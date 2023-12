{"article":{"id":"2223519","title":"Loại rau ở Việt Nam rẻ bèo, sang Mỹ đắt hơn thịt lợn","description":"Chị Thùy Dương quê Nam Định hiện sinh sống ở Mỹ cho biết, tại bang của chị, rau muống thường có giá khoảng 175.000 đồng/kg, nếu trái vụ có thể lên tới 360.000 đồng/kg.","contentObject":"<p>Trong những ngày qua, hình ảnh một vị khách nước ngoài ngồi nhặt rau giống <a href=\"https://vietnamnet.vn/rau-muong-tag16431511552628012066.html\">rau muống</a> ở sân bay Nội Bài gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người nói đùa rằng, có lẽ rau ở Mỹ đắt đỏ nên vị khách đi du lịch mới tranh thủ cầm ít rau mang về nước.</p>

<p>Cũng từ hình ảnh này, câu chuyện liên quan tới giá rau muống ở Mỹ thu hút cộng đồng mạng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-rau-muong-273.png?width=768&s=PmICgsIzgWnjbFY9YQJiEg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-rau-muong-273.png?width=1024&s=KAdPQLyLyuTMteGYfPqvRg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-rau-muong-273.png?width=0&s=9Ab83g3T-eevmWH16viwSQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-rau-muong-273.png?width=768&s=PmICgsIzgWnjbFY9YQJiEg\" alt=\"anh 1 rau muong.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-1-rau-muong-273.png?width=260&s=_KrMDHeR2eEukg6EjRryzA\"></picture>

<figcaption>Rau muống xào là món ăn được nhiều người dân châu Á ưa chuộng (Ảnh: Trip).</figcaption>

</figure>

<p>Tại bang Georgia thuộc vùng Đông Nam nước Mỹ, suốt nhiều thập kỷ, thứ rau này bị coi là bất hợp pháp.</p>

<p>Theo tạp chí <em>Atlanta</em>, rau muống đã bị cấm ở bang này từ những năm 1970 do tính chất xâm lấn. Loài thực vật này cần đất ẩm để phát triển. Chúng được mô tả mọc như cỏ dại, tiêu thụ nguồn nước gần đó và gây hại cho thực vật bản địa.</p>

<p>Ngoài ra, rau muống còn được xem là tạo ra môi trường sinh sản cho muỗi, phá hoại ao hồ, đặc biệt ở những vùng có khí hậu cận nhiệt đới ẩm ướt như Georgia và Florida.</p>

<p>Suốt thời gian dài, những người gốc Á sống ở bang Georgia phải mua rau muống từ hai bang Florida và Texas. Thậm chí, họ lén bán rau trên ô tô ở các bãi đậu xe siêu thị hoặc chuyển tới nhà cho khách.</p>

<p>Jenny Vo, giám đốc điều hành hai siêu thị địa phương là City Farmers Market và Hong Kong Supermarket, tiết lộ, có thời điểm giá rau muống bán ngoài chợ đen lên tới 22 USD/kg (hơn 515.000 đồng). Mức giá này cao gấp 3 lần so với các bang khác.</p>

<p>\"Đi tới nhà hàng muốn ăn rau muống, khách cũng phải hỏi thật khéo và bí mật kiểu như chỗ anh có bán món rau đó không\", chị Jenny Vo nhớ lại.</p>

<p>Năm 2021 trong cuộc bầu cử tại bang Georgia, rau muống tiếp tục trở thành chủ đề nóng được nhắc tới. Nghị sĩ bang Marvin Lim nhận ra loại rau này khi ông tới thăm ngôi làng nơi mẹ ông lớn lên tại Philippines.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-rau-muong-274.png?width=768&s=EU_ciJWCkT2rJq-IaPCAgw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-rau-muong-274.png?width=1024&s=8ogsEIHVw86OLpyc3ShEAA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-rau-muong-274.png?width=0&s=1qeRCnPkmaIzTFQVC78kWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-rau-muong-274.png?width=768&s=EU_ciJWCkT2rJq-IaPCAgw\" alt=\"anh 2 rau muong.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-2-rau-muong-274.png?width=260&s=RxW5PgnjgYi7H5Q4C6advg\"></picture>

<figcaption>Món rau muống phục vụ tại một nhà hàng ở Mỹ (Ảnh: Atlanta Magazine).</figcaption>

</figure>

<p>Từ đó, ông nghiên cứu và trò chuyện với các chuyên gia từ Florida, Texas, tìm hiểu cách các bang này canh tác rau muống mà không gây hại cho môi trường. Bản thu thập ý kiến về việc yêu cầu cho rau muống được chấp thuận ở bang Georgia nhận được 100.000 chữ ký với sự đồng thuận cao.</p>

