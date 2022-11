Ô tô khách nát vụn sau cú tông trực diện xe đầu kéo, 2 người tử vong

Tại Hòa Bình, vào sáng cùng ngày, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô đầu kéo, xe khách và 1 xe mô tô. Vụ tai nạn xảy ra tại Km 459+800 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách BKS 49F - 000.70 do anh N.A.Đ (SN 1985, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển di chuyển theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 29Y1-589.03 do ông N.V.H (SN 1968, trú xã Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển đang di chuyển từ đường nhánh ra đường Hồ Chí Minh theo hướng Hà Nội. Sau đó, ô tô khách này tiếp tục va chạm với ô tô tải BKS 29C - 594.97 do Đ.V.T. (SN1979, trú tại Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm anh Đ.V.T. và ông N.V.H. tử vong tại chỗ.