{"article":{"id":"2222987","title":"Chàng trai Mỹ vội vàng cầu hôn cô gái Việt sau một câu nói","description":"Sau một thời gian quen biết bạn gái Việt Nam, chàng trai ngoại quốc nhớ nhung, yêu thương rồi quyết định \"chốt\" cưới sau một câu nói của bạn gái.","contentObject":"<p>Tại <a href=\"https://vietnamnet.vn/vo-chong-son-tag3254526215633511491.html\"><em>Vợ chồng son</em></a> tập 536, anh chàng người Mỹ Zuniga Gabriel (35 tuổi, huấn luyện viên sức khỏe) và vợ Nguyễn Nhật Hoa Tiên (29 tuổi, quản lý công ty về làm đẹp) có cơ hội nhìn lại hành trình tình yêu ngọt ngào và đầy thú vị của mình. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson-883.jpg?width=768&s=sNQa7LEX-9mwzwpt7RuXJw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson-883.jpg?width=1024&s=-EZJU-Dod6UytH8rkaBO7A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson-883.jpg?width=0&s=f4taW13btnWg5eqldcQBrg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson-883.jpg?width=768&s=sNQa7LEX-9mwzwpt7RuXJw\" alt=\"vochongson.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson-883.jpg?width=260&s=UL0Xm2upzscMpONc32rotQ\"></picture>

<figcaption>Chàng rể Tây hào hứng chia sẻ chuyện tình cảm. </figcaption>

</figure>

<p>Cặp đôi quen biết thông qua một ứng dụng hẹn hò và quyết định gặp mặt tại Sài Gòn. Được hỏi về cảm nhận đầu tiên khi gặp anh chàng ngoại quốc, Hoa Tiên hài hước chia sẻ: “Lần đầu gặp, em thấy anh ấy mắc cười. Người bự quá nên em không thích lắm. Lúc đó em nói chuyện cho vui thôi. Đến khi bọn em gặp nhau ở ngoài thì thấy anh ấy khác quá. Em cũng không thích cách mặc đồ của anh ấy, nhìn không hòa hợp với nhau”. </p>

<p>Trái ngược với bà xã, Gabriel dường như bị cô nàng Hoa Tiên “hút hồn” ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. “Lần đầu tiên gặp, em thấy Hoa Tiên đáng yêu, quá đẹp. Cô ấy cười đẹp”, chàng rể ngoại quốc nói. </p>

<p>Khoảng thời gian tìm hiểu nhau, cặp đôi gặp không ít khó khăn: “Lúc anh về Mỹ thì tụi em vẫn liên lạc với nhau. Nhưng khi anh trở lại Việt Nam, anh bảo muốn gặp em lần nữa thì em từ chối. Lúc đó mẹ em bị bệnh nên em phải chăm sóc mẹ ở Gò Công. Vì thế anh đề nghị về quê để gặp em luôn”, Hoa Tiên kể lại. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson3-884.jpg?width=768&s=aBbbRYGTtJpOH2Cx6e75Rw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson3-884.jpg?width=1024&s=xy91RYTHJyJ9QeiYn9OhnA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson3-884.jpg?width=0&s=-JYCWAK4LA6pR-0HRxwSbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson3-884.jpg?width=768&s=aBbbRYGTtJpOH2Cx6e75Rw\" alt=\"vochongson3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson3-884.jpg?width=260&s=LnkLLuLOjBfBVSKGDbtVXA\"></picture>

<figcaption>Hoa Tiên giản dị kể chuyện \"em là người tỏ tình trước\". </figcaption>

</figure>

<p>Gabriel cũng bộc bạch trong suốt 2 tuần trở về Mỹ, anh nhớ Hoa Tiên rất nhiều. Vì thế anh muốn gặp lại cô gái Việt Nam này để có thể tìm hiểu nhiều hơn. Khi trở lại Việt Nam, anh chàng ngoại quốc quyết định gặp gỡ gia đình bà xã tương lai với mong muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.</p>

<p>Trò chuyện cùng MC Hồng Vân - Quốc Thuận, Hoa Tiên hài hước chia sẻ mình là người ngỏ lời yêu với anh chàng ngoại quốc trước: “Hôm đó, hai đứa đang nói chuyện online và em có uống chút bia, có men trong người nên em đã mạnh dạn nhắn tin cho anh ấy. Em nhắn: 'Bây giờ tôi nói nhé, bạn quan tâm cũng được, không quan tâm cũng được nhưng mà 'I Love you'\".</p>