<p>Năm 2022, Cục Nông nghiệp Georgia (GDA) chính thức cho phép các nhà hàng ở bang được nhập và đưa rau muống vào thực đơn, phục vụ khách hàng.</p>

<p>Tuy nhiên đến nay, việc trồng rau muống vẫn chưa được phép ở bang Georgia. Các siêu thị, cửa tiệm tạp hóa chỉ được phép bán rau muống trong trường hợp \"cắt gốc rất sâu không để sót phần rễ\" để khách hàng mang rau về không thể trồng lại.</p>

<p>Đến nay, loại rau này xuất hiện tại các cửa hàng tạp hóa thông thường, bán giá hợp lý hơn, khoảng 6 USD/kg (hơn 140.000 đồng).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-rau-muong-275.png?width=768&s=bbEWitfOqR08jJ1t3nNYMA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-rau-muong-275.png?width=1024&s=q38YlmFiZYa_60Xh4kvgXQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-rau-muong-275.png?width=0&s=9X39nJ7JjuYq0rw-dP5RaA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-rau-muong-275.png?width=768&s=bbEWitfOqR08jJ1t3nNYMA\" alt=\"anh 3 rau muong.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/anh-3-rau-muong-275.png?width=260&s=jWPxmx_qT_0DLoxpfpR2RA\"></picture>

<figcaption>Rau muống bán trên một chợ online ở Mỹ (Ảnh: NVCC).</figcaption>

</figure>

<p>Trong khi đó, chị Lê Thùy Dương, 34 tuổi, quê Nam Định, hiện sinh sống tại Mỹ, cho biết, giá rau muống tại bang chị thường rơi vào khoảng 70.000 đồng/0,454kg (tính theo đơn vị pound). Như vậy, một kg rau muống sẽ có giá khoảng 175.000 đồng. Nhưng nếu trái vụ, loại rau này có thể lên tới 143.000 đồng/0,454kg tương ứng với 360.000 đồng/kg.</p>

<p>Cũng theo chị Dương, rau muống nói riêng và các loại rau châu Á không phổ biến ở Mỹ do chỉ phục vụ cộng đồng châu Á. Đa số người Mỹ không thích rau muống vì dai. Họ thường ăn các loại rau mềm như rau trộn salad hay súp lơ…</p>

<p>\"Do không phổ biến, ít được trồng, sản lượng thấp nên rau muống đắt hơn các loại rau khác là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, so với mức sống ở Mỹ thì giá cả này là bình thường, không phải quá đắt đỏ\", chị Dương nói.</p>

<p>Về thông tin rau muống đắt hơn thịt lợn ở Mỹ, chị Dương cho biết, tùy thời điểm và tùy từng phần thịt mà rau muống có thể đắt hơn thịt lợn. Thịt lợn có giá bán từ 2,5 đến 5,78USD/0,454kg, trong khi rau muống dao động từ 2,5 đến 5,99USD/0,454kg.</p>

<p>Người phụ nữ gốc Nam Định cho biết thêm, Mỹ có quy định rất nghiêm ngặt về việc đưa các đồ nông sản khi nhập cảnh bằng đường hàng không vào quốc gia này.</p>

<p>Quy định nước này nghiêm cấm người nhập cảnh mang theo các loại hạt giống, rau quả, thịt và chế phẩm từ thịt. Một trong những nguyên nhân chính do Mỹ lo sợ nguy cơ về dịch bệnh.</p>

<p>\"Cách đây mấy năm, mẹ tôi từ Việt Nam sang thăm tôi có đem theo một số quả chanh. Khi nhập cảnh tại sân bay Chicago, bà bị lực lượng an ninh sân bay giữ lại 2 tiếng đồng hồ để kiểm tra tất cả đồ đạc mang theo. Họ cho biết tuyệt đối không được mang quả chanh hay các loại rau quả, hạt giống trong hành lý\", chị Dương chia sẻ kinh nghiệm.</p>

