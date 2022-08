Cuộc chiến PGA Tour và LIV Golf: Tiger Woods định hướng tương lai

Cuộc chiến thế giới golf bước vào giai đoạn cận chiến. Ở thời điểm diễn ra Tour Championship, giải đấu khép lại mùa giải PGA Tour, Ủy viên Jay Monahan, người có thẩm quyền cao nhất đường đua Mỹ, xuất hiện trước truyền thông để công bố một các biện pháp mới kèm theo một khoản bơm tài chính đáng kể.

Ủy viên PGA Tour quyết chống lại sự mở rộng của LIV Golf (Super Golf League), khi đường đua mà Saudi Arabia bảo trợ chuẩn bị công bố cam kết với một nhóm vận động viên mới, đứng đầu là Cameron Smith, golfer Australia hiện xếp thứ hai thế giới và là vô địch The Open Championship.

Woods, McIlroy và doanh nhân Mike McCarley thành lập TMRW Sports

Cuộc cách mạng với Tiger Woods

LIV Golf đã làm đảo lộn hoàn toàn môn thể thao này. Không chỉ vì việc thành lập đường đua được Quỷ đầu tư công có chủ quyền của Saudi Arabia tài trợ, mà còn vì nó buộc PGA Tour phải phản ứng sau nhiều thập kỷ thống trị tuyệt đối thế giới golf.

Thứ Tư vừa qua, hai phản ứng lớn của Bắc Mỹ chống lại LIV được chính đưa ra. Đầu tiên, PGA công bố những thay đổi lớn đối với hệ thống lịch và điều chỉnh một số sự kiện, với triết lý tập hợp những golfer giỏi nhất thi đấu thường xuyên hơn. Ngay sau đó, việc thành lập giải đấu mới TGL cũng được xác nhận, được tổ chức bởi TMRW Sports - công ty mới thành lập của Tiger Woods, Rory McIlroy (hiện xếp thứ 4 thế giới) và doanh nhân Mike McCarley.

TGL sẽ không trùng lịch với PGA Tour, thay vào đó thi đấu song song và Woods lẫn McIlroy đều cam kết tham dự. Giải đấu này quy tụ các ngôi sao chính của PGA và tranh tài vào các tối thứ Hai, trong giờ vàng đối với khán giả truyền hình, để không trùng với các sự kiện kéo dài từ thứ Năm đến Chủ Nhật.

Trong thông báo chính thức của TGL, công nghệ sẽ thống trị giải đấu này. Có 15 sự kiện mỗi mùa giải và thể thức tranh tài theo đội. 16 golfer được chia thành 3 đội tranh tài với nhau, với cam kết hoàn thành 18 hố trong thời gian không quá 2 giờ đồng hồ, rút ngắn hơn rất nhiều cuộc thi đấu truyền thống.

Điểm mới lạ là TGL không thi đấu trên các sân ngoài trời, mà thi đấu sân giả lập với mặt green thật. Chương trình được mô phỏng để tạo nên một sân golf với khán giả, âm nhạc và đồ uống.

Mong muốn mang golf đến gần hơn với người hâm mộ, các sự kiện TGL được tổ chức tại những địa điểm thể thao, nơi người hâm mộ có thể trải nghiệm từng cú đánh trên sân ảo. Độ khó của từng hố của từng hố trên green cùng nhiều chi tiết khác được thực hiện trên một màn hình mô phỏng, như được sử dụng trong các trường dạy đánh golf và sân tập.

Mục tiêu của TGL là tạo ra một bầu không khí chưa từng thấy trước đây trong thế giới golf, với những ngôi sao vĩ đại đương thời hoặc một số huyền thoại của đường đua Mỹ, nhằm cạnh tranh với những người khổng lồ của thể thao Mỹ như NFL (giải vô địch bóng bầu dục Mỹ).

Tất cả những điều này được thúc đẩy bởi Tiger Woods, người từ lâu cho thấy rằng anh có khả năng thu hút khán giả ở đất nước mình và trên toàn thế giới. Anh là người tạo cuộc cách mạng cho golf khi xuất hiện cách nay hơn hai thập kỷ, và giờ đây được kỳ vọng giúp PGA Tour chống lại LIV Golf.

McIlroy và Woods trung thành với PGA Tour

Tháng Giêng 2024 được đánh dấu là thời điểm khởi đầu cho TGL.

"TGL là bước phát triển tiếp theo trong môn golf chuyên nghiệp, và tôi cam kết giúp định hướng giải đấu trong tương lai", Tiger Woods lên tiếng khi các bên xác nhận sự ra đời của giải đấu. "Việc áp dụng công nghệ để tạo ra môi trường độc đáo này mang lại cho chúng tôi khả năng đưa môn thể thao của mình vào khung giờ vàng một cách nhất quán".

