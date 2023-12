- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và các địa phương,

- Kính thưa quý Mẹ Việt Nam anh hùng,

- Thưa các vị khách quốc tế và toàn thể quý vị khách quý,

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn, hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và các địa phương rất vui mừng về tham dự Khai mạc Lễ hội Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 1 với chủ đề "Tình đất - Tình hoa".

Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp và các địa phương cùng các vị khách quý lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ Khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc.

Kính thưa quý đại biểu,

Tôi đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ hội hoa - kiểng lần này. Tôi cho rằng, đây là sự kiện văn hóa - kinh tế, du lịch đầy ý nghĩa, nhằm tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp miệt mài của bao người gắn bó với cây hoa, từ người nông dân, hợp tác xã, các chuyên gia, nhà khoa học, đến cộng đồng doanh nghiệp; có cơ hội quảng bá những giá trị về các mặt hàng nông sản đặc sắc của địa phương.

Lễ hội được chào đón đông đảo bạn bè quốc tế và du khách gần xa về tham quan, du lịch, trải nghiệm và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ của Lễ hội và đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm và liên kết hợp tác, đưa thương hiệu hoa - kiểng, nông sản và du lịch Đồng Tháp tự tin cung cấp, đáp ứng nhu cầu trong nước và vươn ra khu vực và thế giới.

Kính thưa quý đại biểu,

Từ đầu năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

An sinh xã hội, đời sống Nhân dân được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển; công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả rất quan trọng; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động; uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp tích cực của tỉnh Đồng Tháp; tôi rất vui mừng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả của tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Tỉnh đã trở thành điểm sáng của cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền thân thiện, đồng hành, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp với nhiều mô hình mới, hiệu quả cao; ngành du lịch đã tạo ấn tượng trong lòng du khách về một vùng đất với những con người nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hiền hòa, thanh lịch và mến khách, góp phần tô đậm rõ nét hình ảnh đẹp của quê hương Đất Sen hồng.

Đặc biệt, tận mắt chứng kiến thành phố Sa Đéc hôm nay với sự năng động, đa dạng nét văn hoá đan xen giữa cổ xưa và hiện đại; nổi danh với thương hiệu Làng Hoa hàng trăm năm tuổi, sản xuất, cung ứng hoa kiểng trong cả nước và xuất khẩu với giá trị mang lại hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt hơn 53 tỷ USD; cùng với các sản phẩm OCOP nhanh chóng được thị trường đón nhận rất tích cực, tạo điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, giúp người nông dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Cả nước hiện nay có gần 9.500 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó Đồng Tháp có 275 sản phẩm và 81 sản phẩm đạt 04 sao, 01 sản phẩm 5 sao; đây chính là điều kiện thuận lợi để ngành hoa kiểng Việt Nam thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích hoa, cây cảnh đến năm 2025 lên 50.000ha, giá trị sản lượng đạt trung bình mỗi ha đạt 750 triệu đồng một năm, giá trị xuất khẩu đạt 150-200 triệu USD một năm.

Kính thưa quý đại biểu,

Hiện nay, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, biến động thị trường, thay đổi xu thế tiêu dùng, việc trồng, cách thức cung cấp hoa - kiểng ra thị trường cần có những thích ứng linh hoạt để không chỉ tạo ra các sản phẩm đẹp, đặc sắc, chất lượng cao mà còn góp phần kiến tạo nên một hệ sinh thái ổn định, phát triển.

Vì vậy, tôi mong những người trồng hoa tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng các giải pháp khoa học kĩ thuật phù hợp, đồng bộ, phải tiếp nối những kinh nghiệm tri thức bản địa và gìn giữ môi trường, tôn trọng thiên nhiên. Quan tâm nâng tầm giá trị của một làng nghề truyền thống, phải thay đổi tư duy "sản xuất hoa kiểng" bằng tư duy "kinh tế hoa kiểng", gia tăng thêm nhiều giá trị để nâng cao đời sống người dân.

Làng Hoa nhất thiết phải thân thiện với môi trường, không chỉ có nhiều loại hoa đẹp, mà người trồng hoa còn đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống văn hóa đặc sắc của quê hương Đồng Tháp, thắm đậm "Tình đất, tình hoa". Vì vậy, rất cần sự cố gắng và nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong Tỉnh; sự năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, tư duy nhạy bén của người nông dân.

Tôi tin tưởng rằng, với khát vọng và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp và thành phố Sa Đéc tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, biến tiềm năng, lợi thế và cả những thách thức thành cơ hội và động lực phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý và toàn thể Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới đạt nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!