Lái xe thế nào để tiết kiệm xăng dầu nhất?

Mẹo lái xe giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa

Trên thực tế, với cùng một loại xe và quãng đường di chuyển như nhau nhưng cách lái sẽ cho ra mức tiêu thụ nhiên liệu rất khác nhau, có thể chênh lệch 10-15%. Như vậy, việc "ngốn xăng" hay không phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng của từng tài xế.

Mức độ tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng của người cầm lái. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ô tô, tài xế cần "nằm lòng" những lưu ý sau để xe đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ nhất:

Đảm bảo lốp xe luôn đủ hơi: Lốp xe trong tình trạng non hơi sẽ khiến ma sát với mặt đường tăng, điều này có thể tiêu tốn một lượng nhiên liệu từ 5-10% so với lốp đủ hơi. Chính vì thế, hãy kiểm tra áp suất lốp xe và giữ trong ngưỡng mà nhà sản xuất đã khuyến cáo. Ngoài tiết kiệm nhiên liệu, lốp xe đủ hơi sẽ giúp chiếc xe có sự cân bằng và an toàn hơn trên đường.

Bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi xe: Nhiều người thường có thói quen biến chiếc xe của mình như một nhà kho di động với rất nhiều đồ đạc ít dùng đến. Với trọng lượng tăng thêm, đương nhiên chiếc xe sẽ cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển. Do đó, hãy thường xuyên dọn dẹp và bỏ bớt những vật dụng không cần thiết ra khỏi xe.

Hạn chế "chạy nhanh phanh gấp": Tăng ga đột ngột là một thói quen không tốt, vừa gây hại cho động cơ lại rất hao xăng. Tương tự như vậy, việc đạp phanh gấp khi ở tốc độ cao cũng khiến chiếc xe lãng phí năng lượng không nhỏ. Do vậy, hãy đi đều chân ga nhất có thể.

Về số P khi dừng đèn đỏ quá 30 giây: Khi xe phải dừng đỗ lại với lượng thời gian dừng trên 30 giây, người điều khiển nên đưa xe về số P để không làm hao phí xăng. Hạn chế việc để động cơ duy trì trong trạng thái chờ quá lâu khiến xe hao phí một lượng xăng không cần thiết.

Bật chế độ Eco: Những loại xe đời mới hiện nay thường có nhiều chế độ lái, trong đó có chế độ Eco (tiết kiệm). Nếu chiếc xe của bạn có chế độ này, nên ưu tiên sử dụng để tối ưu hoá mức tiêu thụ nhiên liệu nhất.

Sử dụng Cruise Control khi đi cao tốc: Trên đường trường hoặc cao tốc, lái xe nên sử dụng tính năng Cruise Control để giữ tốc độ và chân ga ổn định. Khi đó, bộ ECU của chiếc xe sẽ làm việc giúp tối ưu hoá lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe. Việc sử dụng Cruise Control còn giúp tài xế kiểm soát được tốc độ, tránh bị CSGT xử phạt khi trót "mát" chân ga.

Sử dụng Cruise Control một cách hợp lý sẽ giúp chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Chạy xe với tốc độ bao nhiêu sẽ tiết kiệm xăng nhất?

Ngoài những mẹo ở trên, việc duy trì dải tốc độ bao nhiêu km/h là tiết kiệm nhiên liệu nhất cũng rất cần được quan tâm. Có nhiều lái xe cho rằng, cứ chạy càng nhanh thì càng tiết kiệm, nhưng thực tế lại không hẳn là như vậy.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Phó trưởng bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng (Viện Cơ khí động lực, ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho rằng, bản chất của mức tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc nhiều vào số vòng quay của động cơ (vòng tua máy). Mỗi mẫu xe có một đặc tính kỹ thuật khác nhau (loại động cơ, dung tích xy-lanh, công suất,…), do đó sẽ có những vùng làm việc hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu khác nhau.

"Hầu hết các động cơ xăng làm việc tối ưu và tiết kiệm nhất trong khoảng 1.200-1.600 vòng/phút, trong khi máy dầu thì có khoảng rộng và kém ổn định hơn nhưng đa số đều dưới 2.000 vòng/phút. Tốc độ quay này kết hợp với loại hộp số lắp trên từng xe sẽ cho ra dải vận tốc tiết kiệm nhiên liệu khác nhau.”, vị chuyên gia này phân tích.

Thực tế, với cùng vòng tua máy và điều kiện vận hành thì mỗi xe cũng cho ra tốc độ khác nhau. Với 2.000 vòng/phút, có những mẫu xe có thể đạt vận tốc trên 90 km/h, nhưng cũng có xe chỉ đạt khoảng 60 km/h. Ngoài ra, việc lựa chọn đi số nào (với xe số sàn) cũng rất quan trọng bởi số càng cao thì vòng tua máy càng nhỏ.

Để tiết kiệm nhiên liệu, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc khuyên các lái xe luôn duy trì vòng tua máy ở mức dưới 2.000 vòng/phút, đồng thời giữ ổn định tốc độ, tránh “đạp nhanh, phanh gấp” khi lái xe. Bên cạnh đó, cần thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng ô tô của mình đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Hoàng Hiệp

