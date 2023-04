Vụ việc khách mang ô tô Ford Ranger đi rửa, hôm sau đến lấy phát hiện xe hư hỏng nằm ngoài bãi rác được VietNamNet phản ánh hôm 17/4 không dừng lại ở vấn đề quan hệ dân sự giữa chủ gara rửa xe và khách hàng mà còn gây chú ý với tình tiết người lái và gây tai nạn hỏng xe là một nhân viên mới 16 tuổi (Lương Xuân Q. (trú huyện Thanh Chương- PV). Đây là độ tuổi chưa được phép học và cấp bằng lái xe theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008.

Trao đổi với VietNamNet tối 19/4, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, chúng tôi đã chỉ đạo, giao cho của Công an TP Vinh phối hợp xác minh, thụ lý điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật".

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, "dù hai bên (chủ gara và chủ xe - PV) thoả thuận dân sự và không trình báo công an nhưng khi nắm được thông tin, CSGT Công an TP Vinh đã vào cuộc. Công an sẽ mời cháu bé và gia đình lên làm việc. Ngay sau khi có kết quả, công an TP Vinh sẽ cung cấp công khai thông tin cho báo chí".

Liên quan đến việc đền bù sửa chữa xe, ông Hoàng Đức Yên (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) chủ gara ô tô số 56, Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An cho biết, hiện đã đạt được thỏa thuận với bên chủ xe.

"Khách hàng đã đồng ý để xe lại gara để gara chủ động sửa chữa và trả xe đúng hiện trạng ban đầu. Khách cũng không còn yêu cầu đền bù tiền. Nhân viên làm sai, tôi là chủ tiệm nên phải chịu trách nhiệm sửa. Đây là sự cố ngoài ý muốn", ông Yên nói.

Tiệm của ông Yên đóng trên đường Nguyễn Du, TP Vinh (Ảnh: Thiện Lương)

Cũng theo ông Yên, ông đã đuổi việc nhân viên Lương Xuân Q, người đã tự ý lái xe của khách đi chơi đêm rồi gây tai nạn.

Anh Vinh (khách hàng mang xe bán tải Ford Ranger đến rửa) cũng xác nhận với VietNamNet về kết quả thoả thuận trên và cho biết, không muốn làm nặng thêm vấn đề.

Chiếc xe bán tải của khách hàng mang đi rửa lại xuất hiện hư hỏng ngoài bãi rác. Ảnh mạng xã hội

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, anh Vinh (trú tại Thừa Thiên Huế) đưa ô tô Ford Ranger đến gara số 56, Nguyễn Du, TP Vinh để rửa xe. Đến tối, vì vẫn chưa rửa xong nên anh chưa lấy xe về được. Sáng hôm sau, anh đến lấy thì phát hiện chiếc xe bị mất.

Trích xuất camera phát hiện nhân viên của tiệm là Lương Xuân Q. đã lái xe đi lúc 0h ngày 18/4. Sau một thời gian tìm kiếm, chủ xe phát hiện chiếc xe ở bãi rác với tình trạng nổ lốp, hư hỏng. Ước tính chi phí sửa xe tại gara của ông Yên là từ 15 - 17 triệu đồng.

Lương Xuân Q. là người họ hàng của ông Yên, mới 16 tuổi, không có bằng lái xe.

Theo Điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người đủ 18 tuổi trở lên mới được phép lái ô tô. Do đó, người dưới 18 tuổi nếu lái xe ô tô sẽ bị xử phạt. Cụ thể như sau: - Áp dụng phạt cảnh cáo đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính lái xe ô tô (Khoản 1 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Ở độ tuổi này, không áp dụng hình thức phạt tiền cho vi phạm hành chính theo khoản 3 Điều 134 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi vi phạm hành chính lái xe ô tô( Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP). Ở mức nặng hơn, người không đủ tuổi lái xe ô tô mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra các hậu quả lớn như gây thiệt hại tài sản trị giá 100 triệu đồng trở lên, gây ra thương tích hoặc chết người...

Bạn từng gặp tình huống vướng mắc về chất lượng dịch vụ gara? Hãy chia sẻ thông tin về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung sẽ được xác minh và đăng tải nếu phù hợp. Xin cảm ơn!