<p>Lắng nghe chia sẻ của Hoa Tiên, MC Hồng Vân - Quốc Thuận cười “ngả nghiêng”. </p>

<p>Nhận lời tỏ tình của bạn gái, Gabriel lấn cấn chưa trả lời ngay. Vài ngày sau anh mới nói \"đồng ý\". Nhưng dù bạn trai đã đồng ý, Hoa Tiên vẫn không cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó. </p>

<p>Hoa Tiên cho biết lúc đó mẹ đang bệnh nặng nên cũng mong muốn thấy con gái của mình có gia đình, có người yêu thương. Cô đề nghị bạn trai ra mắt mẹ để mẹ biết mình có bạn trai. Nhưng Hoa Tiên lại cảm giác anh chàng ngoại quốc này không mấy nghiêm túc để có thể chắc chắn tương lai.</p>

<p>Cô nói với anh, bản thân không có nhiều thời gian và còn phải chăm sóc mẹ ốm bệnh nên nếu anh không nghiêm túc thì nên kết thúc mối quan hệ.</p>

<p>Câu \"chốt\" của Hoa Tiên khiến bạn trai ngoại quốc lo lắng, lập tức đi mua nhẫn cưới mang về Gò Công (Tiền Giang) cầu hôn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson1-885.jpg?width=768&s=9XYaBl6iI1oY4fkVPDFu-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson1-885.jpg?width=1024&s=X4S-QbfIrh0mZw4AjshMFQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson1-885.jpg?width=0&s=TdTiO49evWAfBA7JC79Jng\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson1-885.jpg?width=768&s=9XYaBl6iI1oY4fkVPDFu-A\" alt=\"vochongson1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vochongson1-885.jpg?width=260&s=scC-Cbzx7DrFbwHNa3hAkw\"></picture>

<figcaption>Cặp đôi có hành trình tình yêu ngọt ngào. </figcaption>

</figure>

<p>Cầu hôn được 3 tuần thì cặp đôi chính thức kết hôn. Lúc đó mẹ Hoa Tiên không chứng kiến được vì vẫn còn ở trong bệnh viện. Ba tuần sau, mẹ Hoa Tiên mất.</p>

<p>“Lúc đó, em rất buồn nhưng em cũng cảm thấy vui bởi vì mẹ không còn cảm thấy bị đau nữa”, chàng rể Tây xúc động thổ lộ.</p>

<p>Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Hoa Tiên không ngại ngùng “bóc phốt” chồng ngay trên sóng truyền hình về việc ông xã uống bia quá nhiều và hơi bừa bộn. Ngoài ra anh chàng có tật xấu nói nhiều làm cô cảm thấy hơi khó chịu.</p>

<p>Khi được hỏi về tật xấu của vợ, chàng rể Tây cho hay: “Tất cả về Tiên là hoàn hảo”. Tại đây, Gabriel cũng bày tỏ mong muốn cả hai sẽ nói chuyện nhiều hơn và Hoa Tiên có thể dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.</p>

<p>Lắng nghe những chia sẻ về tình yêu hôn nhân của cặp đôi, MC Hồng Vân - Quốc Thuận nhiều lần “cười ngất” nhưng cũng đầy đồng cảm và ngưỡng mộ tình cảm, sự chân thành của họ.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701706296554\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"401125\"><a href=\"/vo-chong-son-ke-chuyen-song-thu-9-nam-va-an-chay-truong-401125.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/09/27/10/20170927102454-vo1.jpg?width=0&s=slEC9_VsiKVdqHeBpQMYvA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/09/27/10/20170927102454-vo1.jpg?width=260&s=UBCejNBKFqj0g-nf4eFGOg\" alt=\"Vợ chồng son kể chuyện sống thử 9 năm và 'ăn chay' trường\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/vo-chong-son-ke-chuyen-song-thu-9-nam-va-an-chay-truong-401125.html\">Vợ chồng son kể chuyện sống thử 9 năm và 'ăn chay' trường</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Tham gia chương trình Vợ chồng son phần 1, tập 214 là cặp vợ chồng Lê Thị Như (30 tuổi) và Phạm Viết Văn Đình (30 tuổi).</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"430059\"><a href=\"/vo-chong-son-nhung-chuyen-tinh-lay-nuoc-mat-nguoi-xem-430059.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/02/12/13/vo-chong-son.jpg?width=0&s=zM7lHQ1nRuopBwkYCIGv_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/02/12/13/vo-chong-son.jpg?width=260&s=YkfOMpZsCz5MIQBaOeOMAg\" alt=\"Vợ chồng son: Những chuyện tình lấy nước mắt người xem\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/vo-chong-son-nhung-chuyen-tinh-lay-nuoc-mat-nguoi-xem-430059.html\">Vợ chồng son: Những chuyện tình lấy nước mắt người xem</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">

