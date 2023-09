Chính phủ Pháp đang có các bước tiến quan trọng nhằm ban hành một nghị định hoàn toàn mới nhằm bảo trợ ngành xe điện châu Âu tại thị trường này khi tung ra chính sách trợ cấp quan trọng, trong đó hầu như loại bỏ hoàn toàn các loại xe điện tới từ Trung Quốc.

Theo đó, chính sách này sẽ chính thức được áp dụng tại Pháp kể từ tháng 1/2024 với khoản trợ cấp trị giá 7.000 Euro cho người có thu nhập thấp muốn mua xe điện và 5.000 Euro cho các đối tượng khác. Các nhà sản xuất đủ điều kiện để được hưởng diện chính sách mới này sẽ được Paris công bố cụ thể vào tháng 12 năm nay, song gần như chắc chắn toàn bộ các hãng xe điện tới từ Trung Quốc sẽ nằm ngoài sự hỗ trợ.

Động thái đáng chú ý này của chính phủ Pháp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban châu Âu (EC) công bố một cuộc điều tra quan trọng về trợ cấp của chính phủ Trung Quốc đối với xe điện do nước này sản xuất, dẫn tới tình trạng các phương tiện này tràn ngập thị trường ô tô giá rẻ thế giới.

Tổng thông Pháp - Emmanuel Macron được giới thiệu về sản phẩm mới do nhà sản xuất nội địa Renault chế tạo. Ảnh: The Economic Times.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, ông Bruno le Marie cho biết, chính phủ nước này sẽ “ngừng trợ cấp đối với xe năng lượng xanh có khí thải carbon thấp (tiêu biểu như xe Hybird) và thúc đẩy phi carbon hóa ngành sản xuất công nghiệp”. Đồng thời, nước này sẽ chi ra khoảng 1 tỷ Euro ngân sách cho chương trình “Tiền thưởng xanh” trợ cấp cho người mua xe điện nội địa.

Theo Cơ quan Chuyển đổi Môi trường – Sinh học Pháp, việc đánh giá các nhà sản xuất và quyết định những phương tiện nào thuộc diện hưởng trợ cấp của chính phủ sẽ dựa trên cơ sở gọi là “Điểm số môi trường” bằng các đánh giá về vật liệu sử dụng chế tạo, mức tiêu thụ năng lượng, loại pin và các tác động môi trường trong quá trình vận chuyển.

Bộ đánh giá này sẽ tự loại động trừ gần như toàn bộ các mẫu xe điện được sản xuất tại Trung Quốc vì các nhà máy chế tạo của ngành công nghiệp ô tô này chủ yếu dựa vào than đá làm nhiên liệu. Đồng thời, các nhà sản xuất nội địa chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.

Chính phủ Pháp cũng tuyên bố rằng các tiêu chí được đề ra theo cơ sở khoa học, phù hợp với các quy định của những tổ chức thương mại Quốc tế và dựa trên nguyên tắc công bằng, dù cho họ hiểu rằng những hãng xe Pháp và châu Âu sẽ hưởng lợi.

Một quan chức của Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp chia sẻ với tờ The Nikkei rằng, quá trình sản xuất một chiếc sedan cỡ nhỏ tại Trung Quốc sẽ tạo ra một lượng khí thải cao hơn 45% so với một chiếc sedan được sản xuất tại châu Âu. Sản xuất pin tại Trung Quốc cũng thải ra lượng carbon nhiều hơn 1,7 lần so với sản xuất pin tại Pháp. Đó là sự khác biệt giữa kết hợp năng lượng của 2 ngành công nghiệp ô tô.

Dây chuyền chế tạo ô tô của hãng Renault tại Pháp.

Ngay sau khi chính sách này được Chính phủ đưa ra, cổ phiếu của 2 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Pháp là Renault và Stellantis (chủ sở hữu Peugout và Citroen) đều tăng 1,9 – 2% ngay trong phiên giao dịch chiều tại Paris.

Dù cho cùng là áp đặt các biện pháp hạn chế xe nhập khẩu và tăng hỗ trợ cho các hãng xe nội địa, song khác với cách làm mang tính chất áp đặt mạnh của chính phủ Mỹ, nêu đích danh xe nội địa sẽ được hỗ trợ, thì cách làm của chính phủ Pháp cực kỳ khéo léo, mềm mỏng và không nhắm trực tiếp vào bất cứ đối tượng cụ thể nào. Song ai cũng dễ dàng hiểu rằng đó chính là một chiêu đánh vào ngành xuất khẩu xe hơi của Trung Quốc vào Pháp nói riêng và châu Âu nói chung.

Hùng Dũng (theo The Nikkei)