Woods giải thích: "Tất cả chúng ta đều biết cảm giác như thế nào khi ở trong một sân vận động bóng đá hoặc bóng rổ, nơi bạn có thể xem từng trận đấu, theo dõi từng phút hành động diễn ra trước mắt. Đó là điều không thể có trong môn golf truyền thống. Một khía cạnh của TGL sẽ tạo nên sự khác biệt và thu hút một thế hệ người hâm mộ mới".

"TGL, bắt nguồn từ truyền thống các trận đấu golf, đang thực hiện bước đi hướng tới một tương lai thể thao điện tử ngày càng được thúc đẩy bởi công nghệ", Rory McIlroy, nhà quảng bá vĩ đại khác của giải đấu, tiếp lời Woods. "TGL sẽ được so sánh với việc ngồi thưởng thức một trận đấu NBA (Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ)".

PGA Tour gắn kết ngôi sao

TGL không phải là điểm nhấn duy nhất của golf thế giới. Trước đó, Jay Monahan công bố chi tiết danh sách đầy đủ các tính năng mới được đưa vào áp dụng từ mùa giải sau.

Điều quan trọng nhất trong số đó là những người golfer hàng đầu sẽ có nghĩa vụ thi đấu tối thiểu 20 sự kiện mỗi mùa giải. Những ngôi sao PGA đã đồng ý về 12 sự kiện trong năm 2023 (trước mắt, 8 sự kiện đã được xác định: 3 vòng thuộc FedEx Cup, Sentry Tournament of Champions, Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, WGC-Dell Match Play và Memorial), cộng thêm 4 major (The Masters, PGA Championship, U.S. Open và The Open Championship) và The Players Championship.

Đối với lịch trình ban đầu 17 giải đấu, các golfer có nghĩa vụ phải tham gia ít nhất 20 cuộc tranh tài thuộc PGA Tour. 3 giải khác chưa được lựa chọn. Tất cả có một điểm chung: hầu bao tối thiểu 20 triệu USD (ngoại trừ Sentry Tournament, có quỹ thưởng 15 triệu USD).

Ngoài tăng tiền thưởng, TGL sẽ giúp các golfer có thêm thu nhập

Điều này giải quyết cho vấn đề được nói đến gần đây: rất khó để xem những người giỏi nhất thế giới trong cùng một giải đấu không phải là major hoặc FedExCup. Sắp tới, từ sự điều chỉnh này, các ngôi sao sẽ điều chỉnh lịch để xuất hiện nhiều hơn.

"Khi theo dõi một trận đấu của Tampa Bay (CLB bóng bầu dục Mỹ), tôi mong đợi được thấy Tom Brady ném bóng. Khi xem một cuộc đua Công thức 1, tôi mong đợi thấy Lewis Hamilton trên chiếc xe dẫn đầu. Đôi khi những gì xảy ra trong PGA Tour là tất cả chúng tôi đều hoạt động độc lập và có lịch trình riêng của mình", McIlroy giải thích cho sự hấp dẫn từ lịch thi đấu mới.

Đồng tiền đấu vời đồng tiền. Thay đổi quan trọng khác là việc mở rộng "Chương trình Tác động của Vận động viên" (PIP - Player Impact Program), khi tăng gấp đôi tổng giải thưởng lên 100 triệu USD. Số golfer nhận thưởng cũng được nâng từ 10 lên 20 người, được đánh giá dựa vào phạm vi tiếp cận lớn nhất trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông.

PGA Tour cũng thông qua tính năng mới là "Chương trình đảm bảo thu nhập". Tất cả những người mới tham gia và thi đấu trong ít nhất 15 sự kiện sẽ đảm bảo thu nhập hàng năm tối thiểu 500.000 USD. Trong trường hợp các golfer không đạt được con số đó thông qua giải thưởng giành được trong cuộc thi, PGA sẽ có hình thức hỗ trợ.

Ngoài ra, đối với những golfer tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng, ngoài nhóm 125, sẽ nhận được 5.000 USD mỗi tuần tại mỗi giải đấu mà họ bị cắt loại, để giúp trang trải chi phí đi lại và các khoản phát sinh khác liên quan đến cuộc thi. Số tiền phụ trội này không ảnh hưởng đến quỹ thưởng sự kiện.-

"Đây là đỉnh cao của mối quan hệ đối tác được củng cố giữa Tour và các VĐV, cũng như giữa các VĐV với nhau", Ủy viên Monahan hài lòng. "Điều này chưa từng có đối với giải đấu của chúng tôi và là minh chứng cho những ngôi sao này là ai, họ tin tưởng vào điều gì".

Ngay sau nụ cười của Monahan, Greg Norman, CEO của LIV Golf, đăng tải trên mạng xã hội nội dung ám chỉ thực tế là các biện pháp mới hoàn toàn sao chép từ dự án đường đua Saudi Arabia. Dù thế nào thì cuộc cách golf đang tiến thêm một bước và các golfer hưởng lợi nhất về tài chính.