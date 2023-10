Theo thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, CSGT Công an TP Vinh đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc nhân viên gara rửa xe 16 tuổi lái xe ô tô Ford Ranger của khách gây tai nạn, làm hỏng xe rồi vứt xe ngoài bãi rác.