<p>Trong chương trình Vợ chồng son số đặc biệt tập 234, hai MC Hồng Vân, Quốc Thuận đã mời khán giả cùng xem lại những câu chuyện tình và khoảnh khắc lấy nước mắt người xem của các cặp vợ chồng năm 2017.</p>

</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"433305\"><a href=\"/be-gai-5-tuoi-tren-truong-quay-vo-chong-son-khien-khan-gia-roi-nuoc-mat-433305.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/03/01/17/vo-chong-son-1.jpg?width=0&s=OMqHmQ_5EWflLFvhD_fRcg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/03/01/17/vo-chong-son-1.jpg?width=260&s=7fsYB1lgKgwNqcpVq8Cd_A\" alt=\"Bé gái 5 tuổi trên trường quay 'Vợ chồng son' khiến khán giả rơi nước mắt\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/be-gai-5-tuoi-tren-truong-quay-vo-chong-son-khien-khan-gia-roi-nuoc-mat-433305.html\">Bé gái 5 tuổi trên trường quay 'Vợ chồng son' khiến khán giả rơi nước mắt</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">

<p>Nghe cuộc trò chuyện của mẹ và dượng với hai MC, bé Gia An - con gái Xuân Vy đã bật khóc. Cô bé cho biết, kể từ khi cha đẻ qua đời, cô bé luôn muốn một người ba và cảm thấy rất yêu ba Đình Tiến...</p>

