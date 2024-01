EU cảnh báo điều tra Microsoft đầu tư vào OpenAI

Ủy ban châu Âu cảnh báo Microsoft về khoản đầu tư vào OpenAI, công ty nắm giữ chatbot ChatGPT, có thể bị điều tra thêm theo các quy định của khối về việc sáp nhập.

Ủy ban châu Âu cảnh báo Microsoft về khoản đầu tư vào OpenAI.

Tuyên bố của Ủy ban châu Âu nêu rõ: "Ủy ban châu Âu đang kiểm tra liệu việc Microsoft đầu tư vào OpenAI có cần được xem xét lại dưới Quy định sáp nhập của EU hay không".

Đây được xem là nỗ lực của EU nhằm đảm bảo khả năng giám sát của khối với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và ngăn chặn những công ty lớn loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.

Năm 2023, Microsoft đã đầu tư hơn 10 tỉ USD vào OpenAI và có được 1 ghế trong hội đồng quản trị. Nhưng Microsoft khẳng định đây chỉ là đầu tư và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào của OpenAI.

Trung Quốc kiên trì phát triển AI năm 2024

Nicolas Gaudois, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương tại UBS, cho biết trong một hội thảo trực tuyến do ngân hàng này tổ chức hôm 9/1: Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, công nghệ được sử dụng để đào tạo ChatGPT và các chatbot AI tương tự bằng cách khai thác các chương trình tăng tốc AI trong nước và tiết kiệm hơn trong việc sử dụng tài nguyên điện toán.

Trung Quốc kiên trì mục tiêu phát triển AI năm 2024 bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ đã chặn quyền tiếp cận của Trung Quốc vào chip Nvidia tiên tiến được sử dụng cho các dự án AI. Nhưng theo Nicolas Gaudois, không nên đánh giá thấp khả năng của quốc gia châu Á này trong việc khắc phục những trở ngại đó.

Trong một diễn biến khác, các khách hàng Trung Quốc của Nvidia đang từ chối những con chip AI công suất thấp hơn, sản xuất nhằm lách hạn chế xuất khẩu của Mỹ và chuyển sang mua chip Huawei.

Theo WSJ, năm 2023, Huawei đã nhận được đơn đặt hàng ít nhất 5.000 chip Ascend 910B từ các công ty Internet lớn của Trung Quốc. Con chip này được coi là giải pháp thay thế gần nhất có sẵn của Trung Quốc cho chip A100 hiệu suất cao bị cấm xuất khẩu của Nvidia.

Các quan chức phụ trách mua sắm của Trung Quốc, chẳng hạn trong các nhà mạng quốc doanh, đã kêu gọi sử dụng các chip nội như của Huawei. Về phần mình, Huawei đã nỗ lực mở rộng hệ sinh thái phần mềm của mình và có kế hoạch ra mắt chip AI cao cấp mới ngay trong nửa cuối năm 2024.

CES 2024: Ra mắt loạt sản phẩm công nghệ mới

CES 2024 đã chính thức bắt đầu và loạt sản phẩm công nghệ ấn tượng từ những thương hiệu lớn đã ngay lập tức tạo ra sức "nóng" tại triển lãm.

Samsung trình làng các mẫu TV màn hình trong suốt tại CES 2024.

Bất ngờ đầu tiên là cả Samsung và LG đều trình làng các mẫu TV màn hình trong suốt. Mẫu TV trong suốt của LG có tên OLED T, kích cỡ 77 inch độ phân giải 4K, trong khi, Samsung với dòng Transparent microLED gồm ba phiên bản (2 phiên bản kính màu và 1 trong suốt như kính và không có khung). công nghệ microLED giúp màn hình có mật độ điểm ảnh cao, sắc nét.

Ngoài TV trong suốt, ngày đầu tiên CES 2024 cũng chứng kiến nhiều sản phẩm ấn tượng như Robot hút bụi tự động giặt sấy; Gương thông minh; Khoá thông minh nhận dạng lòng bàn tay; loạt laptop hỗ trợ AI; Tai nghe đo nhịp tim; Chip mới cho AI của Nvidia và AMD...

OpenAI tố ngược New York Times

OpenAI đã phản bác đơn kiện của New York Times, cho rằng vụ kiện là thiếu căn cứ. Công ty nắm giữ chatbot ChatGPT khẳng định việc họ sử dụng tác phẩm được đăng ký sở hữu bản quyền để đào tạo AI là đúng với quy định pháp luật.

OpenAI đã phản bác đơn kiện của New York Times.

Trước đó, New York Times, một trong những tờ báo uy tín nhất nước Mỹ, cáo buộc OpenAI và Microsoft khiến họ thiệt hại hàng tỉ USD. Đơn kiện nêu rõ OpenAI tự ý thu thập hàng nghìn bài viết do New York Times sản xuất để huấn luyện AI.