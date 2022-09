One Mount và khát vọng trở thành bệ phóng cho ‘kỳ lân’ Việt

Tiên phong gỡ những “điểm đau” của thị trường

“One Mount không chỉ là một Tập đoàn công nghệ”, ông Vũ Quang Tùng - Giám đốc Chiến lược One Mount nhấn mạnh khi giới thiệu về công ty, “Cách làm và mục tiêu của One Mount là xây dựng một hệ sinh thái công nghệ để giúp thúc đẩy hiện đại hoá, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng xuyên suốt các lĩnh vực bán lẻ, bất động sản và chuỗi cung ứng, từ đó mang đến những sản phẩm và dịch vụ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt".

Để làm được điều này, theo ông Tùng, One Mount đã và đang bắt tay cùng các đối tác tạo ra một chuỗi liên kết giá trị từ nguyên liệu, sản xuất, phân phối hàng hoá cho đến các điểm bán hàng… Trong đó, One Mount đóng vai trò là người tìm ra những “điểm đau” của thị trường, vạch ra định hướng và cùng các đối tác trong chuỗi liên kết giải quyết những vấn đề đó thông qua áp dụng công nghệ, dữ liệu, am hiểu khách hàng.

Như với thị trường bán lẻ, dù lực lượng cửa hàng tạp hoá chiếm áp đảo với 1,4 triệu của hàng phủ kín nông thôn, thành thị nhưng những tiểu thương vẫn nằm ngoài “cách mạng" chuyển đổi số. Họ gặp nhiều khó khăn về việc nhập hàng, quản lý xuất nhập hàng, tồn kho… Chưa kể sự bùng nổ của những kênh bán lẻ hiện đại cũng khiến mức độ tự tin của các cửa hàng tạp hóa truyền thống vào tình trạng kinh doanh xuống mức thấp (theo báo cáo của Nielsen Việt Nam năm 2018). Tuy nhiên, với sự ra đời của VinShop, điều này dường như đang thay đổi.

VinShop trở thành nền thác thúc đẩy việc số hoá các cửa hàng tạp hoá truyền thống. Nguồn hàng chất lượng cao, giá cả minh bạch và các chương trình ưu đãi hấp dẫn là điểm hấp dẫn của VinShop với hàng trăm nghìn tiểu thương trên khắp cả nước. Nhờ đó, các tiểu thương chỉ cần “tối lên danh sách hàng nhập, hôm sau hàng đến tận cửa”. Nhiều cửa hàng đã cải thiện thu nhập lên đến chục triệu đồng/tháng nhờ nhập hàng và tận dụng những ưu đãi từ VinShop.

Không chỉ vậy, VinShop còn đóng vai trò kết nối các nhà sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng với các đối tác bán lẻ, giúp các bên tối ưu chi phí, quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn. Với sự liên kết này, chính người tiêu dùng cũng được trải nghiệm mua sắm hiện đại, mua hàng đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ cùng mức giá tốt. Nhìn rộng hơn, VinShop đang giúp tiết kiệm 10-15% chi phí toàn bán lẻ, nhờ giảm bớt sự lãng phí qua các khâu trung gian.

Trong khi đó, ở lĩnh vực bất động sản, sự thiếu minh bạch lại trở thành rào cản lớn của người mua và người bán. Cả người muốn mua nhà lẫn người có nhu cầu bán nhà đều mông lung về giá trị căn hộ, cuối cùng giá bán được định giá trên cảm tính hay những “tin đồn"... Tình trạng này khiến chỉ số minh bạch bất động sản của Việt Nam chỉ ở nhóm “bán minh bạch” với hạng 56 trên toàn cầu theo đánh giá của bảng xếp hạng GRETI 2020.

Góp phần bước đầu giải quyết “lỗ hổng” của thị trường bất động sản, OneHousing mang đến công cụ định giá nhà ở trực tuyến hoàn toàn miễn phí, nhanh chóng và gần với giá giao dịch của thị trường nhất có thể. Điểm khác biệt của OneHousing so với những nguồn định giá này là sự chấp nhận kết quả của ngân hàng Techcombank. Đây cũng là cơ sở để người mua có cơ hội những ngôi nhà trong mơ theo đúng giá trị thực tế. Song song đó, OneHousing cũng là công cụ để đội ngũ tư vấn bất động sản tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và bảo vệ được quyền lợi khách hàng, mang đến trải nghiệm mua nhà đơn giản, tối ưu và tiện lợi.