</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/vo-chong-son-tap-536-chang-trai-my-chia-se-viec-cau-hon-co-gai-viet-2222987.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chang-trai-ngoai-quoc-voi-vang-cau-hon-co-gai-viet-sau-mot-cau-noi-881.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chang-trai-ngoai-quoc-voi-vang-cau-hon-co-gai-viet-sau-mot-cau-noi-882.jpg","updatedDate":"2023-12-05T18:48:26","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222880","title":"Bí kíp vàng dạy con vượt qua tổn thương của người cha nhận nuôi 36 đứa trẻ","description":"MỸ - Trong suốt 7 năm qua, Peter Mutabazi là người đàn ông hiếm hoi dám một mình nhận nuôi 36 đứa trẻ. Anh luôn thể hiện tình yêu, sự tận tuỵ của mình với con qua những điều nhỏ nhặt nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-kip-vang-day-con-vuot-qua-ton-thuong-cua-nguoi-cha-nhan-nuoi-36-dua-tre-2222880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bi-kip-vang-day-con-vuot-qua-ton-thuong-cua-nguoi-cha-nhan-nuoi-36-dua-tre-516.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222993","title":"Gia đình treo thưởng 3,5 tỷ đồng tìm con trai mất tích đã được đoàn tụ","description":"TRUNG QUỐC - Xie Qingshuai bị bắt cóc khi anh vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh vào năm 1999. Suốt 20 năm, gia đình đã đi tìm cậu con trai trong tuyệt vọng.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-dinh-treo-thuong-3-5-ty-dong-tim-con-trai-mat-tich-da-duoc-doan-tu-2222993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-dinh-treo-thuong-35-ty-dong-tim-con-trai-mat-tich-da-duoc-doan-tu-205.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222803","title":"Mẹ vợ khoe chàng rể đặc biệt, chấp nhận vợ không sinh con","description":"Một gia đình đặc biệt xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 358. Yêu cô gái chuyển giới, chấp nhận việc vợ không thể sinh con, chàng rể được cả gia đình nhà vợ cưng chiều như con trai.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-358-me-vo-khoe-chang-re-dac-biet-dong-y-vo-khong-sinh-de-2222803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/me-vo-khoe-chang-re-dac-biet-chap-nhan-vo-khong-sinh-con-1826.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222708","title":"Bố 74 tuổi được 3 con trai tiến sĩ chu cấp, lúc ốm nhận ra bài học xương máu","description":"TRUNG QUỐC - 74 tuổi, tôi có 3 người con trai đều là tiến sĩ, hàng tháng chu cấp cho bố đầy đủ. Nhưng đến khi ốm nặng, tôi nhận ra một bài học xương máu về tình phụ tử.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-74-tuoi-duoc-3-con-trai-tien-si-chu-cap-luc-om-nhan-ra-bai-hoc-xuong-mau-2222708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bo-74-tuoi-duoc-3-con-trai-tien-si-chu-cap-luc-om-nhan-ra-bai-hoc-xuong-mau-1326.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222072","title":"Nhiều năm mơ thấy người phụ nữ bên gốc lê, chàng trai tìm ra điều bí ẩn","description":"TRUNG QUỐC - Suốt nhiều năm mơ thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh gốc lê vẫy tay chào mình, chàng trai luôn cảm thấy bất an. Anh quyết định tìm ra điều bí ẩn.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-nam-mo-thay-nguoi-phu-nu-ben-goc-le-chang-trai-tim-ra-dieu-bi-an-2222072.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/anhdd-695.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:56:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222381","title":"Cụ Hoàng Đạo Thúy và tình nghĩa sâu nặng với cuộc hôn nhân mai mối","description":"\"Con cháu sau này cũng nhiều lần hỏi: Ông bà lấy nhau không tìm hiểu như thế thì sống với nhau thế nào? Bố tôi luôn nói: Dù có tìm hiểu, yêu đương hay không, khi đã lấy người ta làm vợ thì phải chung thuỷ và tôn trọng nhau cho đến cuối đời\".","displayType":12,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-hoang-dao-thuy-va-tinh-nghia-sau-nang-voi-cuoc-hon-nhan-mai-moi-2222381.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-hoang-dao-thuy-va-tinh-nghia-sau-nang-voi-cuoc-hon-nhan-mai-moi-1090.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:36:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2221781","title":"Cụ bà U80 lập kỷ lục 8 tư thế yoga nổi trên mặt nước, xoay 80 vòng dưới nước","description":"78 tuổi, bà Phạm Thị Ngọc Cầm (Long Biên, Hà Nội) vẫn sáng sáng tập yoga, chiều đến lại nhảy xuống bể bơi “làm” vài vòng.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-ba-u80-lap-ky-luc-8-tu-the-yoga-noi-tren-mat-nuoc-xoay-80-vong-duoi-nuoc-2221781.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-ba-u80-lap-ky-luc-8-tu-the-yoga-noi-tren-mat-nuoc-xoay-80-vong-duoi-nuoc-546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220512","title":"Bi kịch của người đàn ông lớn tuổi, thành đạt, thích 'cơi nới'","description":"Những người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình nhưng ngoại tình, dù được thỏa mãn ham muốn trong thời gian cơi nới thêm \"phòng nhì\" nhưng lại gánh chịu nhiều hệ lụy về sau.