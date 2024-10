Chiều ngày 3/10, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định công tác cán bộ tại 4 đơn vị của Bộ gồm: Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cục Xuất bản, In và phát hành; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Nguyễn Thanh Lâm và Bùi Hoàng Phương.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo quyết định được ký ngày 23/9, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin được điều động và bổ nhiệm giữ chức danh Thư ký Bộ trưởng Bộ TT&TT. Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa có hiệu lực từ ngày 1/10.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho ông Trần Đăng Khoa. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Trần Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT. Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Duy Hiếu có hiệu lực từ ngày 3/10.

Cùng ngày 3/10, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Bộ TT&TT.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trao quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho ông Phạm Tuấn Vũ. Ông Vũ sẽ đảm trách chức vụ này cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Phạm Tuấn Vũ. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Bày tỏ mong muốn 4 cán bộ mới nhận nhiệm vụ mỗi người một cách đều làm tốt công việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu ra kỳ vọng với từng người, cụ thể là: Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Phạm Tuấn Vũ trong hơn 10 tháng tới tiếp tục làm gương về cách ứng xử, tinh thần làm việc nghiêm túc, không ‘chợ chiều’.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Duy Hiếu chung tay cùng tập thể lãnh đạo Vụ ổn định tổ chức, đưa đơn vị phát triển. Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam Nguyễn Hữu Hạnh cần mở ra một trang mới cho Quỹ theo tinh thần làm cho mọi việc dễ đi nhưng vẫn đạt hiệu quả.

Trong khi đó, ông Trần Đăng Khoa, tân Thư ký Bộ trưởng Bộ TT&TT, được lưu ý cần chú trọng phối hợp, sử dụng sự hỗ trợ từ hơn 100 nhân sự của Văn phòng Bộ cũng như tập thể nhân sự trong Bộ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Chúc các đồng chí có niềm tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ và lúc nào cũng thấy bên cạnh mình có cả một tổ chức lớn hỗ trợ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắn nhủ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong 4 cán bộ nhận nhiệm vụ mới, mỗi người một cách, khi việc đến tay thì làm cho tốt. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới của 4 cán bộ mới nhận quyết định cũng như các cán bộ lãnh đạo trong Bộ TT&TT, người đứng đầu ngành TT&TT còn nhắc nhở đội ngũ lãnh đạo của Bộ luôn nhớ thái độ làm việc là yếu tố số 1 khi làm việc trong cơ quan nhà nước, đồng thời đoàn kết, chung tay cùng nhau trong thực hiện các công việc.

Tại sự kiện, các Thứ trưởng Phan Tâm, Nguyễn Thanh Lâm và Bùi Hoàng Phương đã có một số lưu ý, nhắc nhở về công việc cụ thể các cán bộ được giao nhiệm vụ mới cần tập trung trong thời gian tới.

Cụ thể, Thứ trưởng Phan Tâm yêu cầu ông Nguyễn Hữu Hạnh khi nhận nhiệm vụ mới đầy thách thức tại Quỹ, bên cạnh việc nỗ lực thực hiện chương trình công tác đã báo cáo lãnh đạo Bộ, cần phải làm sao để ‘truyền lửa’ cho cả tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị về sự tận tâm, tận tụy, không ngại việc mới và việc khó. Có như vậy, Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam mới vượt qua khó khăn để phát triển.

Ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính nhận quyết định. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Với vai trò là Thứ trưởng được phân công theo dõi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đề nghị Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Phạm Tuấn Vũ trong thời gian 10 tháng còn công tác tại đơn vị, sẽ tập trung vào 2 việc là tạo đột phá trong vấn đề xử lý in lậu và thúc đẩy chuyển đổi số của lĩnh vực.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Duy Hiếu trở lại công tác tại Vụ sau 5 năm chuyển sang làm tại Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, sẽ phối hợp với tập thể lãnh đạo, các cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 3 thứ trưởng Phan Tâm, Nguyễn Thanh Lâm, Bùi Hoàng Phương chúc mừng 4 cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bày tỏ sự tri ân vì lãnh đạo Bộ TT&TT đã quan tâm, tin tưởng, hỗ trợ và các lãnh đạo, người lao động tại đơn vị đã phối hợp, giúp đỡ, cả 4 cán bộ mới nhận nhiệm vụ đều cam kết sẽ nỗ lực hết sức để triển khai các công việc trong thời gian tới.

Dù thời gian công tác không còn dài, chỉ 10 tháng, song ông Phạm Tuấn Vũ hứa sẽ làm việc hết sức để đóng góp vào sự phát triển của Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng như của Bộ, ngành TT&TT.

Nhận thức rõ môi trường công tác và yêu cầu công việc tại Vụ Kế hoạch – Tài chính đã khác nhiều giai đoạn trước, ông Trần Duy Hiếu cam kết sẽ đoàn kết với tập thể Vụ, nỗ lực hết mình để nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập với hoàn cảnh công tác mới để làm tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh nhận quyết định đảm trách nhiệm vụ mới, Giám đốc Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hữu Hạnh cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào 4 việc chính gồm: Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách phục vụ hoạt động dịch vụ viễn thông công ích; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; đưa mọi hoạt động của Quỹ lên môi trường số; làm tốt công tác quản trị nội bộ làm cơ sở cho Quỹ phát triển ổn định, bền vững.

Là người thứ ba được giao trọng trách Thư ký của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ông Trần Đăng Khoa chia sẻ đây là vinh dự nhưng cũng là thách thức rất lớn, đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phụng sự, dành toàn bộ tâm sức, thời gian, trí lực và phối hợp tốt với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt các công việc chung.