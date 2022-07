Giải mã Conan: 25 phần phim doanh thu ngất ngưởng, vượt mặt bom tấn Marvel

Loạt phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan từ lâu đã trở thành một điểm hẹn hàng năm với các fan của chàng thám tử nhí tài năng này. Mỗi năm, loạt phim sẽ cho ra mắt một phần phim mới, đem tới câu chuyện phá án mới lạ và cực mãn nhãn khi được thưởng thức trên màn ảnh rộng. Năm 2022, loạt phim trình làng phần thứ 25 với tựa đề Detective Conan: The Bride of Halloween (Thám tử lừng danh Conan: Nàng dâu Halloween). Bộ phim đã gây sốt khắp phòng vé Nhật Bản khi ra mắt vào tháng 4 vừa qua, đạt doanh thu ấn tượng dù phải đối đầu với bom tấn nhà Marvel là Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn).

Phần phim Nàng dâu Halloween lấy bối cảnh mùa Halloween tại thành phố Shibuya. Thiếu úy Sato Miwako khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi trong tiệc cưới như cổ tích, và người đàn ông bên cạnh cô không ai khác ngoài Trung sĩ Takagi Wataru. Trong giây phút trọng đại, một nhóm người xấu ập vào tấn công, Trung sĩ Takagi liều mình bảo vệ Sato. Anh tai qua nạn khỏi nhưng Sato chết lặng khi nhìn thấy bóng ma Thần Chết trong giây phút sinh tử của Takagi. Điều này khiến cô nhớ lại cái chết của đồng nghiệp, cũng là người cô từng yêu trước đây, Thanh tra Matsuda Jinpei. Cùng lúc này, hung thủ của vụ đánh bom liên tiếp mà Matsuda điều tra năm xưa đã vượt ngục thành công. Khi Conan tìm đến Furuya Rei (hay Amuro Toru), người bạn cùng khóa với Matsuda, cậu được nghe câu chuyện liên quan đến vụ đánh bom với kẻ thủ ác mang bí danh "Plamya". Hôn lễ nguy hiểm nhất thế giới, buổi dạ hành đẫm máu tại Shibuya vào đêm Halloween bắt đầu.

Trải qua lịch sử gần 3 thập kỷ, thương hiệu Thám tử lừng danh Conan đã khẳng định vị trí quan trọng trong lòng khán giả đại chúng toàn cầu, đặc biệt là các fan tại Châu Á. Bắt đầu với những tập truyện tranh, giờ đây Thám tử lừng danh Conan đã xuất hiện trong rất nhiều tập phim truyền hình, có cả một loạt phim điện ảnh riêng cùng các sản phẩm giải trí như trò chơi điện tử hay quà lưu niệm dành cho người hâm mộ.

Bộ truyện trinh thám nức lòng người hâm mộ

Thám tử lừng danh Conan là bộ truyện tranh của tác giả Gosho Aoyama, được Shogakukan - một trong những nhà xuất bản danh tiếng nhất Nhật Bản - phát hành năm 1994. Tác giả Aoyama lấy cảm hứng viết nên Thám tử lừng danh Conan từ những tác phẩm đình đám như Sherlock Holmes, Arsène Lupin hay các bộ phim samurai của đạo diễn lừng danh Akira Kurosawa. Ra đời vào thời điểm dòng truyện tranh kỳ bí đang chiếm ưu thế trên thị trường, Thám tử lừng danh Conan nhanh chóng chiếm được cảm tình của độc giả.

Bộ truyện xoay quanh nhân vật chính - thám tử trung học tài ba Kudo Shinichi, con trai của một nhà văn trinh thám nổi tiếng và một nữ minh tinh được cả đất nước yêu mến. Kudo Shinichi được thừa hưởng cả ngoại hình và tài trí từ cha mẹ mình, cậu đặc biệt yêu thích việc tham gia phá án và thường xuyên giúp đỡ cảnh sát tìm ra chân tướng những vụ án hóc búa. Trong một lần theo dõi một vụ tống tiền, Shinichi đụng độ Tổ chức Áo đen và bị cho uống một viên thuốc đặc biệt, biến cậu trở về hình dáng một học sinh lớp 1. Nhằm che giấu thân phận, Shinichi lấy tên mới là Edogawa Conan và sống tại nhà của Mori Ran, bạn gái của cậu. Cha của Ran là Mori Kogoro, cũng là một thám tử. Nhờ đó, Shinichi, hay giờ đây là Conan, có nhiều dịp tham gia điều tra các vụ án ở khắp nơi, thể hiện khả năng suy luận thiên tài của mình.

