Liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An (Tran Anh Group) bị ngừng sử dụng hoá đơn vì nợ thuế, ngày 11/1, thông tin từ Cục thuế tỉnh Long An cho biết, Tran Anh Group vừa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo ông Nguyễn Văn Thuỷ, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Long An, vào ngày 9/1, Cục thuế tỉnh Long An đã ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đã ban hành ngày 27/12/2023 đối với Tran Anh Group.

Cũng trong ngày 9/1, Cục thuế tỉnh Long An đã ban hành thông báo cho Tran Anh Group được tiếp tục sử dụng hoá đơn. Lý do doanh nghiệp này đã nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách Nhà nước theo thông báo ngày 7/12/2023.

Tran Anh Group đã nộp đủ thuế, được tiếp tục sử dụng hoá đơn. (Ảnh: S.T)

Trước đó, ngày 27/12/2023, Cục thuế tỉnh Long An có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Tran Anh Group. Lý do bởi doanh nghiệp này nợ tiền thuế quá hạn với số tiền 13,8 tỷ đồng.

Tran Anh Group có trụ sở tại Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Được thành lập vào năm 2008 bởi Chủ tịch HĐQT Trần Đức Vinh, sau gần 16 năm phát triển, Tran Anh Group được xem là một trong những doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản lớn tại Long An.

Không chỉ có hàng loạt dự án bất động tại Long An như Bảo Ngọc Residence, Khu đô thị Phúc An City, Khu đô thị Bella Vista (huyện Đức Hoà), Trần Anh Riverside (huyện Bến Lức)..., Tran Anh Group đã và đang phát triển các dự án tại Bình Dương, An Giang.