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-kich-cua-nguoi-dan-ong-lon-tuoi-thanh-dat-thich-coi-noi-2220512.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dan-ong-904.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221948","title":"Mở món quà vợ được tặng khi tốt nghiệp, chồng bất ngờ phát hiện bí mật","description":"TRUNG QUỐC - Dọn nhà, một người đàn ông vô tình thấy món quà vợ được tặng từ khi tốt nghiệp. Tò mò, anh mở ra xem rồi phát hiện một bí mật khiến cả hai bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-mon-qua-vo-duoc-tang-khi-tot-nghiep-chong-bat-ngo-phat-hien-bi-mat-2221948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/anhdd-594.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221711","title":"Bí quyết sửa nhà như ý, nhẹ gánh chi phí dịp cuối năm","description":"Là việc hầu như “mỗi năm chỉ có một lần”, nhưng nhiều ngưởi lo ngại sửa chữa nhà cửa dịp cuối năm kéo theo nhiều phát sinh về chi phí và thời gian không như kế hoạch.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-quyet-sua-nha-nhu-y-nhe-ganh-chi-phi-dip-cuoi-nam-2221711.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bi-quyet-sua-nha-nhu-y-nhe-ganh-chi-phi-dip-cuoi-nam-963.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211099","title":"Người phụ nữ cưới vợ cho con rể cũ, đón thêm thành viên nhí, nhà đầy ắp tiếng cười","description":"Con dâu mới ngoan ngoãn, con rể hạnh phúc hẳn lên, con gái ruột vui vẻ đón nhận - đó là điều mong mỏi nhất của bà Sáu - người phụ nữ cưới vợ mới cho con rể cũ.","displayType":12,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-cuoi-vo-cho-con-re-cu-don-thanh-vien-nhi-nha-day-ap-tieng-cuoi-2211099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/12-ava-414.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2221826","title":"Về hưu 5 năm, mẹ đơn thân hối tiếc vì đã không làm 3 điều này ở độ tuổi 20","description":"MỸ - Mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con đang tận hưởng cuộc sống đơn giản, vui vẻ ở độ tuổi nghỉ hưu. Khi hoài niệm về quá khứ, về tuổi trẻ, cô cũng có những điều nuối tiếc.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-huu-5-nam-me-don-than-hoi-tiec-vi-da-khong-lam-3-dieu-nay-o-do-tuoi-20-2221826.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ve-huu-5-nam-me-don-than-hoi-tiec-vi-da-khong-lam-3-dieu-nay-o-do-tuoi-20-1430.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221477","title":"3 độ tuổi dễ ngoại tình được trang web hẹn hò 'bóc mẽ'","description":"Theo một cuộc khảo sát gần đây của Ashley Madison - một trang web hẹn hò tại Hoa Kỳ, các đối tác dễ có xu hướng ngoại tình nhất ở 3 độ tuổi này.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-do-tuoi-de-ngoai-tinh-duoc-trang-web-hen-ho-boc-me-2221477.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/3-do-tuoi-de-ngoai-tinh-duoc-trang-web-hen-ho-boc-me-718.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:39:56","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221330","title":"Giá vàng cao chót vót, con dâu khẩu chiến với mẹ chồng ngay đêm tân hôn","description":"Việc tặng vàng trong đám cưới từ lâu đã trở thành phong tục ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, thời buổi giá vàng tăng chóng mặt, chuyện này bỗng nhiên trở thành vấn đề đáng ngại của một số người.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-cao-chot-vot-con-dau-khau-chien-voi-me-chong-ngay-dem-tan-hon-2221330.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gia-vang-cao-chot-vot-con-dau-to-tieng-voi-me-chong-ngay-dem-tan-hon-182.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218382","title":"Làm lờ, đó ở Quảng Ninh: Giá bán rẻ mạt, sợ nghề thất truyền","description":"Làng nghề truyền thống Hưng Học, phường Nam Hoà, TX Quảng Yên, Quảng Ninh hiện chỉ còn vài hộ dân làm thuyền nan, đan lờ, dậm, đó bắt thuỷ sản.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-lo-do-o-quang-ninh-gia-ban-re-mat-so-nghe-that-truyen-2218382.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lang-nghe-truyen-thong-lam-ngu-cu-o-quang-ninh-dau-dau-noi-lo-that-truyen-1553.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213582","title":"Cuộc điện thoại từ người cha đòi xét nghiệm ADN cho con vì lời gièm pha","description":"Chỉ vì những lời gièm pha của bạn bè, anh Trương mang con đi xét nghiệm ADN để rồi nhận cái kết ê chề, vợ con chịu tổn thương lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mang-con-di-xet-nghiem-adn-chi-vi-mot-loi-giem-pha-2213582.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuoc-dien-thoai-tu-nguoi-cha-doi-xet-nghiem-adn-cho-con-vi-loi-giem-pha-1543.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221280","title":"Cuộc sống hiện tại của em bé nổi tiếng khắp thế giới vì lườm bác sĩ lúc chào đời","description":"BRAZIL - Ba năm sau khi bức ảnh \"em bé chào đời lườm bác sĩ\" nổi tiếng khắp thế giới, ngoại hình cũng như cuộc sống của nhân vật chính đã thay đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-em-be-noi-tieng-khap-the-gioi-vi-luom-bac-si-luc-chao-doi-2221280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuoc-song-hien-tai-cua-em-be-noi-tieng-khap-the-gioi-vi-luom-bac-si-luc-chao-doi-1406.