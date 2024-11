Thông qua sáng kiến này, toàn bộ số sách được tặng sẽ được tập hợp thành Tủ sách cho em 20/11 tại các trường học. Đặc biệt, những cuốn sách sau đó sẽ được chuyển tặng đến các em học sinh và thầy cô giáo ở miền núi, vùng cao đang thiếu thốn nguồn học liệu.

"Với tôi, sách hay là những người bạn đồng hành, người thầy lớn. Tôi rất mong phụ huynh và học sinh, sinh viên gửi đến thầy cô những cuốn sách ý nghĩa nhất, có giá trị nhất với chính bản thân các bạn. Như vậy, chúng ta gửi tới thầy cô và nhà trường những món quà ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của mỗi người", ông Tiến chia sẻ.

Chiến dịch “Tủ sách cho em 20/11” kêu gọi phụ huynh, học sinh tặng sách cho thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo kế hoạch, các trường tham gia sẽ tổ chức một số buổi talkshow với sự tham gia của phụ huynh. Tại đây, họ sẽ chia sẻ những chiêm nghiệm và bài học từ sách đến các học sinh như một hoạt động ngoại khóa bổ ích.

Ông Hoàng Nam Tiến được biết đến là người có niềm đam mê đặc biệt với sách và luôn cổ vũ văn hóa đọc. Những chia sẻ gần gũi, hấp dẫn và dí dỏm của ông về sách đã thuyết phục được nhiều độc giả. Các tác phẩm được ông giới thiệu như Think again (Dám nghĩ lại) và The art of strategy (Nghệ thuật tư duy chiến lược) đều ghi nhận lượng tiêu thụ đột biến.

Hoàng Nam Tiến cũng là tác giả của cuốn sách Thư cho em - kể về câu chuyện tình của ba mẹ ông, đã phát hành hơn 45.000 bản kể từ tháng 3/2024.

Ông Hoàng Nam Tiến được nhiều độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu mến. “Thư cho em” là cuốn sách đầu tay của tác giả, đã phát hành hơn 45.000 bản.

Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng phụ huynh. Nhiều người cho biết họ rất vui khi được tham gia vào chương trình này, xem đây là cơ hội để cả gia đình cùng trải nghiệm niềm vui đọc sách và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

"Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa, trở thành một hoạt động thường xuyên tại các trường, nơi sách không chỉ là công cụ học tập mà còn là người bạn đồng hành, là nguồn động viên, khích lệ các em trên hành trình tìm kiếm tri thức", ông Tiến chia sẻ thêm về tầm nhìn của sáng kiến.

Minh Phi

Ảnh: NVCC