<p><strong>Theo Dân Trí</strong></p>

Cách làm bánh khúc cây không quá phức tạp. Hãy cùng VietNamNet trổ tài làm bánh khúc cây tại nhà nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-banh-khuc-cay-cho-le-giang-sinh-2221644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cach-lam-banh-khuc-cay-cho-le-giang-sinh-271.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:30:05","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221211","title":"2 cách làm thịt viên sốt cà chua thơm ngon, dễ làm tại nhà","description":"Thịt viên sốt cà chua là món ăn được nhiều người yêu thích. Cùng VietNamNet tìm hiểu 2 cách làm thịt viên sốt cà chua thơm ngon, dễ làm tại nhà nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-cach-lam-thit-vien-sot-ca-chua-thom-ngon-de-lam-tai-nha-2221211.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/2-cach-lam-thit-vien-sot-ca-chua-thom-ngon-de-lam-tai-nha-1072.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:47:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219643","title":"Cách làm trà chanh giã tay thơm ngon, hot trend trên mạng","description":"Trà chanh giã tay cực hot trend trên mạng có cách làm vô cùng đơn giản. Hãy cùng VietNamNet tìm hiểu cách làm trà chanh giã tay thơm ngon nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-tra-chanh-gia-tay-thom-ngon-hot-trend-tren-mang-2219643.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/cach-lam-tra-chanh-gia-tay-thom-ngon-hot-trend-tren-mang-625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T12:37:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219195","title":"Lê la ngõ nhỏ thưởng thức món bánh độc đáo gần 40 năm của người Hà Nội","description":"Với gần 40 năm, bánh đúc nóng của gia đình bà Phạm Thị Nội ở phố Lê Ngọc Hân (Hà Nội), đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Quán nằm sâu trong con ngõ nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoi-tuan-thu-gian-thuong-thuc-mon-banh-noi-tieng-gan-40-nam-o-ha-noi-2219195.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thuong-thuc-banh-duc-nong-noi-tieng-ha-noi-nghe-bi-quyet-gia-truyen-40-nam-109.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T08:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218253","title":"Cách làm mực hấp gừng thơm ngon tại nhà","description":"Mực hấp gừng là món ăn ngon, giàu dinh dưỡng, ai ăn cũng thích mê. Cách làm mực hấp gừng khá đơn giản. VietNamNet xin giới thiệu cách làm mực hấp gừng thơm ngon tại nhà trong bài viết dưới đây.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-muc-hap-gung-thom-ngon-tai-nha-2218253.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/cach-lam-muc-hap-gung-thom-ngon-tai-nha-1114.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T17:50:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217508","title":"Lươn đồng xứ Nghệ: Thưởng thức một lần rồi nhớ mãi, cứ muốn quay trở lại","description":"Món lươn đồng Nghệ An không chỉ là câu chuyện vui đâu đó mà đang là một “thương hiệu mạnh” của một món ăn ngon, bổ dưỡng, nức tiếng trong nước và lan dần ra… thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luon-dong-xu-nghe-thuong-thuc-mot-lan-roi-nho-mai-cu-muon-quay-tro-lai-2217508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/luon-dong-xu-nghe-thuong-thuc-mot-lan-roi-nho-mai-cu-muon-quay-tro-lai-177.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T09:15:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216958","title":"3 cách làm sữa ngô ngon, sánh mịn","description":"Sữa ngô không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe người dùng. Cách làm sữa ngô cũng khá đơn giản. Hôm nay, VietNamNet xin giới thiệu 3 cách làm sữa ngô ngon, sánh mịn.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-cach-lam-sua-ngo-ngon-sanh-min-2216958.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/3-cach-lam-sua-ngo-ngon-sanh-min-134.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T07:45:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217026","title":"Check-in không gian sang chảnh mới tại Dim Tu Tac Hùng Vương Plaza","description":"Lưu ngay điểm đến cực hot tọa lạc tại Hùng Vương Plaza (TP.HCM), chi nhánh mới Dim Tu Tac sẽ đưa bạn tạm thời rời xa đường phố tấp nập và lạc bước vào không gian sang trọng đầy lôi cuốn.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/check-in-khong-gian-sang-chanh-moi-tai-dim-tu-tac-hung-vuong-plaza-2217026.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/check-in-khong-gian-sang-chanh-moi-tai-dim-tu-tac-hung-vuong-plaza-1079.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216995","title":"Top những loại xúc xích đắt đỏ, ngon khó cưỡng","description":"Xúc xích là món ăn nhanh tiện lợi được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Trong đó có những loại xúc xích được đánh giá là đẳng cấp, đắt đỏ nhưng ăn một lần là nhớ mãi…","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-nhung-loai-xuc-xich-dat-do-ngon-kho-cuong-2216995.