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:45:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215971","title":"Những cô gái 'trong ô cửa sổ' ở phố đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới","description":"HÀ LAN - Sống ở phố đèn đỏ De Wallen, cả những cô gái hành nghề mại dâm hay người dân quanh đó đều có cách riêng để hoà mình vào không khí nhộn nhịp ấy.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-co-gai-trong-o-cua-so-o-pho-den-do-noi-tieng-nhat-the-gioi-2215971.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhung-co-gai-trong-o-cua-so-o-pho-den-do-noi-tieng-nhat-the-gioi-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220338","title":"Nhặt được đứa bé bị bỏ rơi trong đêm mưa tuyết, 30 năm sau điều bất ngờ xảy ra","description":"TRUNG QUỐC - Đứa trẻ người đàn ông nhặt được trong túp lều vào một đêm mưa tuyết hơn 30 năm trước đã mang lại cho ông niềm hạnh phúc mà nhiều người khao khát có được.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhat-duoc-dua-be-bi-bo-roi-trong-dem-mua-tuyet-30-nam-sau-dieu-bat-ngo-xay-ra-2220338.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/anhdd-967.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213255","title":"Bố tôi ngót 30 năm vừa làm cha, vừa làm mẹ","description":"Vậy là mẹ đã rời xa bố con tôi ngót 30 năm. Quãng thời gian ấy không dài nhưng cũng không ngắn đối với cuộc đời một con người.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-toi-ngot-30-nam-vua-lam-cha-vua-lam-me-2213255.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bo-toi-323.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:08:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220506","title":"8X đau lòng nghe chồng nói 'tôi phải lén lút ngủ với cô'","description":"Người phụ nữ trong chương trình Hẹn ăn trưa tự nhận vì yêu quá nhiều mà phải chịu cảnh là vợ hợp pháp nhưng không được chung sống cùng chồng. Sau 7 năm sống xa cách, cô lâm vào cảnh trầm cảm kéo dài.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hen-an-trua-tap-402-8x-dau-long-nghe-chong-noi-toi-phai-len-lut-ngu-voi-co-2220506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/8x-dau-long-nghe-chong-noi-toi-phai-len-lut-ngu-voi-co-1610.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213149","title":"Cuộc tình ngang trái và ngày đoàn tụ đầy nước mắt sau gần 30 năm","description":"Tại phòng xét nghiệm ADN, người đàn ông ôm mặt khóc nức nở khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Chàng trai ngoại quốc cũng rơi nước mắt khi biết người bên cạnh là cha mình.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-tinh-ngang-trai-va-ngay-doan-tu-day-nuoc-mat-sau-xet-nghiem-adn-2213149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/cuoc-tinh-ngang-trai-va-ngay-doan-tu-day-nuoc-mat-sau-gan-30-nam-1546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220487","title":"Nàng dâu về nhà chồng tăng 45kg, chọc ghẹo mẹ chồng tối ngày","description":"“Hai mẹ con hợp nhau tới 90%, con dâu tối ngày chọc ghẹo mẹ chồng. Mẹ chồng cũng không có khoảng cách với con dâu, cảm giác như 2 người bạn”.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-357-nang-dau-toi-ngay-choc-gheo-me-chong-2220487.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nang-dau-ve-nha-chong-tang-45kg-choc-gheo-me-chong-toi-ngay-330.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220555","title":"Dr.Papie tặng nước tắm gội cho trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi Trung ương","description":"Hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17/11 vừa qua, Nhãn hàng Dr.Papie đã dành tặng 100 sản phẩm nước tắm gội thảo dược Dr.Papie tới các bé sinh non tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương.","displayType":1,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dr-papie-tang-nuoc-tam-goi-cho-tre-sinh-non-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2220555.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/drpapie-tang-nuoc-tam-goi-cho-tre-sinh-non-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-364.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218048","title":"4h sáng, luật sư nhận cuộc gọi của người phụ nữ khóc ngất vì bị lừa tiền lần 2","description":"Có hôm 4h sáng, luật sư Vũ Hoàng Long nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ ở TP.HCM. Rồi cô ấy khóc ngất khi biết đã bị kẻ mạo danh lừa lấy hơn 100 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4h-sang-luat-su-nhan-cuoc-goi-cua-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-vi-bi-lua-tien-lan-2-2218048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/4h-sang-luat-su-nhan-cuoc-goi-cua-nguoi-phu-nu-khoc-ngat-vi-bi-lua-tien-lan-2-1573.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa