Phá tụ điểm ma tuý, tịch thu 7 khẩu súng tự chế

Hôm nay (16/6), nguồn tin từ Công an Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Tương Dương vừa phối hợp triệt phá một tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện Tương Dương.

Theo đó, đối tượng Kha Văn Bảy (SN 1984), trú tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương bị lực lượng công an bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 vũ khí quân dụng, 17 viên đạn, 7 khẩu súng tự chế và 50 viên ma tuý tổng hợp, 2,5gam hêrôin.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Nghệ An

Được biết, Kha Văn Bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường sử dụng lựu đạn và súng quân dụng khi mua bán ma túy.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Bảy ngoan cố chống trả lực lượng chức năng, cắn vào tay của một cán bộ công an. Tuy nhiên, lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng...

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo An