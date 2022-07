Brad Pitt đứng sau bộ phim về bê bối tấn công tình dục của ông trùm Hollywood

Universal vừa tung trailer chính thức của phim Lời khai chấn động (She Said) với nhiều tình tiết hấp dẫn và ly kỳ về sự kiện từng rúng động cả thế giới cùng những bí mật bị chôn vùi hàng thập kỷ ở kinh đô điện ảnh. Một câu chuyện có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào #Metoo và làm thay đổi văn hóa Mỹ mãi mãi.

Carey Mulligan và Zoe Kazan trong phim.

Lời khai chấn động được thực hiện dựa trên cuộc điều tra đoạt giải Pulitzer của tờ The New York Times vào năm 2017 và cuốn sách She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement của hai phóng viên điều tra Jodi Kantor và Megan Twohey, về vụ bê bối của ông trùm làng giải trí với vô số phụ nữ, bao gồm cả những nữ diễn viên nổi tiếng.

Trailer mở đầu bằng những hé lộ về điều sai trái đang xảy ra tràn lan ở Hollywood và các phóng viên của tờ The New York Times sẽ vào cuộc điều tra. Họ sẽ chất vấn cả hệ thống, lên tiếng về nạn quấy rối tình dục - một việc dễ xảy ra nhưng lại khó nói.

Harvey Weistein là nhân vật bê bối có thật ở Hollywood.

Jodi Kantor (do Zoe Kazan thủ vai) đang phải tìm mọi cách để có thể nói chuyện với các nạn nhân. Cô muốn tìm hiểu gốc rễ về những gì đã xảy ra với họ nhưng không ai sẵn sàng giãi bày hoặc ghi hình. Cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Và lúc này nữ phóng viên giàu kinh nghiệm Megan Twohey (do Carey Mulligan thủ vai) bắt đầu vào cuộc. Cô quyết tâm tìm ra sự thật. Cái tên được giấu kín đã lộ ra, đó là nhà sản xuất danh tiếng Harvey Weistein, người luôn dùng tiền và quyền để dập tắt câu chuyện khi có bất cứ ai nhắc đến, bác bỏ mọi cáo buộc.

Điều gì đó đã khiến các nạn nhân luôn né tránh, không dám lên tiếng, không thể tiết lộ, một số trong số đó còn bị bịt miệng bởi các thỏa thuận pháp lý khó hiểu. Càng đào sâu hơn, họ càng nhận ra rằng đã có hẳn một hệ thống bảo vệ những kẻ lạm dụng, không chỉ riêng Harvey. Tràn ngập khó khăn, bao vây bởi sự theo dõi, mối đe dọa, hai nữ phóng viên phải tìm mọi cách để tất cả những nạn nhân có thể cùng nhau lên tiếng.

Đứng sau bộ phim là các nhà sản xuất đoạt giải Oscar của 12 Years a Slave, Moonlight, Minari, Selma, The Big Short và nhà sản xuất được đề cử giải Oscar của Zero Dark Thirty và American Hustle cùng đạo diễn Maria Schrader, người từng đoạt giải Emmy với loạt phim Unorthodox.

Bộ phim cũng có sự tham gia của Brad Pitt với tư cách nhà sản xuất.

Nữ diễn viên vào vai phóng viên Jodi Kantor là Zoe Kazan. Cô từng đóng vai chính trong các bộ phim như The Big Sick và What If, gần đây nhất là vai chính trong bộ phim truyền hình Netflix Clickbait cũng như miniseries của HBO The Plot Against America. Đồng hành cùng Zoe Kazan là nữ minh tinh Carey Mulligan, người từng thành công với những vai diễn mạnh mẽ, đậm chất nữ quyền. Mới đây, cô đã nhận được đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm Promising Young Woman (2020) của Emerald Fennell.

Lời khai chấn động dự kiến khởi chiếu vào 2023.

Quỳnh An