Trong hệ sinh thái này, không thể không nhắc đến VinID trong vai trò thu hút và giữ chân khách hàng với chi phí tối ưu. Đây cũng là nền tảng để các công ty trong hệ sinh thái tương tác, hiểu thêm nhu cầu của khách hàng, thông qua đó tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ ưu việt hơn.

Có thể thấy, mang theo lời hứa “cùng Việt Nam vươn đến đỉnh cao”, One Mount nỗ lực không ngừng để thúc đẩy công cuộc số hoá các mô hình kinh doanh truyền thống, tiên phong kết nối doanh nghiệp và khách hàng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người Việt đồng thời mang lại lợi ích cho sự phát triển của các đối tác.

Hợp tác để cùng vươn mình hoá “kỳ lân”

Để đạt sự tăng trưởng về mọi mặt “năm sau gấp 3 lần năm trước” đầy ấn tượng của One Mount trong 3 năm qua, Giám đốc chiến lược của One Mount không quên nhắc đến quá trình “thay đổi” và “chứng minh” khi mới bắt đầu, để những đối tác vốn đã quá quen với hành vi, tư duy truyền thống hiểu được lợi ích của cách làm “số hoá”. Và 2 năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp chính là thời điểm One Mount chứng minh năng lực của mình.

“Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến căng thẳng nhất, khi các đơn vị khác dừng hoạt động, đứt gãy nguồn cung thì One Mount cùng các đối tác vẫn tham gia luồng xanh để giải cứu hàng hoá, mang hàng đến các điểm bán lẻ… Hiệu quả cách làm mới được chứng minh, các đối tác ngày càng tin tưởng và gắn kết cùng One Mount hơn”, ông Vũ Quang Tùng nhớ lại.

Nói về cơ hội và tiềm năng phát triển dành cho các startup trên hệ sinh thái của One Mount, ông Vũ Quang Tùng cũng cho hay, “Khi mới bắt đầu, chúng tôi nghiên cứu 14 lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó chúng tôi nhận thấy rằng hàng tiêu dùng và nhà ở chính là những nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Từ 2 lĩnh vực này, hệ sinh thái công nghệ của One Mount sẽ là “sân chơi” cho các startup thoả sức phát triển các dịch vụ xung quanh từ tài chính, vận chuyển đến cho thuê…”.

Với định hướng “Grow Together”, ông Vũ Quang Tùng bày tỏ One Mount không chỉ muốn tạo ra một nền tảng công nghệ mà còn mong là người đồng hành, hỗ trợ các đơn vị trong hệ sinh thái cả về công nghệ, dữ liệu, am hiểu khách hàng cho đến các nguồn lực để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đem đến những giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

“Cơ hội để One Mount trở thành một “kỳ lân” là không khó và đó là tương lai gần. Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài của One Mount là xây dựng một hệ sinh thái mở, nơi các đối tác cùng có cơ hội phát triển, trở thành một “bệ phóng” của các kỳ lân, góp phần tạo ra giá trị cho nền kinh tế Việt Nam”, ông Vũ Quang Tùng chia sẻ.

Hệ sinh thái công nghệ của One Mount và những con số ấn tượng: Hơn 12 triệu người dùng VinID cùng 4.000 đơn vị bán hàng liên kết khắp cả nước Hơn 100.000 tiệm tạp hoá truyền thống trên 22 tỉnh thành đã tham gia vào mạng lưới VinShop Gần 40.000 mặt hàng phân phối trên ứng dụng VinShop, mỗi ngày hệ thống Vinshop luân chuyển trên 1.000 tấn hàng tới các tiệm tạp hoá. Giảm 10-15% chi phí phân phối hàng hoá xuyên suốt chuỗi cung ứng thông qua công nghệ đặt hàng và luân chuyển hàng hoá tự động Công cụ định giá nhà tự động của OneHousing dự kiến tới cuối 2022 sẽ đạt 1.5 triệu căn nhà được định giá. Kết quả định giá được chấp nhận bởi Techcombank - ngân hàng sở hữu thị phần lớn nhất trong mảng vay mua nhà ở Việt Nam. Công cụ phân tích thị trường của OneHousing sẽ “số hoá" toàn bộ thông tin của 1.000 dự án BĐS trong 2022.

Thế Định