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/top-nhung-loai-xuc-xich-dat-do-ngon-kho-cuong-1007.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216556","title":"'Kiếp nạn thứ 82' của cây đu đủ: Thân muối chua kho cá cực tốn cơm","description":"Quả, hoa hay lá đu đủ dùng làm thực phẩm, làm thuốc đã không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, dùng phần thân, rễ cây đu đủ để làm món ăn thì chắc ít người biết đến.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kiep-nan-thu-82-cua-cay-du-du-than-muoi-chua-kho-ca-cuc-ton-com-2216556.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/kiep-nan-thu-82-cua-cay-du-du-than-muoi-chua-kho-ca-cuc-ton-com-338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T09:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216516","title":"Đậu phụ 'địa ngục' - Món ăn tai tiếng gây nhiều tranh cãi vì tàn nhẫn","description":"Theo đánh giá của tờ New York Post, có lẽ đây là \"một trong những món ăn tàn nhẫn nhất\" bởi những con cá chạch còn sống bị bỏ vào nồi và nấu chín khi lao vào \"một địa ngục khác\".","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-phu-dia-nguc-mon-an-tai-tieng-gay-nhieu-tranh-cai-vi-tan-nhan-2216516.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/dau-phu-1-296.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T10:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215778","title":"Xúc xích Phô mai Cheesy Đức Việt mới ‘được lòng’ tín đồ ẩm thực","description":"Dù mới chỉ ra mắt thị trường không lâu nhưng xúc xích phô mai cheesy Đức Việt đã nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ thành phần lên tới 80% thịt, 8% phô mai cao cấp, có thể chế biến đa dạng, hương vị thơm ngon lôi cuốn…","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuc-xich-pho-mai-cheesy-duc-viet-moi-duoc-long-tin-do-am-thuc-2215778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/xuc-xich-pho-mai-cheesy-duc-viet-moi-duoc-long-tin-do-am-thuc-1283.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T08:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212579","title":"Gợi ý cách ăn uống lành mạnh, tránh bệnh tật trong tiết Lập đông 2023","description":"Dựa trên các yếu tố thể chất, món ăn... mỗi người có thể điều chỉnh cách ăn uống phù hợp, lành mạnh, tránh bệnh tật trong tiết Lập đông 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/goi-y-cach-an-uong-lanh-manh-tranh-benh-tat-vao-tiet-lap-dong-2023-2212579.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/goi-y-cach-an-uong-lanh-manh-tranh-benh-tat-trong-tiet-lap-dong-2023-254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T09:43:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215085","title":"3 cách làm cá thu sốt cà chua ngon, đậm đà tại nhà","description":"Cá thu sốt cà chua là món ăn được nhiều người yêu thích. Cùng VietNamNet tìm hiểu 3 cách làm cá thu sốt cà chua ngon, đậm đà tại nhà nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-cach-lam-ca-thu-sot-ca-chua-ngon-dam-da-tai-nha-2215085.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/3-cach-lam-ca-thu-sot-ca-chua-ngon-dam-da-tai-nha-1314.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T09:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215253","title":"Đón Giáng sinh ngọt ngào cùng thức uống mới lạ tại Phúc Long","description":"Hòa cùng không khí Giáng sinh đang về, Phúc Long mang đến những món nước mới dành riêng cho mùa lễ hội, với menu sáng tạo, độc lạ, hứa hẹn tạo ấn tượng thú vị cho giới trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/don-giang-sinh-ngot-ngao-cung-thuc-uong-moi-la-tai-phuc-long-2215253.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/don-giang-sinh-ngot-ngao-cung-thuc-uong-moi-la-tai-phuc-long-893.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T16:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215052","title":"Ăn Chay TV tham gia Lễ hội thuần chay thế giới IVU","description":"Ngày 29/10/2023, ông Lê Vinh Thao - nhà sáng lập của Ăn Chay TV và anchay.vn, đại diện Liên minh Ăn chay quốc tế tại Việt Nam tham dự hội thảo cho các chuyên gia thuộc Lễ hội thuần chay thế giới IVU lần thứ 48 ở Mumbai (Ấn Độ).","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/an-chay-tv-tham-gia-le-hoi-thuan-chay-the-gioi-ivu-2215052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/an-chay-tv-tham-gia-le-hoi-thuan-chay-the-gioi-ivu-420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213588","title":"Cách làm cá lóc kho tiêu đậm đà chuẩn Nam Bộ","description":"Cá lóc kho tiêu là món ăn được nhiều người yêu thích. Chỉ bằng một số nguyên liệu cơ bản là bạn có thể tự làm món cá lóc kho tiêu hấp dẫn rồi. Dưới đây là cách làm cá lóc kho tiêu đậm đà chuẩn Nam Bộ.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-ca-loc-kho-tieu-dam-da-chuan-nam-bo-2213588.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/cach-lam-ca-loc-kho-tieu-dam-da-chuan-nam-bo-210.