Qua công tác bảo đảm an ninh mạng, lực lượng an ninh Công an huyện Mai Châu phát hiện nhiều nhóm trò chuyện kín trên ứng dụng Messenger (Facebook) nhằm thông báo vị trí tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong thời gian tới, Công an huyện Mai Châu sẽ đẩy mạnh xác minh, xử lý các trường hợp tạo lập và cả người tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng để thông báo vị trí của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Cụ thể đã xác định quản trị viên lập nên một số nhóm trên là L.V.H, trú tại xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Các trang nhóm này thu hút nhiều tài khoản Facebook của công dân trên địa bàn huyện Mai Châu tham gia đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình an ninh trật tự.

Làm việc với cơ quan an ninh, L.V.H đã thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời có thái độ thành khẩn, hối lỗi, tích cực hợp tác với cơ quan an ninh.

Công an huyện Mai Châu đã ban hành quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với L.V.H về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”. (Quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP).

Trong thời gian tới, Công an huyện Mai Châu sẽ đẩy mạnh xác minh, xử lý các trường hợp tạo lập và cả người tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng để thông báo vị trí của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.