Ông chủ tịch xã ‘tòm tem’ tên Gương mà không nêu gương

Dư luận tuần qua được phen dậy sóng về chuyện đánh ghen khá đặc biệt ở một xã vùng núi, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Đặc biệt vì không phải đánh ghen ở ngoài đường, ngoài chợ hay trong nhà nghỉ mà ở ngay tại trụ sở của UBND xã. Diễn biến sau đó là hình ảnh bắt quả tang ông Trương Văn Gương, Chủ tịch xã Thành Mỹ, với bà chủ tịch hội phụ nữ xã trong tình cảnh không mảnh vải trên người.

Thông tin được lan truyền đi, đã có những ý kiến nói về vấn đề “quan hệ không trong sáng” giữa hai người, đặc biệt lại ở ngay nơi làm việc.

Và sau việc bắt quả tang này, người chồng của chủ tịch hội phụ nữ đã làm đơn tố cáo, gửi bằng chứng tới các cấp lãnh đạo của huyện Thạch Thành.

Có người cho rằng ông bà này dại dột, thời buổi bây giờ thiếu gì nơi để hò hẹn, sao lại hẹn hò ngay tại “công đường” giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng cũng có người lại nói, đó là khôn vì nơi tưởng như không an toàn lại là nơi an toàn nhất theo kiểu “trong hang ổ địch lại là nơi an toàn”.

Và cũng đã có những ý kiến khác nhắc đến tên ông chủ tịch xã, ông Trương Văn Gương nhưng lại không nêu gương trong tu dưỡng, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Khó có thể biết mối quan hệ của hai người này từ bao giờ, cũng không rõ có phải kiểu quan hệ “nâng đỡ không trong sáng”?. Tuy nhiên, đây chắc chắn là mối quan hệ không trong sáng, càng không đúng với pháp luật về hôn nhân gia đình.

Thực tế những người đi bắt quả tang còn đập cửa kính, ghi hình làm bằng chứng, đủ khiến cơ quan chức năng lập tức tạm đình chỉ công tác. Tuy nhiên, việc tạm đình chỉ cũng chỉ là bước đầu, bước tiếp theo còn là kiểm tra vụ việc và tư cách cán bộ để có kết luận về vi phạm.

Nhưng nhìn từ phía công chúng, vụ việc trên lại bộc lộ vấn đề cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Một ông chủ tịch đã vi phạm nghiêm trọng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức, lối sống, dù việc đó nay mới lộ nhưng ít nhiều cũng đã có dư âm. Và điều đáng nói, những dư âm không tốt, điều tiếng về lối sống, quan hệ không trong sáng đó có thể còn ảnh hưởng đến công việc chung của xã, thậm chí là sự đoàn kết ở nơi đây. Mà một đơn vị khi không có sự đoàn kết, có điều tiếng không tốt từ người đứng đầu, liệu có phát triển?

Rồi cả vấn đề phê bình và tự phê bình, tính chiến đấu của các đảng viên nơi đây, đã dám đấu tranh với hành vi sai trái?. Nếu tinh thần phê và tự phê cao, chắc chắn hành vi của hai người sẽ bị chặn đứng, không đến mức mất thể diện, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức như vừa qua.

Vấn đề đáng nói, chuyện “tòm tem” của ông Gương cũng không phải là hiếm. Thực tế như ông Lê Hùng Sơn, từng giữ đến chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh), nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Đảng ta đã có những quy định rất chặt chẽ về những điều đảng viên không được làm và tính tiên phong nêu gương của đảng viên. Tiếc rằng, không chỉ có chuyện quan hệ bất chính, vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức lối sống, gần đây cũng có nhiều trường hợp bị kỷ luật khi suy thoái biến chất, tự diễn biến và tự chuyển hoá.

Chuyện xảy ra ở địa phương, đơn vị hành chính cấp xã nhưng cũng không thể xem nhẹ, vì đây là cấp hành chính gần dân, nơi đặt viên gạch để xây nên toà “lâu đài” trong mối quan hệ giữa dân và chính quyền. Cơ sở có vững mạnh thì trên mới vững mạnh và người đứng đầu có nêu gương thì cấp dưới mới noi gương.

T.Đ