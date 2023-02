Gần đây, Phở Thìn 13 Lò Đúc nhận được sự quan tâm của dư luận xoay quanh câu chuyện mâu thuẫn về thương hiệu, nhượng quyền.

Trưa 28/2, ông Nguyễn Trọng Thìn (71 tuổi) - "cha đẻ" của quán phở Thìn 13 Lò Đúc (Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mặt tại một cơ sở mang tên Phở Thìn 13 Lò Đúc nằm tại Lưu Quang Vũ (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Nhiều thực khách khá bất ngờ khi được gặp trực tiếp chủ quán phở Thìn 13 Lò Đúc nổi tiếng. Một số thời điểm, ông Thìn đứng bếp, thoăn thoắt thực hiện món phở bò tái lăn đặc trưng cho khách hàng. Theo ông, giữa lùm xùm tranh cãi, phở Thìn 13 Lò Đúc còn đông khách hơn.

"Thời gian gần đây có nhiều thông tin trái chiều và sai sự thật về Phở Thìn 13 Lò Đúc. Tôi đang làm việc với luật sư để bảo vệ thành công thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc tại Việt Nam. Hàng ngày tôi vẫn nấu phở. Tôi đã nấu phở hơn 40 năm. Tôi, giống như nhiều đầu bếp khác, chỉ hạnh phúc khi được nấu ăn và được thực khách ghi nhận mà thôi", ông Thìn chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

"Tôi không quan tâm nhiều tới những bàn tán trên mạng xã hội. Về sự thật, thương hiệu của tôi đã nằm trong bà con 44 năm nay. Về pháp lý, tôi đã gửi hồ sơ về thương hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ. Tôi đang tìm cách bảo vệ để thương hiệu tồn tại lâu dài", ông Thìn khẳng định.

Ông Thìn vào bếp làm bò tái lăn phục vụ thực khách. "Tôi chỉ nhìn màu là biết độ chín của thịt. Tôi đã làm công việc này nửa đời người rồi", ông Thìn nói

Ông Thìn khẳng định, thông tin ông ốm nằm liệt giường là hoàn toàn sai sự thật. Ông vừa từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày 27/2 để cùng luật sư giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan thương hiệu. Hiện tại, ông Thìn cho biết bản thân mạnh khỏe, minh mẫn, có thể "đi bộ, chạy và nấu phở như bình thường".

Ông Thìn cũng xác nhận, ông không sử dụng "điện thoại cục gạch" mà đang dùng điện thoại thông minh Iphone 12. Ông cũng sử dụng mạng xã hội Facebook với tài khoản "Nguyễn Trọng Thìn". Ngày 27/2, ông Thìn còn đăng tải công khai "tâm thư" cho biết, nhiều cửa hàng được nhượng quyền bởi công ty do Đoàn Hải Trung làm chủ không được đào tạo về kỹ thuật nấu "Phở Thìn 13 Lò Đúc".

Ông Thìn cầm chiếc điện thoại thông minh ông "mua tại Mỹ" để giới thiệu với phóng viên

"Với Phở Thìn 13 Lò Đúc, quý anh chị và các thực khách có thể yêu, có thể ghét. Ai khen, tôi xin cảm ơn. Ai chê, tôi xin biết ơn. Khẩu vị mỗi người một khác. Tôi biết không phải ai cũng đón nhận bát phở Thìn Lò Đúc vì đây chỉ là một biến tấu của món phở truyền thống.

Tôi chưa từng vỗ ngực nhận phở của mình ngon nhất Hà Nội, và cũng không so sánh phở của mình với ai. Đó là cách tôi tôn trọng thành quả của mình, vì tôi biết không một "đứa con" nào thích bị bố mẹ so sánh cả. Đối với tôi, thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc chính là một đứa con tinh thần mà tôi quyết tâm bảo vệ và gìn giữ đến cùng, dù có phải tốn bao nhiêu công sức và phải viện nhờ đến các loại luật, từ luật pháp quốc gia cho đến quốc tế. Không một ai được phép ăn cắp thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc của tôi!", ông Thìn viết trên Facebook cá nhân. Ông xác nhận với phóng viên, bài viết này do chính ông viết và đăng tải.

Ông Thìn bày tỏ hy vọng, thực khách tới với Phở Thìn 13 Lò Đúc chỉ tập trung thưởng thức món ăn và gạt sang bên những câu chuyện tranh chấp chưa có hồi kết.

Theo ông Thìn, hiện tại có 24 cơ sở phở Thìn 13 Lò Đúc tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới được ông trực tiếp đào tạo nấu phở. "Những quán phở này khi khai trương tôi đều có mặt, tự đứng bếp phục vụ thực khách từ một tuần tới nửa tháng", ông Thìn cho biết.