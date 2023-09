Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết, vừa phá thêm đường dây mại dâm cao cấp có các "chân dài" đi khách là những người đẹp nổi tiếng, có danh hiệu hoa hậu.

Quá trình điều tra về đường dây mại dâm quy tụ các tiếp viên hàng không, diễn viên, hotgirl do Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phát hiện các đối tượng cầm đầu còn tổ chức môi giới mại dâm cho hoa hậu đi khách.

Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua công tác điều tra, trinh sát đã làm rõ, Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi, quê Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cùng tạm trú tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu, chăn dắt có… số má.

Các đối tượng này tổ chức cho các "chân dài" là hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế… "đi khách" với giá lên đến 200 triệu đồng/lượt.

Các chân dài trong đường dây này được phân nhiều hạng để có thể đáp ứng các nhu cầu của khách như "đi tour, đi nhanh, qua đêm".

Các đối tượng thường xuyên thuê mướn các căn hộ cao cấp, được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm.

Bước đầu xác định, Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh đã “móc nối” với Đỗ Tiến Hải (42 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Minh Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) để cùng tổ chức hoạt động mại dâm trên toàn quốc. Trong đó, Bùi Minh Tuấn xây dựng hình ảnh “sang chảnh” trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, mua sắm hàng hiệu đắt tiền để tiếp cận các người đẹp từ đó dần lôi kéo vào đường dây mua bán dâm.

Khi đầy đủ chứng cứ, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7 đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh.

Từ khai báo của 2 đối tượng, lực lượng công an đã kiểm tra 1 tòa nhà ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong (quận 7) và 1 khách sạn ở đường số 4, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Tại đây, Công an bắt quả tang 4 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Đáng nói trong 4 "chân dài" này có trường hợp T.T.H (36 tuổi, ngụ quận 4, là hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp) bị bắt quả tang "đi khách" với giá 200 triệu đồng/lượt; trường hợp N.T.T.T. (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, là hoa khôi và đạt nhiều giải trong các cuộc thi sắc đẹp khác) đang "đi khách" với giá 45 triệu đồng.

Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh thừa nhận, có liên hệ với nhiều gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế.

Cả 2 có gửi cho khách hàng hình ảnh của các "chân dài" cùng thông tin liên quan và những bài viết về các người đẹp đó, để giới thiệu, nhằm tăng giá đi khách.

​Theo quy định, các hoa hậu, á khôi, hotgirl, người mẫu, hot tiktoker… có giá đi khách từ 45 – 200 triệu đồng. Trong đó, Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm, lấy hoa hồng từ 1.000 – 2.000 USD/lần môi giới thành công, còn lại chuyển cho các cô gái trực tiếp bán dâm.

Cũng từ khai báo của Liêm và Vân Anh, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, Công an Quận Hoàng Mai - Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hưng Yên đã truy xét, bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên.

Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về các đường dây mua bán dâm bị phá trong thời gian gần đây. Công an đề nghị, những ai là đồng phạm, giúp sức các đối tượng như Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Nguyễn Thanh Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn thì đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.