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T08:40:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214370","title":"Những món ăn ngon làm từ bê sữa Mộc Châu","description":"Du lịch Mộc Châu nổi tiếng với món bê chao, nhưng ít ai biết, bê sữa còn chế biến được nhiều món đặc sản Mộc Châu rất đặc biệt và hấp dẫn.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-mon-an-ngon-lam-tu-be-sua-moc-chau-2214370.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/nhung-mon-an-ngon-lam-tu-be-sua-moc-chau-1023.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213849","title":"Người đàn ông Quảng Ngãi ở Hà Nội trộn nộm xoài xanh mực khô ngon bá cháy","description":"Bạn bè tụ tập, có vài món nhè nhẹ để lai rai bàn chuyện gẫu là một cái thú của nhiều người. Món nộm xoài xanh với mực khô đơn giản, rẻ tiền, mà ngon đến lạ.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-nom-xoai-xanh-muc-kho-ngon-ba-chay-cua-nguoi-dan-ong-quang-ngai-2213849.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/nguoi-dan-ong-quang-ngai-o-ha-noi-tron-nom-xoai-xanh-muc-kho-ngon-ba-chay-793.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T19:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211943","title":"Cách làm kimbap ngon chuẩn vị Hàn tại nhà","description":"Kimbap (cơm cuộn rong biển) là món ăn phổ biến ở Hàn Quốc. Cách làm kimbap không khó. Hôm nay, VietNamNet sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm kimbap ngon chuẩn vị Hàn tại nhà nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-kimbap-ngon-chuan-vi-han-tai-nha-2211943.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/cach-lam-kimbap-ngon-chuan-vi-han-tai-nha-1084.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T15:58:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210762","title":"Mỹ đánh giá 'rau tốt nhất thế giới' hóa ra là rau quen thuộc với người Việt","description":"Trong số 41 loại rau và trái cây giàu dinh dưỡng nhất do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, cải xoong được xếp ở vị trí đầu bảng.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-danh-gia-rau-xanh-cai-xoong-la-dac-san-tot-nhat-cua-nguoi-viet-2210762.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/my-danh-gia-rau-tot-nhat-the-gioi-hoa-ra-la-rau-quen-thuoc-voi-nguoi-viet-856.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T20:47:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208572","title":"Cách làm bánh gato chuối thơm ngon, nhâm nhi bên tách trà chiều","description":"Bánh gato chuối thơm ngon, có hương vị ngọt ngào của chuối hòa quyện với vị béo của bột và trứng. Cách làm loại bánh này rất đơn giản, các nguyên liệu vô cùng dễ tìm.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-banh-gato-chuoi-thom-ngon-nham-nhi-ben-tach-tra-chieu-2208572.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/4/cach-lam-banh-gato-chuoi-thom-ngon-nham-nhi-ben-tach-tra-chieu-110.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-04T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210202","title":"Cách làm mì lạnh Hàn Quốc lạ miệng, đơn giản tại nhà","description":"Mì lạnh là món ăn truyền thống của xứ sở kim chi được nhiều người ưa thích vì hương vị đậm đà và độc đáo. Hôm nay, hãy cùng với VietNamNet tìm hiểu cách làm mì lạnh Hàn Quốc lạ miệng, đơn giản tại nhà nhé.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-mi-lanh-han-quoc-la-mieng-don-gian-tai-nha-2210202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/3/cach-lam-mi-lanh-han-quoc-la-mieng-don-gian-tai-nha-590.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-03T15:27:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210230","title":"MC Quyền Linh chỉ bí kíp nấu chè vừa nhanh vừa chuẩn vị","description":"Với nguyên liệu đã được đóng gói sẵn của Bếp Chè Thái, MC Quyền Linh chia sẻ bí kíp nấu chè vừa ngon, vừa nhanh, vừa chuẩn vị.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-quyen-linh-chi-bi-kip-nau-che-vua-nhanh-vua-chuan-vi-2210230.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/mc-quyen-linh-chi-bi-kip-nau-che-vua-nhanh-vua-chuan-vi-1007.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209170","title":"Cách nấu ốc om chuối đậu thơm ngon, béo ngậy","description":"Ốc om chuối đậu là món ăn dân dã, được nhiều người ưa chuộng. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu ốc om chuối đậu thơm ngon, béo ngậy trong bài viết dưới đây.","displayType":1,"category":{"name":"Ẩm thực","detailUrl":"/doi-song/am-thuc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/am-thuc","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-nau-oc-om-chuoi-dau-thom-ngon-beo-ngay-2209170.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/cach-nau-oc-om-chuoi-dau-thom-ngon-beo-ngay-294.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T08:50:18","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

