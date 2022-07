Phần phim thứ 25 của 'Thám tử lừng danh Conan' đổ bộ phòng vé Việt

Loạt phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan từ lâu đã trở thành một điểm hẹn hàng năm với các fan của chàng thám tử nhí tài năng này. Năm 2022, loạt phim trình làng phần thứ 25 với tựa đề Detective Conan: The Bride of Halloween (Thám tử lừng danh Conan: Nàng dâu Halloween) ra rạp.

Tại Shibuya náo nhiệt mùa Halloween, thiếu úy Sato Miwako khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi trong tiệc cưới như cổ tích, và người đàn ông bên cạnh cô không ai khác ngoài trung sĩ Takagi Wataru. Trong giây phút trọng đại, một nhóm người xấu ập vào tấn công, trung sĩ Takagi liều mình bảo vệ Sato. Anh tai qua nạn khỏi nhưng Sato chết lặng khi nhìn thấy bóng ma Thần Chết trong giây phút sinh tử của Takagi.

Điều này khiến cô nhớ lại cái chết của đồng nghiệp, cũng là người cô từng yêu trước đây - thanh tra Matsuda Jinpei. Cùng lúc này, hung thủ của vụ đánh bom liên tiếp mà Matsuda điều tra năm xưa đã vượt ngục thành công. Khi Conan tìm đến Furuya Rei (hay Amuro Toru), người bạn cùng khóa với Matsuda, cậu được nghe câu chuyện liên quan đến vụ đánh bom với kẻ thủ ác mang bí danh "Plamya". Hôn lễ nguy hiểm nhất thế giới, buổi dạ hành đẫm máu tại Shibuya vào đêm Halloween sắp sửa bắt đầu.

Phần phim điện ảnh thứ 25 của loạt Conan sẽ đón chào sự trở lại của Furuya Rei, nhân vật rất được các fan của thương hiệu yêu thích với sự xuất hiện trong cả phiên bản manga, anime và phần phim Detective Conan: The Darkest Nightmare (Thám tử lừng danh Conan: Cơn ác mộng đen tối) cũng như Detective Conan: Zero The Enforcer (Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp zero). Đây là hai trong số những phần phim được đánh giá cao nhất của loạt phim.

Trong lần trở lại này của Furuya Rei, câu chuyện về nhóm bạn thân của anh - các sinh viên Học viện cảnh sát cũng sẽ được tái hiện, mang đến những khoảnh khắc xúc động về tình bạn, tình đồng chí cũng như sự tinh nhuệ của họ trên cương vị những người bảo vệ an ninh đất nước. Đặc biệt, mối quan hệ “mập mờ” trong quá khứ giữa trung úy Sato Miwako và chàng thanh tra Matsuda Jinpei cũng sẽ mang tới những giây phút đầy cảm xúc cho các khán giả thưởng thức bộ phim.

Bên cạnh câu chuyện cảm động về các sinh viên Học viện cảnh sát - những anh chàng mang đầy dáng vẻ “thanh xuân” của một thời tuổi trẻ nhiệt huyết nhưng đều đã hy sinh, khán giả cũng dành nhiều lời khen cho phần cốt truyện được xử lý gọn gàng, dễ hiểu, kết hợp với phong cách tươi sáng và phù hợp với khán giả ở nhiều độ tuổi hơn. Phần hình ảnh được đánh giá cao, đặc biệt ở cách tái hiện khung cảnh Shibuya sầm uất.

Ngay từ khi mới ra mắt, phần phim thứ 25 đã gây cơn sốt lớn tại phòng vé Nhật. Tuy khởi chiếu trước bom tấn Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness đến gần 3 tuần, chàng thám tử nhí vẫn dễ dàng đánh bại bom tấn Hollywood ngay trong tuần đầu tiên Doctor Strange lên sàn. Hiện tại doanh thu của bộ phim tại thị trường Nhật Bản đã vượt mốc 9 tỷ yen, được người hâm mộ kỳ vọng sẽ xô đổ các kỷ lục để trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử loạt phim điện ảnh Conan.

