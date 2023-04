Thể lệ cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái" Yêu cầu - Bài viết bằng tiếng Việt, dung lượng 1.000 - 1.500 từ được in trên giấy hoặc gửi qua email do Ban tổ chức cung cấp. - Bài viết được thực hiện dưới dạng thư tâm tình cha dành cho con gái, con gái dành cho cha hoặc dưới dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha - con; nhật ký viết cho cha - con để lột tả về góc ký ức không quên… Đối tượng dự thi - Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi - Mỗi tác giả được gửi tối đa ba (03) bài dự thi. - Tác phẩm được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam. Điều kiện dự thi - Tác phẩm dự thi là bài viết mới, chưa được đăng/phát trên bất kỳ báo, đài hay trang mạng xã hội nào và chưa từng được gửi dự thi ở các cuộc thi viết khác. - Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bản quyền và tính chân thực của bài dự thi, cấm sao chép dưới mọi hình thức. Khuyến khích gửi kèm hình ảnh về những câu chuyện thực tế gắn liền với trải nghiệm sâu sắc của người dự thi. - Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng bài dự thi (kể cả các bài đoạt giải) cho mục đích truyền thông, quảng bá mà không phải chịu bất kỳ khoản chi phí nào cũng như tác giả không được khiếu nại về bản quyền. - Nhân sự của Ban Tổ chức, Ban giám khảo, các đơn vị tài trợ, đồng hành không được tham gia dự thi. Thời gian nhận bài thi - Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/06/2023 tính theo dấu bưu điện. - Lễ tổng kết và Gala Trao giải diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023. Địa chỉ nhận bài thi - Bài dự thi online gửi qua email: chavacongai.gdvn@gmail.com. - Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy gửi về Tòa soạn Gia đình Việt Nam (Địa chỉ: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Cha và con gái" kèm thông tin tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện. Giải thưởng - Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 5 giải phụ. Cụ thể: + 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng. + 2 giải nhì trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. + 3 giải ba trị giá 3 triệu đồng mỗi giải. + 5 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng mỗi giải. + 5 giải phụ trị giá 1 triệu đồng mỗi giải dành cho tác giả có bài đăng sớm nhất; Câu chuyện cảm động nhất; Bài viết nhận được nhiều lượt chia sẻ (share) nhất; Bài viết nhận được nhiều người xem (views) nhất. - Ngoài giải thưởng tiền mặt, các tác giả đạt giải còn được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức, được tặng 1 quyển sách có đăng các bài dự thi cùng quà (nếu có) của nhà tài trợ. Bài dự thi được đăng tải trên Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam (giadinhonline.vn), Tạp chí giấy Gia đình Việt Nam, fanpage: Gia đình Việt Nam, sách “Cha và con gái” và nhiều kênh online khác. Thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ: Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Điện thoại: 0903.344571 (Nhà báo Đông Hường) hoặc: 0973957126 (Đồng chí Bùi Hải Én). Email: chavacongai.gdvn@gmail.com.