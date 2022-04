One Mount ‘đại thắng’ 3 giải thưởng Sao Khuê 2022

Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn tin cậy, uy tín nhất của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT, do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam - VINASA tổ chức hàng năm (bắt đầu từ 2003). One Mount là tập đoàn kiến tạo hệ sinh thái công nghệ, cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuyên suốt chuỗi giá trị, từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ, với ba sản phẩm chủ lực: VinShop, VinID, OneHousing. Với việc cả ba nền tảng công nghệ được vinh danh tại giải thưởng năm nay, hệ sinh thái công nghệ One Mount ngày càng được ghi nhận, tiến tới mục tiêu đặt ra của đơn vị này là phục vụ 75% hộ gia đình Việt Nam vào năm 2025.