xi-lanh, phá huỷ động cơ, thậm chí thủng vỡ lốc máy. Chi phí để thay thế phục hồi động cơ xe hơi bị thủy kích rất đắt, dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Ngoài ra, thuỷ kích còn khiến nhiều bộ phận khác trên xe bị ảnh hưởng về sau.

Các chuyên gia cho rằng, so với động cơ xăng, động cơ diesel dễ bị thủy kích và hư hỏng nặng hơn do động cơ diesel có tỉ số nén cao hơn, các bộ phận của động cơ dễ bị phá huỷ nặng nề hơn. Các dòng xe sedan hay hatchback cỡ nhỏ do thiết kế họng hút gió thấp nên dễ bị tràn nước vào dẫn đến thuỷ kích hơn các dòng xe SUV hay bán tải.

Để hạn chế xe bị thuỷ kích, cần tránh tối đa việc đi xe vào nơi ngập nước. Trong trường hợp xe đã bị ngập sâu và chết máy, lái xe tuyệt đối không khởi động lại ngay mà cần đợi chiếc xe khô ráo rồi mới khởi động lại để tránh hỏng hóc không đáng có.

2. Hư hỏng hệ thống điện

Điện là hệ thống dễ bị hư hỏng nhất nhất khi xe ô tô ngập nước. Khi nước ngập và ảnh hưởng đến hệ thống điện có thể dẫn đến nguy cơ chập điện, rất nguy hiểm. Hệ thống điện gặp vấn đề sẽ khiến đèn pha, đèn xi-nhan, đèn nội thất, hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh giải trí,… tê liệt, thậm chí hỏng hóc toàn bộ.

Ngay cả khi chiếc xe hết ngập, hệ thống dây điện và các đầu cắm chạy quanh thân xe và khu vực điều khiển trung tâm vẫn có thể còn đọng nước bên trong dẫn đến chập cháy. Do vậy, cần kiểm tra lại và xịt khô toàn bộ tiếp điểm, giắc nối, dây diện và các cọc của bình ắc-quy trước khi khởi động xe.

Xe ô tô bị ngập nước có thể dẫn đến những hư hại khá nghiêm trọng. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

3. Hư hỏng hệ thống cung cấp nhiên liệu

Kể cả khi được nắp chặt, nước từ bên ngoài rất có thể sẽ lọt vào hệ thống cung cấp nhiên liệu khi chiếc xe bị ngập sâu trong nhiều giờ. Xe bị ước lọt vào bình nhiên liệu sẽ khiến ô tô xuất hiện hiện tượng như máy rung giật, mất công suất, có tiếng kêu lớn từ động cơ, xe đang chạy bị tắt máy,…

Các chuyên gia khuyên rằng, khi thấy các hiện tượng trên cũng không nên cố nổ máy lại mà nên kéo xe đi kiểm tra tại các trung tâm sửa chữa ô tô. Nếu có nước trong bình xăng, có thể tháo hoặc hút phần nước lắng phía dưới bình xăng. Còn khi chiếc xe "dính" quá nhiều nước, bắt buộc phải tháo và vệ sinh toàn bộ hệ thống cung cấp nhiên liệu.

4. Các chi tiết nội thất nhanh xuống cấp

Cùng với các hệ thống máy, điện và hệ thống cung cấp nhiên liệu, nội thất của chiếc xe cũng bị ảnh hưởng nặng nề nếu chiếc xe bị ngập sâu đến mức nước tràn vào bên trong. Những chi tiết nội thất như kim loại, da, nỉ, đệm mút,... có thể không hư hỏng ngay mà xuống cấp sau một thời gian xe bị ngập nước. Nước còn khiến nội thất xe rất dễ bị ẩm mốc sau một thời gian sử dụng.

Nước “xâm nhập” vào bên trong xe còn làm cho các bộ phận mạ kim loại hay ốc vít tại các cánh cửa và sàn xe hoen gỉ. Do vậy, khi chiếc xe bị ngập sâu, tất cả các bộ phận nội thất như ghế ngồi, thảm, trải sàn, các vị trí bắt vít,… cần được lập tức sấy khô.

Xịt khô các bộ phận ở khoang máy và nội thất ngay sau khi bị ngập nước. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Tuy vậy, "phòng bệnh hơn chữa bệnh", các các chuyên gia luôn khuyên lái xe phải biết tự lượng sức mình và tránh tối đa đi vào vùng ngập. Trường hợp không còn cách nào khác, những kinh nghiệm dưới đây có thể giúp ích khi lái xe qua vùng ngập nước:

- Chú ý quan sát và ước lượng: Đầu tiên, đi chậm hoặc dừng xe lại hoàn toàn trước đoạn đường ngập để quan sát những xe đi trước để ước lượng độ sâu của mực nước. Nếu có những chiếc xe tương tự như xe mình qua được thì mới cho xe qua, không nên cố lội nước quá sức để tránh rủi ro.

- Đi số thấp, tắt điều hoà: Khi đã xác định xe bạn có thể lội qua được vùng nước sâu, hãy về số thấp và đi đều chân ga để tránh nước vào buồng đốt hoặc ống xả. Đồng thời, tắt điều hòa nhiệt độ để không ảnh hưởng đến công suất của xe. Không dừng xe đột ngột hoặc mở cửa ở vùng nước sâu trừ trường hợp bất khả kháng.

- Kiểm tra xe sau khi vượt qua đoạn ngập: Sau khi đi qua đoạn đường ngập, nên dừng lại kiểm tra lại xe một lần trước khi tiếp tục hành trình. Loại bỏ cỏ rác, cành cây bị mắc vào thân xe và kiểm tra xem nước đã bị chui vào khoang lái hay chưa, nếu có thì ngay sau đó phải tiến hành sấy khô để tránh hư hỏng các bộ phận của xe.

Hoàng Hiệp

