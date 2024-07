Ngày 10/7/2024, FPT IS, Palo Alto Networks phối hợp cùng Elite Technology JSC - đơn vị phân phối uỷ quyền chính thức của Palo Alto Networks tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường an ninh mạng thông minh" mang đến nhiều giải pháp bảo mật tiên tiến cho doanh nghiệp. Đây là hoạt động đầu tiên kể từ khi Palo Alto Networks và FPT IS ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược cho mảng khách hàng doanh nghiệp hồi cuối tháng 6.

Đại diện Palo Alto Networks Việt Nam và FPT IS ký kết hợp tác. Ảnh: Palo Alto Networks Việt Nam

Tại sự kiện, ông Thân Minh Ngọc - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc khối Doanh nghiệp FPT IS nhận định: "Bảo mật hiện đang là lĩnh vực mà cả thế giới và trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng rất lớn. Các doanh nghiệp rất cần ứng dụng nhanh chóng và kịp thời các công nghệ mới để phòng ngừa rủi ro".

Cũng theo vị này, FPT IS và Palo Alto Networks Việt Nam đều là những công ty công nghệ có năng lực trong lĩnh vực bảo mật và sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ngăn chặn vấn đề này. Hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị về mặt kinh doanh và mặt xã hội khi có thể giúp khách hàng bảo vệ dữ liệu hệ thống trong bối cảnh biến động như hiện nay.

"Khi bắt đầu phát triển thị trường ở Việt Nam, không chỉ riêng Palo Alto Networks Việt Nam mà nhiều hãng công nghệ sẽ nghĩ đến việc bắt tay cùng FPT IS đầu tiên. Hiện tại, doanh số của Palo Alto Networks Việt Nam đã tăng lên gấp năm lần kể từ năm 2019, và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng FPT IS thúc đẩy kinh doanh để tăng trưởng đồng bộ trên thị trường Việt Nam", ông Hoàng Quang Huy - Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam chia sẻ.

Với mong muốn hiện thực hóa doanh số mục tiêu cam kết giữa hai bên, FPT IS ra mắt Đội dự án chức năng bảo mật (Taskforce security) với nhiệm vụ thúc đẩy mảng kinh doanh về lĩnh vực an ninh bảo mật, đặt mục tiêu nằm trong top 3 nhà cung cấp dịch vụ/giải pháp an toàn và bảo mật thông tin tại thị trường Việt Nam.

Ông Bùi Thạch Sơn - Chuyên gia Bảo mật và an ninh mạng FPT IS. Ảnh: Palo Alto Networks Việt Nam

"Các dịch vụ hỗ trợ tấn công Ransomware (Ransomware as a Service - RaaS) khiến các mối đe dọa càng dễ tiếp cận và nguy hiểm hơn. Một giải pháp toàn diện để phòng chống Ransomware là ưu tiên cấp thiết đối với các doanh nghiệp", ông Bùi Sơn Thạch - Chuyên gia Bảo mật và An ninh mạng của FPT IS chia sẻ.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Palo Alto Networks cũng đưa ra những quan điểm về cách mạng nền tảng an toàn thông tin trong xu hướng chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo để ứng phó và xử lý sự cố an ninh mạng...

Ông Đoàn Quang Hòa - Giám đốc Công nghệ Palo Alto Networks Việt Nam. Ảnh:

Palo Alto Networks Việt Nam

Ông Phạm Đình Thông - Chuyên gia tư vấn giải pháp bảo mật Palo Alto Networks

Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Palo Alto Networks Việt Nam

Với tư cách là nhà phân phối chính thức sản phẩm Palo Alto Networks tại Việt Nam, ông Nguyễn Hải Long - Phụ trách sản phẩm Palo Alto tại nhà phân phối Elite chia sẻ: “Elite sẽ luôn có chính sách hỗ trợ tối đa để FPT IS có thể tiếp cận nhanh nhất với các sản phẩm mới nhất của Palo Alto. Chúng tôi rất mong sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang đến những giải pháp chất lượng tới khách hàng doanh nghiệp”.

FPT IS là công ty cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. Đơn vị có hơn 15 năm đồng hành cùng hơn 10.000 khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp trên 25 quốc gia. Palo Alto Networks là hãng công nghệ về an ninh mạng đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại California. Đơn vị này đang cung cấp dịch vụ cho hơn 85.000 đối tác trên toàn thế giới, trong đó có 95 doanh nghiệp trong danh sách Fortune 100. Công ty cổ phần công nghệ Elite có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối hàng công nghệ. Được ví như cánh tay nối dài của Palo Alto Networks tại Việt Nam, Elite luôn là cầu nối giữa hãng và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ.

Ngọc Minh