Quái vật Gyeongseong với sự góp mặt của Park Seo Joon và Han So Hee chính thức phát hành ngày 22/12. Loạt phim sẽ phát hành 2 phần với 7 tập đầu tiên lên sóng ngày 22/12/2023 và 3 tập cuối cùng sẽ ra mắt vào ngày 5/1/2024.

Lấy bối cảnh vào mùa xuân năm 1945 tại Bệnh viện Ongseong bí ẩn tại Gyeongseong (tên gọi trước đây của Seoul), bộ phim kịch tính này theo chân một doanh nhân và một thám tử khi họ chiến đấu để sinh tồn và đối mặt với một sinh vật được sinh ra từ lòng tham của con người.

Tạo hình cực ngầu của Park Seo Joon và Han So Hee.

Đoạn giới thiệu đã nhấn mạnh điều này với ánh nhìn sắc lạnh của hai diễn viên chính Park Seo Joon nổi tiếng với các vai diễn trong Tầng lớp Itaewon, Thư ký Kim sao thế? và The Marvels (Biệt đội Marvel) cùng Han So Hee, ngôi sao của My Name và Dẫu biết cũng như video âm nhạc của bản hit Seven của Jungkook nhóm BTS

Park Seo Joon vào vai Jang Tae Sang, chủ tiệm cầm đồ House of Golden Treasure - người giàu có và có mối quan hệ rộng lớn nhất tại Gyeongseong. Han So Hee đảm nhận vai Yoon Chae Ok, một thợ săn tiền thưởng nổi danh vì có thể làm được những điều không thể. Cả hai cùng nhau đào sâu vào thế giới bí ẩn và hỗn loạn của năm 1945.

Một cảnh trong phim.

Ngoài ra, trong dàn diễn viên còn có Claudia Kim từ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald và Avengers: Age of Ultron, Kim Hae Sook, Cho Han Cheul và Wi Ha Jun từ Trò chơi con mực, biến Sinh vật Gyeongseong trở thành bộ phim phải xem trong năm 2023 và mở màn năm 2024.

Tác giả kịch bản của Sinh vật Gyeongseong là Kang Eun Kyung (Người thầy y đức, Gia đình kỳ quặc). Phim do Chung Dong Yoon (Đội bóng chày Dreams) đạo diễn, hứa hẹn mang đến sự kết hợp giữa âm mưu lịch sử, bí ẩn, căng thẳng và đầy kịch tính.