Mỗi vụ án của Thám tử lừng danh Conan thường kéo dài trong khoảng một vài chương, bắt đầu từ phần dẫn nhập về bối cảnh, giới thiệu lần lượt từng nhân vật cho đến khi xảy ra án mạng, quá trình tìm kiếm manh mối và suy luận của Conan, cho đến cuối cùng là màn phá án đầy hồi hộp và bất ngờ dưới danh nghĩa "thám tử râu kẽm" Mori. Dù là một bộ truyện tranh dành cho lứa tuổi thiếu niên, song Thám tử lừng danh Conan lại khá táo bạo trong việc sáng tạo các vụ án mạng, với rất nhiều hình thức gây án khác nhau, từ đơn giản đến công phu, cùng cả một câu chuyện mang đậm tính xã hội ở phía sau.

Sự thành công của Thám tử lừng danh Conan không chỉ dựa vào những vụ án ghê rợn. Tác giả Aoyama Gosho đã thành công tạo ra một thế giới riêng của bộ truyện, với một hệ thống nhân vật đồ sộ đến từ rất nhiều phe phái, đại diện cho các phe thiện - ác. Từ các tổ chức của thế giới ngầm, mà đại diện là Tổ chức Áo đen, cho đến các đặc vụ của các cơ quan điều tra, những nhân vật trong bộ truyện có mối liên hệ đặc biệt chặt chẽ với nhau. Mỗi người có những năng lực riêng, câu chuyện riêng, nên cho dù không phải nhân vật chính, họ vẫn có được lực lượng fan hâm mộ đông đảo.

Trong đó, không thể không kể đến chàng thám tử học sinh Hattori Heiji, Haibara Ai, Akai Shuichi và gia đình Akai, siêu trộm Kaitou Kid hay Furuya Rei - Zero (còn được biết đến với mật danh Bourbon)... Tất cả họ đã tạo nên một Thám tử lừng danh Conan liên tục biến đổi, bất ngờ, không bao giờ nhàm chán dù trải qua hàng ngàn chap truyện. Mỗi tập được xuất bản của Thám tử lừng danh Conan có lượng tiêu thụ lên đến hàng triệu bản chỉ tính riêng thị trường nội địa, được xuất bản tại trên 20 quốc gia, liên tục lọt top các manga bán chạy nhất, duy trì sức hút không đổi sau nhiều năm.

Tấn công màn ảnh rộng với doanh thu khổng lồ

Bước ra từ truyện tranh, cậu thám tử nhí Edogawa Conan có cho mình một series riêng sản xuất bởi TMS Entertainment và phát sóng lần đầu trên kênh NTV. Trải qua hơn 30 mùa với trên 1000 tập phim, series anime của Thám tử lừng danh Conan giờ đây đã đồ sộ chẳng kém cạnh bộ truyện tranh. Cũng giống như bộ truyện, anime Thám tử lừng danh Conan cũng gặt hái nhiều thành công khi lọt top các series anime được xem nhiều nhất và bán bản quyền cho trên 40 quốc gia.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực truyền hình, Thám tử lừng danh Conan còn trở thành một cái tên sừng sỏ tại phòng vé Nhật Bản với loạt phim điện ảnh. Mỗi năm, một phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan mới sẽ được ra mắt, trở thành một điểm hẹn dành cho các fan của chàng thám tử nhí lừng danh. Thay vì các tập anime hay truyện tranh được xuất bản với tần suất dày hơn, một tập phim điện ảnh mỗi năm với cốt truyện hoàn toàn mới khiến các fan trở nên háo hức hơn rất nhiều.

Tính đến năm 2022, đã có 25 phần phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan được phát hành. Các phim điện ảnh Conan thường có doanh thu rất ấn tượng tại thị trường nội địa, phần phim có doanh thu thấp nhất cũng đã đạt 1,1 tỷ yen tại phòng vé Nhật Bản, trong khi phần phim thứ 23 - Cú Đấm Sapphire Xanh đạt doanh thu lên đến 9,3 tỷ yen, vượt mặt cả bom tấn Marvel Avengers: Endgame tại thị trường Nhật Bản. Có thể nói, vị trí của thương hiệu Thám tử lừng danh Conan trong lòng khán giả đại chúng tại Nhật Bản là không thể thay đổi, dẫu cho có rất nhiều nhân vật hay thương hiệu phim, truyện mới ra đời.

Năm 2022, phần phim thứ 25 của loạt phim với tựa đề Nàng dâu Halloween cũng đã chính thức ra rạp tại Nhật Bản vào tháng 4 vừa qua. Phim được khán giả chấm số điểm cao ngất ngưởng, cùng doanh thu đã vượt mốc 9 tỷ yên, nhăm nhe soán ngôi Cú Đấm Sapphire Xanh để trở thành phần phim có doanh thu cao nhất cả loạt phim. Detective Conan: The Bride of Halloween (Thám tử lừng danh Conan: Nàng dâu Halloween) khởi chiếu tại Việt Nam từ 22/7/2022.

